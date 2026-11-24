I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Le autorità di Teheran hanno smantellato quattro cellule separatiste intente a organizzare attentati sul territorio nazionale, fermando decine di persone nel corso di un'operazione condotta dal Ministero dell'Intelligence iraniano, secondo quanto diffuso dai media statali il 23 novembre.

Il dicastero ha sostenuto che tali formazioni armate agivano su mandato di Stati Uniti e Israele. "Le autorità hanno sequestrato 52 fucili Kalashnikov, 94 caricatori e un dispositivo Starlink. Le cellule erano suddivise in cinque sezioni: intelligence, operazioni, propaganda, supporto e finanza. Erano coinvolte nel trasferimento di armi dalle zone di confine e nell'introduzione di dispositivi Starlink nelle città iraniane per aiutare l'aggressore israeliano-americano", ha scritto l'agenzia di stampa Mehr citando la nota ufficiale. Nel documento si specifica che le forze dell'ordine iraniane hanno catturato 27 sospetti ripartiti in quattro distinti gruppi, recuperando inoltre nel corso dell'operazione 201 pistole e 100 relativi caricatori.

La notizia giunge sulla scia di indiscrezioni secondo cui Washington e Tel Aviv proseguirebbero nell'attività di armamento e approvvigionamento dei miliziani attivi in Iran contro l'esecutivo. Il 21 novembre il generale americano in congedo Jack Keane ha affermato all'emittente Fox News che decine di migliaia di soggetti stavano ricevendo forniture belliche dall'intelligence statunitense e da quella israeliana. "Non possiamo entrare nei dettagli, ma si tratta del Mossad e della CIA che stanno armando decine di migliaia di [iraniani]... Non è qualcosa di cui possiamo parlare qui, ma è una realtà", ha dichiarato Keane, precisando che gli Stati Uniti non schiereranno truppe di terra in Iran, puntando piuttosto sull'impiego di queste milizie armate.

Nel gennaio di quest'anno, manifestanti violenti e militanti appoggiati dall'estero avevano avviato una dura offensiva contro gli apparati di sicurezza iraniani, provocando migliaia di vittime, inclusi numerosi civili, prima che i disordini venissero definitivamente repressi. All'avvio del conflitto illegale scatenato da Stati Uniti e Israele contro l'Iran lo scorso febbraio, alcune fonti riferivano che il presidente americano Donald Trump stesse tentando di impiegare le milizie curde iraniane come una "forza di terra" all'interno del Paese.

Le fazioni curde avverse alla Repubblica islamica hanno tuttavia respinto le ricostruzioni statunitensi riguardo a un presunto invio di armi americane ai loro combattenti durante i tumulti del gennaio 2026 in Iran. Successivamente Trump ha attaccato aspramente i curdi iraniani accusandoli di aver "rubato" gli armamenti statunitensi senza distribuirli ai "manifestanti" e agli oppositori che, a detta di Washington, erano pronti a scontrarsi con le forze di Teheran.

Questi recenti arresti in Iran si verificano in concomitanza con nuove indiscrezioni circa presunti preparativi di Stati Uniti e Israele per riaprire il conflitto tramite un'imponente campagna di raid aerei. Nel fine settimana l'emittente televisiva israeliana Channel 13 ha comunicato che le forze armate israeliane e il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) hanno siglato un'intesa per definire piani operativi comuni finalizzati a un'offensiva contro l'Iran, sottolineando nel servizio che il momento per questa nuova escalation si starebbe "avvicinando".

______________________________________________

"Gaza vuole vivere". E' la raccolta fondi che lanciamo oggi in collaborazione con Edizioni Q per Gazzella Onlus attraverso la vendita diretta di quattro libri di testimonianze dirette dall'inferno del genocidio.



Con due modalità diverse.

La prima proposta, «Gaza: le testimonianze», comprende il paccheto completo: quattro volumi: Siamo ancora qui, Nel dolore di Gaza, Ho ancora le mani per scrivere e L’inferno del genocidio a Gaza. In omaggio il Quaderno de l’AntiDiplomatico, Gaza muore mentre il mondo tace.







SCOPRI I LIBRI E VAI ALLA PROMO La seconda possibilità comprende solo gli ultimi due libri editi da Edizioni Q: Siamo ancora qui (con la preziosa prefazione di Tomaso Montanari) e Nel dolore di Gaza. Anche in questo caso il pacchetto viene arricchito dal quaderno de l'AntiDiplomatico Gaza muore mentre il mondo tace.





SCOPRI I LIBRI E ACQUISTA IL PACCHETTO





Gaza vuole vivere e abbiamo il dovere morale di non voltarci dall'altra parte. L'ultima speranza di redenzione per la nostra umanità passa dagli occhi di questi bambini che oggi possono studiare e sognare un futuro grazie alla scuola di campo allestita da Gazzella Onlus.





La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it