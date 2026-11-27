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di CGTN

Poco tempo fa si è conclusa a Beijing la quinta sessione plenaria del XX Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese. La sessione plenaria ha riassunto i successi e le esperienze della governance rigorosa e completa del Partito nella nuova era, e ha formulato un piano sistematico per portare avanti con perseveranza tale governance rigorosa e completa.

Un grande partito con 105 anni di storia e oltre 101 milioni di iscritti, che ha il coraggio di ripulirsi, perfezionarsi e rinnovarsi autonomamente: quale concezione di governance riflette tutto ciò?

Alcuni giorni fa si è tenuto un seminario d’alto livello intitolato “Governance e rinnovamento: un partito secolare visto dall’Italia”, cui hanno partecipato alcuni ospiti italiani provenienti da diversi ambiti. In questa puntata di Zoom sull’Attualità, andiamo a vedere come viene visto il PCC dai rappresentanti italiani.