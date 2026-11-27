Russia. Il nemico immaginario di un Occidente in declino (VIDEO COMPLETO)
Un grande successo ieri al Caffè Letterario di Roma per la presentazione del nuovo quaderno de l'AntiDiplomatico dal titolo: "Russia. Il nemico immaginario di un occidente in declino".
Un momento straordinario di condivisione a cui hanno aderito:
S.E. l'Ambasciatore della Federazione russa Alexey PARAMONOV.
Amb. Alberto Bradanini
Prof. Angelo D'Orsi
Vito Petrocelli, direttore editoriale de l'AntiDiplomatico
Luca Busca, giornalista e responsabile dei Quaderni de l'AntiDiplomatico
Sono stati proiettati i video del Prof. Carlo Rovelli, del Prof. Marsili ed è stato letto l'intervento di Fabrizio Verde, direttore responsabile de l'AntiDiplomatico.
Un potentissimo messaggio di pace, nonostante i tristi e fallimentari tentativi di censura preventiva.
Grazie al coraggio di tutti i relatori ed i tantissimi che ieri ci hanno accompagnato con una immensa presenza ed affetto.
Il video completo dell'evento è sul nostro canale youtube.
Buona visione.
IL QUADERNO E' DISPONIBILE PER L'ACQUISTO QUI