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Caitlin Johnstone - Più Israele diventa sanguinario, più sentiamo parlare di "antisemitismo"

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Caitlin Johnstone - Più Israele diventa sanguinario, più sentiamo parlare di "antisemitismo"

 

Caitlin Johnstone*

Ogni volta che Israele uccide un gran numero di civili, i media occidentali iniziano a sfornare articoli sull'"antisemitismo" e sui sentimenti degli ebrei.

"Gli ebrei cominciano a chiedersi: esiste un posto sicuro? " titola di recente il Wall Street Journal, con il sottotitolo "'Sembra di essere tornati agli anni '30'. L'ostilità contro gli ebrei aumenta nei paesi occidentali dove si sentivano al sicuro negli ultimi decenni".

Un articolo per The Atlantic intitolato "Il pogrom educato del Canada" tenta, in modo bizzarro, di sostenere che la "tolleranza per il fanatismo" equivalga in qualche modo a "epurare gli ebrei dalla vita pubblica".

Un titolo del Washington Examiner proclama che "gli elettori ebrei si sentono 'politicamente senza casa' mentre l'antisemitismo aumenta da entrambe le parti".

Un titolo del Telegraph afferma che "Molti ebrei percepiscono inquietanti echi della Germania degli anni '30 nella Gran Bretagna degli anni 2020".

Il criminale di guerra Tony Blair scrive un articolo per The Free Press intitolato "Perché l'Occidente non riesce a fermare l'antisemitismo".

Il Jewish Chronicle ha pubblicato un articolo di Maureen Lipman intitolato " Il mondo ha idea di quanto sia stanco il popolo di Israele? ", con il sottotitolo "Un caro amico mi ha detto che i suoi nipoti hanno avuto bisogno di entrare nella loro stanza di sicurezza più di 200 volte dall'inizio della battaglia in corso".

«La BBC e i giornalisti di tutto il mondo non entrano nei rifugi dove i bambini vengono addestrati a sdraiarsi sul pavimento quando suonano le sirene», scrive Lipman. «Né parlano della chiusura delle scuole. La maggior parte dei bambini israeliani ha perso giorni di scuola dall'inizio della pandemia di Covid. I media sono forse consapevoli della paura che provano gli anziani in Israele?»

Assolutamente incredibile. Scrive come se gli israeliani fossero l'unico popolo al mondo il cui paese viene bombardato. Solo i sionisti potrebbero sganciare bombe sulle popolazioni vicine ogni singolo giorno per anni e poi dire "NESSUNO AL MONDO PUÒ IMMAGINARE COSA SIGNIFICA VIVERE NELLA PAURA DEI BOMBARDAMENTI AEREI!".

Non li avete mai visti comportarsi così con l'Ucraina. Non avete mai visto i media tenere lunghe discussioni interne su come definire la situazione per poi pubblicare editoriali del tipo "La chiameremo invasione russa, siamo abbastanza sicuri che sia così, per favore non arrabbiatevi con noi!". Ecco quanto sono intimoriti dai sostenitori di Israele e quanta pressione sentono per allinearsi alla linea imperialista a qualunque costo.

Allo stesso tempo, sulla stampa israeliana compaiono articoli di opinione come quello del Jerusalem Post intitolato "La deradicalizzazione a lungo termine a Gaza incontra grandi ostacoli", che sostiene esplicitamente la pulizia etnica totale del territorio palestinese.

L'autore dell'articolo, Martin Sherman, respinge le affermazioni secondo cui la popolazione di Gaza può essere "deradicalizzata", come se la radicalizzazione dei palestinesi fosse il problema, e non l'ideologia politica radicale di coloro che hanno condotto una campagna di sterminio contro di loro. Sherman sostiene invece che tutti devono accettare la "dura realtà" che solo l'annessione e la pulizia etnica possono portare a una pace duratura nella Striscia di Gaza.

"Non si tratta di radicalismo di destra. Si tratta semplicemente di una scienza politica solida e razionale", scrive Sherman.

Se sostenere lo sterminio di massa di una popolazione indigena colonizzata dalla propria terra d'origine perché appartenente all'etnia sbagliata non è radicalismo di destra, allora il radicalismo di destra non esiste. Questo è praticamente l'estremismo di destra più estremo che si possa immaginare.

E questa è una pubblicazione israeliana assolutamente di rilievo.

Se c'è qualcuno al mondo che ha bisogno di essere deradicalizzato, sono gli israeliani e i loro sostenitori.

________________

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/

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