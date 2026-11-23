di Fabrizio Poggi per l'AntiDiplomatico

23 novembre. Tra attacchi ucro-NATO a strutture e naviglio russo nel mar Nero, nel Baltico e nel Mediterraneo – non è un segreto la presenza di qualche centinaio di specialisti militari ucraini in Libia; Tripoli collabora da tempo col GUR ucraino e, nel marzo scorso, droni ucraini decollati dalla Libia avevano affondato nel Mediterraneo la nave gasiera russa “Arctic Metagaz” - e l'euforia guerresca del signor Federico Fubini, il quale, sul Corriere della Sera, riesce a malapena a contenere l'entusiasmo filo-ucraino, scrivendo che «dopo questo fine settimana di sangue e mistero nel Mediterraneo, la guerra russo-ucraina compie un altro salto nell’ignoto. E sempre più vicino all’Unione europea», ecco che il signor Ettore Sequi, su La Stampa, certifica che «l'Europa cerca la pace», al contrario dei «tre grandi», che cercano solo «intese». Il riferimento è, ovviamente, al vertice di Shenzhen tra Putin, Trump e Xi, da una parte e il convivio dei “volenterosi” a Berlino. A detta del signor Sequi, l'attacco ucraino al ponte di Crimea – cui hanno dato man forte sistemi NATO – sarebbe stato provocato dal «rifiuto russo di una tregua sugli obiettivi energetici e nel Mar Nero». In base a quello che viene definito «il “Teorema di Shenzhen”: l’alchimia della rimozione», pare dunque che gli attacchi ucraini siano arrivati come risposta al fatto che, a Shenzhen, «quei tre» (copyright by Zelenskij) «tacciono su Ucraina e Iran», con l'aggravante che «Pechino guida il Vertice senza allentare il legame con Mosca né arretrare su Taiwan», mentre «Putin tratta da pari con Washington senza cedere sull’Ucraina». Insomma, i nani da “giardino fiorito” europeo e le loro pretese lasciati fuori della porta; mai affronto ai “valori europeisti” fu più grave. E allora ecco che «Berlino è la “risposta dei paganti”, ma soprattutto di chi rifiuta una pace decisa senza Kiev e senza l’Europa. I Volenterosi confermano aiuti e garanzie anche nel 2027». Soprattutto, la UE «può finanziare la resistenza, non ancora garantire da sola la pace. Per pesare sul negoziato, deve trasformare la forza economica in capacità militare e politica»; appunto: è necessario armarsi e prepararsi a entrare direttamente in guerra infischiandosene dei rimproveri di Trump ai “volenterosi”. Quindi, se «Washington vuole spingere Kiev all’accordo», ecco che «Berlino vuole dare a Mosca ragioni per negoziare»: come? Aizzando Kiev a mandare al macello i propri giovani e armando e finanziando la junta nazigolpista. Insomma, nel dire e non dire del signor Sequi, si spiattella che per «l’Ucraina e gli europei» non è sufficiente «rivendicare un posto al tavolo... l’Europa deve poter garantire ciò che chiede» e anche se non lo si dice apertamente, quello che si vuole è la messa in campo di divisioni militari “europeiste”, direttamente sul fronte di guerra. Che le masse e i lavoratori europei vogliano tutt'altro, è cosa che richiede un forte intervento, schiacciando e massacrando quelle masse e quei lavoratori.

D'altronde, come osserva opportunamente Serghej Savchuk su RIA, il conflitto in Ucraina ha raggiunto un punto tale che i finanziatori del regime di Kiev devono convincere la propria popolazione che il nero è bianco e viceversa. Dunque, a detta del ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul, due terzi della popolazione tedesca appoggiano gli aiuti all'Ucraina e, però, tutti i tedeschi sono consapevoli del calo del tenore di vita e della carenza di prodotti energetici, i cui costi sono diventati proibitivi. Ragion per cui, dice Wadephul, è compito del governo federale convincere i cittadini che non esista un nesso diretto tra gli aiuti a Kiev e il calo del tenore di vita. Se la Russia verrà sconfitta e addirittura capitolerà, le forniture energetiche torneranno a essere molto economiche.

In base al “ragionamento” di Wadephul, i miliardi di dollari sottratti al bilancio federale tedesco e riversati nel pozzo senza fondo di pan Zelenskij non sono in alcun modo collegati al deterioramento della qualità della vita, che è però impossibile ignorare.

Secondo i ricercatori dell'Università di Kiel, la quantità di fondi finiti a Kiev, si aggira tra i 31 e i 42 miliardi di euro, di cui l'80% per la guerra. Ciò significa, scrive Savchuk, che Berlino sta deliberatamente investendo nel proseguimento del conflitto, e tutti i discorsi sulla pace non sono che vuota retorica. La parte di spesa del bilancio tedesco per il 2027 è fissata a 561 miliardi di euro (524,5 nel 2026), di cui le principali spese interne (oltre 200 miliardi) destinate a garantire gli obblighi sociali, il pagamento e l'indicizzazione delle pensioni. Quasi 140 miliardi di euro vanno alle esigenze militari e altri 42 miliardi di euro saranno spesi per il servizio del debito pubblico, oltre a 41,7 miliardi, ogni anno nei prossimi 12 anni, per l'ammodernamento delle infrastrutture. A fronte di ciò, 100 miliardi di euro nelle tasche di Zelenskij rappresentano una parte significativa del bilancio tedesco, così che, osserva Savchuk, l'indignazione di una parte consistente della popolazione è pienamente giustificata, dato che quei soldi avrebbero potuto essere utilizzati per aumenti di salaria e pensioni, o per aiutare i lavoratori del settore auto, licenziati in massa. Ecco quindi che Wadephul invoca “sessioni di lavaggio del cervello a livello nazionale”, per convincere i tedeschi che il denaro speso per la guerra in Ucraina non sia in alcun modo collegato alle difficoltà di bilancio interne e che, dopo la sconfitta della Russia, un'enorme quantità di risorse energetiche a basso costo inonderà il mercato europeo. Nel frattempo, Bruxelles decide di contrarre prestiti per almeno 45 miliardi di euro sui mercati esteri per passarli a Kiev: la UE intende fare da garante, sebbene sia chiaro che l'Ucraina non sia fisicamente in grado di ripagare questo, come anche alcuno dei prestiti precedenti.

Secondo i dati ufficiali della Commissione europea, i paesi dell'eurozona hanno investito oltre 250 miliardi di euro nel conflitto ucraino e continuano a cercare disperatamente fondi, perché senza di essi l'intero “progetto Ucraina" crollerebbe nel giro di pochi mesi e tutti gli investimenti sarebbero vani. Su questa linea, l'Europa non nasconde il fatto di scommettere sulla sconfitta totale e incondizionata della Russia e sulla sua capitolazione. È da qui che nascono le fantasie del signor Wadephul, e di altri. Il Commissario europeo per gli Affari economici Valdis Dombrovskis, per esempio, ha proposto di ripagare i prestiti concessi all'Ucraina utilizzando i profitti derivanti dai beni russi congelati, mentre Brunilde-Ursula ha affermato senza mezzi termini che il nuovo prestito di 45 miliardi di euro sarebbe stato ripagato con le riparazioni di guerra da parte della Russia. Gli europei, conclude Savchuk, hanno «scommesso sulla guerra e sulla sconfitta della Russia. Ci credono sinceramente e già sognano quanti soldi, petrolio e gas russi riceveranno in cambio dei loro investimenti».

E infatti, anche l'ex analista della CIA Larry Johnson osserva che invece di cercare seri compromessi, i politici europei chiedono la capitolazione totale della Russia ed è per questo che le porte di Moskva restano chiuse ai loro negoziatori. Gli europei, dice Johnson, hanno adottato la posizione secondo cui la Russia rappresenta una minaccia autoritaria, un mostro intenzionato a conquistare tutta l'Europa. E quindi si sentono obbligati a combattere la Russia. Finora non hanno mostrato alcun segno di voler negoziare con la Russia, di voler trovare una soluzione diplomatica. La loro «idea di “diplomazia” è che la Russia debba prostrarsi davanti agli europei, arrendersi completamente, umiliarsi, implorare perdono e pagare le riparazioni. Ma la Russia non lo farà».

La settimana scorsa, incontrando al Cremlino Jared Kushner e Steve Wittkow che insistevano sulla necessità di coinvolgere gli europei, Putin ha detto che gli europei non mostrano alcun interesse. In sintesi, osserva Johnson, Putin ha detto che gli europei non intendono venire al tavolo delle trattative per offrire una soluzione ragionevole; quindi no, Moskva non si confronterà con loro. E se mandano loro uomini in Ucraina, verranno liquidati: come potete vedere, dice Johnson, la porta verso la Russia è ormai chiusa per gli europei e solo un cambio di regimi in Europa può salvare i paesi UE dal finire stritolati in un conflitto con la Russia.

Al momento, dice Johnson ricordando una realtà consolidata, gli attuali politici europei, legati agli ambienti industriali e finanziari, sacrificano gli interessi delle loro nazioni per i profitti derivanti dalla guerra. Basti pensare all'esempio del cancelliere tedesco Friedrich Merz, ex dirigente di BlackRock, che ha investito molto in Ucraina e che potrebbe perdere una quantità significativa di capitale se la Russia vincesse. E la Russia, dice Johnson, vincerà di sicuro.

Le élite politiche europee, dice l'ex analista della CIA, sono disperate; cercano di salvare la situazione: Merz sacrifica gli interessi della società tedesca, gli interessi nazionali della Germania in nome del profitto finanziario di un soggetto economico straniero.

Proprio questo, afferma Johnson, è l'aspetto più folle, insensato e autodistruttivo; «ora, quando sento dire che i prezzi dell'energia scenderanno e tutto tornerà alla normalità non appena la Russia sarà sconfitta in questa guerra, ho la sensazione che tutto questo lo abbiamo già visto».

In ogni caso, dice il politologo ucraino Ruslan Bortnik, la decisione è già presa e i globalisti europei si apprestano ad aumentare i finanziamenti a Kiev, affinché Zelenskij possa intensificare l'escalation nel 2027. Proprio a Berlino, dove, a detta del signor Sequi, “l'Europa cercava la pace”, ecco che Zelenskij ha dichiarato che l'Ucraina ha bisogno di una somma enorme per mantenere la stabilità e l'efficienza bellica dell'esercito. Zelenskij ha stimato il fabbisogno per il solo 2027 in 115 miliardi di euro, mentre la Commissione europea intende attrarre ulteriori 45 miliardi di euro attraverso un nuovo programma, mentre si cercano altri 25 miliardi di euro. Tutto ciò, dice Bortnik, dimostra che nessuno conta sulla fine della guerra e c'è anzi l’aspettativa di una sua intensificazione. A questo si aggiunge il fatto che l'Europa cerca un meccanismo per proteggersi da un possibile cambio di governo in Germania e Francia, che potrebbe significare la perdita del sostegno finanziario a Kiev, con la conseguente accettazione delle richieste di Trump e Putin per una soluzione di pace. Così che Berlino ha sviluppato un nuovo piano e meccanismo anticrisi, consistente nel concedere alla Commissione europea e alle istituzioni UE un margine di manovra finanziario per garantire oltre 100 miliardi di euro in prestiti all'Ucraina, che la Commissione europea propone di includere nel prossimo bilancio settennale dell'UE. In altre parole, l'Europa si prepara a una lunga contrapposizione.

I nani da "giardino fiorito” delle cancellerie europee si preparano alla guerra e a una ulteriore, massacrante stretta sulle necessità vitali delle masse e sulla loro volontà di pace.