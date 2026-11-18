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In un prossimo futuro il Governo Meloni potrà vantare di essere stato tra i più longevi della storia repubblicana e di avere portato a casa dei risultati apprezzabili; narrazione che non terrà conto del contesto storico nazionale ed internazionale, con un'Europa divisa tra riarmo e sostegno alla guerra, tra proteste sociali crescenti e una vasta sfiducia confermata anche dai risultati elettorali in molti paesi membri.

Il Governo Meloni passerà come uno degli esecutivi ad avere dato maggiore impulso all'economia di guerra, acuendo le disuguaglianze economiche e la corsa verso il progressivo ridimensionamento dello Stato sociale: basta guardare le spese per la sanità pubblica da qui ai prossimi anni, che scenderanno al di sotto del sei per cento in rapporto al Pil. E pensiamo che solo con il 7% del Pil dedicato alla sanità, il Servizio Sanitario Nazionale potrebbe pensare a una piccola inversione di tendenza rispetto ad anni di depauperamento.

A quattro anni di distanza dalla vittoria elettorale, i numeri parlano di un paese dove le disuguaglianze aumentano e in cui le spese militari, su spinta Ue e Nato, vanno crescendo come il peso specifico della filiera industriale militare; per capirlo basterebbe prendere i dati diffusi dall’Osservatorio Milex o dall'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università, i reportage giornalistici di Domani, Avvenire e de Il Fatto Quotidiano, le porte scorrevoli, sul modello statunitense, tra ruoli di vertice nelle Forze armate e in importanti aziende statali, tra incarichi militari di primo piano e altrettanto importanti ruoli civili.

I numeri, se menzionati con il rispetto delle fonti, potranno, debitamente spiegati, rompere una narrazione finalizzata a esaltare l'operato meloniano e quindi dai numeri bisognerà pur sempre partire. La spesa militare italiana era pari a 25,7 miliardi nel 2022, a 26,7 nel 2023, anno della prima manovra del governo Meloni. Per il 2027, in attesa di conoscere il documento finale della Legge di Bilancio, sono previsti non meno di 40 miliardi che, poi, sono circa il 50% in più rispetto al 2023.

Se l'Italia partiva da una spesa militare bassa al cospetto di altri paesi (tuttavia, i dati andrebbero letti con attenzione riportando tra le spese propriamente militari anche le voci afferenti ad altri capitoli di spesa ma riconducibili invece al settore della Difesa), nell'arco di pochi anni la situazione è cambiata, e in modo radicale.

E a beneficiare dell'aumento delle spese è il complesso industriale militare che potrà avere nuove ordinazioni e l'ammodernamento dei sistemi d'arma; basti ricordare come le spese programmate anche solo 4-5 anni or sono fossero basate su tecnologie nel frattempo superate, di conseguenza quei progetti originari, per essere realizzati, necessiteranno di sovvenzioni supplementari a quelle previste e programmate.

Se non diminuiscono alcuni capitoli di spesa tradizionale, al contempo aumentano invece le richieste per i sistemi d'arma che passano da circa 5,6 miliardi del 2023 a 13,5 del 2027. Il governo stanzia per la Difesa nel 2027 quasi 40 miliardi, 4,5 in più di quanto previsto dalla legislazione vigente; ci sono nel frattempo un'ottantina di programmi specifici di ammodernamento dei sistemi d'arma che comporteranno ulteriori finanziamenti e il numero dei progetti, come il fabbisogno di spesa, è destinato a crescere rapidamente.

Questi i dati; potremmo parlare delle missioni militari all'estero o estrapolare dai documenti ufficiali ulteriori elementi di riflessione. Mentre parliamo di armi dimentichiamo come la questione dell'abitare sia stata abbandonata all'oblio: sarà quindi il caso di richiamare l'attenzione mediatica su questa tematica.

La cedolare secca porterà a oltre 31 miliardi di euro di entrate fiscali in meno solo tra il 2017 e il 2027 (la flat tax sulle locazioni, per chi non lo ricordasse, è in vigore dal 2011). La scelta del Governo è alla fine sempre la stessa: erogare bonus attraverso i quali vendere un'immagine di efficienza e di vicinanza ai problemi sociali, contributi alla locazione, peraltro insufficienti, piuttosto che aumentare l'offerta di case e stabilire per legge norme atte a contenere il costo degli affitti, salito intanto alle stelle specie nelle aree maggiormente soggette ai processi speculativi.

Il risultato di queste politiche è la riduzione delle case disponibili alla locazione; abbiamo finanziato con fondi PNRR studentati che tra 10 anni saranno nelle mani dei privati e a costi inaccessibili alla stragrande maggioranza dei potenziali utenti; il caro affitti assale soprattutto i redditi bassi e medio-bassi. Risorse pubbliche avrebbero potuto sostenere il diritto alla casa e non la rendita immobiliare. E a questo punto sorgono spontanee due domande. Se la cedolare secca per i lavoratori autonomi non è servita ai fini dell'evasione fiscale e il gettito fiscale nelle casse statali è rimasto immutato, a cosa sarà servita la cedolare fissa sui contratti a libero mercato e per le locazioni turistiche? Sicuramente non ha abbassato il costo degli affitti e non ha agevolato l'offerta di alloggi abbattendone i costi. Allora a cosa servono i regali con i soldi pubblici? Sicuramente non risolvono le emergenze sociali e non aiutano le classi meno abbienti.

Federico Giusti Federico Giusti nasce a Pisa nel 1966, si laurea in letteratura italiana e subito dopo inizia a lavorare come precario per poi entrare in Comune nel 1999. Delegato sindacale prima dei Cobas e oggi della Cub è stato attivo nei movimenti studenteschi e per il diritto all'abitare Oggi fa parte dell'ufficio stampa dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell'università, ha dato vita a un gruppo di studio con Emiliano Gentili e Stefano Macera ed è tra gli animatori di Radio Grad. E' sposato con figli e nipoti.