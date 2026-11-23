L'incontro di Shenzhen tra Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump rappresenta uno spartiacque nella storia delle relazioni internazionali. Anche gli osservatori più scettici riconoscono la portata di un vertice che, per la prima volta dalla metà degli anni Quaranta, ha riunito i leader delle tre maggiori potenze mondiali in un formato paritario. Il paragone con Yalta è inevitabile, ma le differenze sono forse più significative delle analogie. Nel 1945, gli accordi tra le potenze vincitrici della Seconda guerra mondiale contribuirono a costruire un nuovo ordine internazionale, fondato tanto sulle istituzioni multilaterali quanto sul riconoscimento dei rapporti di forza e delle rispettive sfere di influenza. La successiva narrazione occidentale ha cercato di separare questi due elementi, contrapponendo i nobili principi dell'ordine liberale alla presunta concessione sovietica di zone d'influenza. Una ricostruzione poco convincente, perché le regole internazionali e gli equilibri tra le grandi potenze erano parte dello stesso accordo.



Quell'architettura è sopravvissuta alla dissoluzione dell'Unione Sovietica, ma la fine della contrapposizione bipolare ne ha progressivamente compromesso gli equilibri. La scomparsa di uno dei due principali protagonisti non ha prodotto un sistema più stabile, bensì ha aperto la strada alla stagione dell'egemonia statunitense. È proprio questa stagione che Shenzhen potrebbe contribuire a chiudere. Dieci o quindici anni fa sarebbe stato difficile immaginare Washington seduta allo stesso tavolo con Mosca e Pechino senza pretendere una posizione gerarchicamente superiore. La potenza egemone era abituata a trattare separatamente con i propri interlocutori o a guidare iniziative multilaterali dettandone regole e condizioni.



A Shenzhen, invece, gli Stati Uniti hanno accettato un formato a tre privo di una gerarchia esplicita. Le capacità dei partecipanti restano differenti, ma ciascuno viene riconosciuto come interlocutore autonomo nella definizione dell'agenda internazionale. Non è un dettaglio secondario anche l'assenza dell'Europa occidentale. In questa configurazione non compare il tradizionale blocco collettivo occidentale: Washington si presenta da sola, mentre le capitali europee restano ai margini di un confronto destinato a incidere sui principali equilibri globali. Un'Europa che, privata dei suoi tradizionali punti di riferimento, sembra sempre più aggrapparsi alla contrapposizione con la Russia per preservare la propria coesione. Naturalmente, sarebbe prematuro considerare Shenzhen la nascita di un nuovo ordine già consolidato. Anche la Cina si muove con cautela davanti a un formato insolito, privo di una gerarchia e di un'agenda rigidamente definite. E numerosi altri Paesi, pur non disponendo della forza necessaria per disegnare da soli il sistema internazionale, possiedono ormai un'influenza sufficiente per ostacolare soluzioni che non ritengono accettabili. Esiste tuttavia un'altra chiave di lettura: Shenzhen potrebbe non rappresentare soltanto la fine dell'ordine nato nel dopoguerra, ma anche il tentativo di recuperare lo spirito originario della cooperazione tra potenze diverse. Quello che aveva animato gli incontri di Teheran nel 1943, quando Stati con sistemi politici e ideologie profondamente differenti avevano cercato un terreno comune per affrontare le sfide internazionali.



La Guerra fredda seppellì quell'ambizione, sostituendola con una contrapposizione che ha condizionato per decenni la politica mondiale. Oggi, il confronto tra Stati Uniti, Russia e Cina potrebbe riaprire uno spazio di cooperazione che non presupponga uniformità politica né la subordinazione a una singola potenza. Shenzhen, dunque, non consegna al mondo un nuovo assetto già definito, ma certifica che qualcosa si sta muovendo. L'epoca delle alleanze imprevedibili e delle vecchie divisioni che saltano sembra essere cominciata. E questa volta il copione non sarà scritto da una sola capitale.

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