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di Michelangelo Severgnini

Editoriale tratto dall’ultima puntata di Radio Gaza.

Nella Striscia di Gaza mercoledì 18 novembre c’è stata un’incursione terrestre da parte dell’esercito israeliano con carri armati e mezzi del genio, condotta congiuntamente allo Shin Bet, a ovest della cosiddetta "Linea Gialla" (tra i campi profughi di Nuseirat e al-Bureij), mirata allo smantellamento di un tunnel sotterraneo ritenuto una minaccia diretta per le truppe israeliane.

Secondo le autorità locali e la Protezione Civile di Gaza, negli attacchi aerei e con droni legati alla giornata di ieri sono morte almeno 3 persone, mentre tra le 5.200 e le 6.000 persone sono state costrette a fuggire dall'area interessata dopo gli ordini di evacuazione. Si è trattato della prima operazione terrestre dichiarata oltre la linea di demarcazione dall'entrata in vigore del cessate il fuoco dell'ottobre 2025. Hamas ha definito l'incursione una "flagrante violazione" della tregua, mentre l'organismo internazionale Board of Peace ha avvertito il Consiglio di Sicurezza dell'ONU che l'accordo rischia di collassare.

L’attacco è avvenuto mentre sono in corso le consultazioni per formare il nuovo governo israeliano. Tuttavia, sul piano istituzionale, il 17 novembre il fronte guidato da Eisenkot ha segnato un punto decisivo: grazie ai 66 voti del blocco del cambiamento e dei partiti arabi, Matan Kahana (esponente di Yashar e fedelissimo di Eisenkot) è stato eletto nuovo Presidente della Knesset, battendo il candidato del Likud Ofir Katz (52 voti). Il controllo della presidenza del Parlamento consente ora all'opposizione di gestire l'agenda legislativa e avviare l'iter per smantellare alcune delle riforme più controverse del governo uscente, a partire da quelle sulla giustizia.

Ma nella giornata di mercoledì è avvenuta anche una controversa votazione alla Camera dei deputati italiana che ha approvato l’adesione dell’Italia ai principi dell’IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance), un'organizzazione intergovernativa fondata nel 1998, che stabilirà l'adozione di misure contro il linguaggio d'odio antisemita sul web, da definire in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

Secondo la Carta, “L’antisemitismo è una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio per gli ebrei. Manifestazioni di antisemitismo verbali e fisiche sono dirette verso gli ebrei o i non ebrei e/o alle loro proprietà, verso istituzioni comunitarie ebraiche ed edifici utilizzati per il culto.” Nel caso specifico, “negare agli ebrei il diritto dell’autodeterminazione, per esempio sostenendo che l’esistenza dello Stato di Israele è una espressione di razzismo”, questo sarebbe antisemitismo.

Quella dell’IHRA, tuttavia, non è l’unica dichiarazione contro l’antisemitismo esistente al mondo. Esiste anche la Jerusalem Declaration on Antisemitism (JDA), pubblicata nel marzo 2021 da un gruppo internazionale di oltre 200 studiosi di storia dell'Olocausto, studi ebraici e Medio Oriente.

Il testo della Jerusalem Declaration on Antisemitism propone la seguente definizione di antisemitismo: ”L'antisemitismo è discriminazione, pregiudizio, ostilità o violenza contro gli ebrei in quanto ebrei (o contro le istituzioni ebraiche in quanto ebraiche)".

Esattamente. Il punto cruciale sta qui. In quanto ebraico, è una circostanza che non cambia la sostanza, perlomeno qui a Radio Gaza. E se qualcuno pensa al contrario che, in quanto ebraico, qualcuno si può permettere ciò che la giustizia non permette, allora questo è razzismo. Per quanto ci riguarda, noi amiamo il popolo ebraico e lo consideriamo un popolo come tutti gli altri.

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Guarda la puntata #63 integrale:

https://www.youtube.com/watch? v=_BKbfkh33Wk

(Radio Gaza, in inglese e arabo, può essere seguita in italiano attivando i sottotitoli automatici di YouTube)

Radio Gaza è un programma settimanale giunto alla puntata 63.

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Michelangelo Severgnini Regista indipendente, esperto di Medioriente e Nord Africa, musicista. Ha vissuto per un decennio a Istanbul. Il suo film “L'Urlo" è stato oggetto di una censura senza precedenti in Italia.