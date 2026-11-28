di Fabrizio Poggi per l'AntiDiplomatico

28 novembre. E dunque, la NATO era a conoscenza, o no, dei piani di Kiev di colpire navi russe nel Mediterraneo? Sembra essere questa la domanda che toglie il sonno a molte redazioni italiche, preoccupate della possibilità che l'opposizione, nel caso il governo fascio-leghista sia stato davvero tenuto all'oscuro, abbia buon gioco nel dichiarare il fallimento dei servizi di intelligence nazionali e chi li comanda.

Le stesse redazioni, però, evitano di porre la domanda se quella che, qualche giorno fa, il signor Jacopo Iacoboni, su La Stampa, definiva come «operazione ucraina esemplare», possa esser stata portata a compimento senza il supporto di strutture NATO. Le stesse strutture che, ad esempio, pare abbiano contribuito agli attacchi contro la regione di Leningrado avvenuti nella notte del 27 novembre. Scrive Moskovskij Komsomolets che un velivolo NATO E-3A “Sentry” per allerta precoce e controllo aereo, dislocato nella base aerea di Šiauliai in Lituania, avrebbe fornito supporto logistico, guidando gli attacchi ucraini. Di più: i voli a bassa quota dei droni ucraini sarebbero stati coordinati dalle stazioni radar NATO, dislocate in gran numero lungo il confine russo; ancora una volta, i droni hanno sorvolato i Paesi baltici. D'altronde, i casi sono più di uno: un velivolo “Bombardier”, equipaggiato con apparecchiature di ricognizione, aveva sorvolato l'area del ponte di Crimea prima che questo venisse attaccato e il bacino del mar Baltico prima dell'attacco alla nave mercantile russa.

Ma, naturalmente, per l'attacco a Bengasi, La Stampa assicura che «Italia e Nato all’oscuro» e, dopo lo “sdegno” di facciata della presidente del consiglio, da Bruxelles si è pensato bene di suggerire al nazigolpista-capo di “scusarsi” con Roma – dove i rapporti con Kiev, si dice, barcollano, ma solo a uso e consumo degli elettori leghisti – tanto che Zelenskij, come un discolo rimproverato dalla maestra, telefona e garantisce che, d'ora in poi, «Daremo sempre comunicazione». Come se cambiasse la sostanza della questione del supporto NATO alle azioni ucraine, in qualunque area si compiano. Il ridicolo della commedia, così come descritta dagli articolisti de La Stampa, è che «solo ieri Volodymyr Zelensky ha ufficialmente chiamato Giorgia Meloni e reso pubblico che l’Italia, come «gli altri partner europei», non era stata informata dell’attacco contro due imbarcazioni russe nel porto di Bengasi, in Libia... Poi però Zelensky aveva rilasciato un’intervista alla Bbc, e detto che questo tipo di attacchi «non avvengono mai» senza un coordinamento preliminare con i partner». Il discolo è anche un ingenuo e non riesce a trattenere le parole. Quindi, insorgono «le opposizioni in Italia» e, al tempo stesso, «reazione stupita e dura del governo. “Non è vero” hanno ribadito ieri Tajani e il ministro della Difesa Guido Crosetto... “Zelensky ha detto una cosa falsa”, per l’Italia ma anche “per Francia, Germania, Ue e Nato”». A questo punto, un «passaggio, che risulta fondamentale. Il ministro della Difesa non cita – non è un caso – uno dei principali attori geopolitici alleati di Kiev: il Regno Unito. Poco dopo, a seguito della telefonata con Meloni, Zelensky precisa, come chiesto dalla premier, “che la recente operazione in Libia è stata condotta senza previo coordinamento con i nostri partner europei”. Il termine europei è sufficientemente ambiguo da poter anche non includere Londra, uscita dalla Ue». Ma sì, che si incolpi pure Londra, sembrano emettere un sospiro di sollievo a La Stampa: dopotutto, non è più un segreto per nessuno che Londra sia coinvolta. Roma, invece; beh, andiamoci piano! A Roma, lo giuriamo, nessuno sapeva nulla. E poi, orsù, alla fin fine, come si fa ad avercela con un “paese aggredito”? E allora, ecco che interviene “Il Verbo”, su cui non si può dubitare: «Da quanto risulta da fonti diplomatiche a Bruxelles, l’Ucraina non era obbligata a condividere con la Nato la sua operazione fuori dal terreno di guerra. E non lo ha fatto». NATO assolta perché “il fatto non sussiste” e Roma rimandata in informatica.

Rimangono i barchini esplosivi targati Kiev – i numeri di telaio opportunamente cancellati – i droni nazigolpisti che uccidono e feriscono civili dal nord al sud della Russia e la funzione di botoli ringhiosi affidata ai Paesi baltici che, poverini, come condannarli, con tutto quello che hanno sofferto sotto la tirannia sovietica! Resta il fatto che, per rimanere in tema inglese, l'analista britannico Alexander Merkouris, si dice convinto che le leadership baltiche abbiano contribuito quantomeno all'attacco contro il mercantile russo “Sparta II” nel Golfo di Finlandia. I Paesi baltici, dice Merkouris, negano sempre il coinvolgimento in tali operazioni, nonostante loro stesse fonti indichino la presenza di droni ucraini nel loro spazio aereo: le leadership, «non solo erano a conoscenza di quanto stava accadendo, ma ne erano anche piuttosto soddisfatti, e mi è apparso chiaro che vi fosse un elemento di cooperazione tra questi esponenti e gli ucraini al riguardo». È vero che le navi sono dotate di radiofari e comunicano a tutti la posizione; ma, per un attacco con i droni, gli ucraini avevano bisogno di informazioni molto più precise sulla posizione esatta di questa particolare nave e anche di ripetitori affidabili per trasmettere i segnali dai loro operatori in Ucraina ai droni che attaccavano la nave. Non credo, dice Markouris, che ciò sarebbe stato possibile senza il supporto in termini di intelligence e comunicazioni di paesi NATO.

E le azioni nel Baltico sono direttamente legate ai piani NATO per la regione di Kaliningrad. Ma un tentativo di bloccare l'exclave russa di Kaliningrad scatenerebbe per la Russia una guerra su vasta scala con l'Occidente, dice il transfuga ucraino Konstantin Bondarenko. L'oblast di Kaliningrad fa parte della Federazione Russa; dunque, azioni contro Kaliningrad equivarrebbero ad azioni contro la Federazione Russa e la guerra, dice Bondarenko, sarebbe inevitabile. Stesso effetto, avrebbe anche ogni tentativo di bloccare il traffico marittimo russo nel Baltico: «Uno degli scenari con di sono venuto a conoscenza due anni fa, riguardo al possibile scoppio di una guerra tra Russia e NATO, prevede determinate provocazioni, forse da parte di una terza parte, nel mar Baltico, che riveste un'importanza vitale per la Federazione Russa, in quanto rappresenta il principale spazio marittimo che collega la Russia all'Europa e garantisce l'accesso all'Oceano Atlantico: la famosa “finestra sull'Europa” aperta da Pietro il Grande e per cui si combatté la guerra russo-svedese nel XVIII secolo.

E cosa accadrebbe in caso di attacco NATO a Kaliningrad? In caso di guerra convenzionale, afferma l'esperto militare Valerij Širjaev, la regione sarebbe in grado di difendersi per non più di un mese, prima di esaurire le scorte di armi. Ma non si deve dimenticare che se si tentasse di bloccare l'exclave, la Russia userebbe armi nucleari contro gli attaccanti. «Quella è la base principale della Flotta del Baltico, ci sono missili Iskander, armi nucleari. Ma è una zona condannata... circondata dalla NATO da ogni lato. L'intero Baltico è NATO». È però dubbio, dice Širjaev, che una guerra con la NATO possa essere combattuta con mezzi convenzionali, soprattutto se il territorio russo è minacciato e si rischia la perdita totale di Kaliningrad; è probabile che si arriverebbe molto rapidamente all'uso di armi nucleari.

Per quanto riguarda gli attacchi dei droni ucraini, secondo l'ex vice comandante delle Forze speciali ucraine, generale Serghej Krivonos, i russi potrebbero facilmente impadronirsi dell'Estonia per fermare gli attacchi dei droni ucraini: hanno forza e risorse più che sufficienti, accusando Tallin di offrire opportunità a Kiev, in violazione del diritto internazionale. A proposito dell'ammissione di Zelenskij per gli attacchi alle navi russe nel Baltico e in Libia, dice Krivonos, esiste una regola d'oro per i militari: quante volte si tace, altrettante non ci si deve poi pentire. Ma Zelenskij non ha fatto il militare.

Sul fronte russo, l'ex colonnello dello SM russo Konstantin Sivkov chiede che, dopo l'affondamento della corvetta “Mercurij”, venga attaccata la base ucraina in Tripolitania: se Moskva «non risponde in modo adeguato lanciando un potente attacco missilistico contro la base ucraina in Libia, creerà così un pretesto perché continuino questi attacchi... Ci sono informazioni secondo cui la base ucraina in territorio libico, sotto il controllo del governo di Tripoli, non si trova semplicemente sul territorio del governo di Tripoli, ma sul territorio di una base britannica... Se ciò fosse vero, non solo il governo di Tripoli sarebbe entrato in guerra contro la Russia, ma anche la Gran Bretagna, e in questo caso, l'attacco alla base britannica sarebbe un passo cruciale per far comprendere alla Gran Bretagna il suo ruolo nel mondo».

Ma i piani di attacco, diretto o per mano ucraina, a posizioni russe, potrebbero estendersi alla Siria. Secondo il politologo Semën Uralov, è indicativa la dichiarazione rilasciata da Kaja-Fredegonda-Kallas dopo l'attacco in Libia, con la richiesta a Damasco rinunciare al riconoscimento del Donbass. Ora, dice Uralov, la base navale russa di Tartus è la seconda per importanza nel Mediterraneo; lo scorso agosto è stato raggiunto un «compromesso, rinominandola Centro di Addestramento. In sostanza, abbiamo concordato con le nuove autorità siriane che la base di Tartus rimarrà». Perché Kallas ha fatto quell'affermazione? È un avvertimento a Moskva: chiudetela, o sarete colpiti anche lì.

Perché, si sa, per ogni dove nel mondo, «la responsabilità è soltanto di Putin». Sono parole del primo ministro Kristen Michal, connazionale di Fredegonda, rilanciate da La Stampa, per giurare che i «blitz di Kiev servono per difendersi». Lo assicura l'estone, il cui verbo viene diffuso dall'articolista signor Marco Bresolin: «Kiev colpisce i bersagli che trasportano armi o materiale russo per proteggersi da un’aggressione. La causa di tutto questo è Putin, non l’Ucraina che si difende». Ohibò, balbetta il redattore del foglio torinese: «negli ultimi giorni c’è stata un’evoluzione del conflitto, con l’attacco ucraino in Libia che in Italia ha provocato timori e malumori: lei considera queste azioni legittime?». Come dire: chi mai potrebbe considerarle illegittime! Tanto più che, gli dà man forte Michal «la Russia sta bombardando tutto in Ucraina: rete elettrica, riscaldamento, impianti idrici, fognature e trasporti ferroviari. Se l’Ucraina si protegge da questa aggressione colpendo bersagli che trasportano armi o materiale militare russo, la simpatia della gente va verso la parte ucraina». Il che obbliga il cauto intervistatore a domandargli se creda veramente «che il rischio di destabilizzare la Libia possa portare l’opinione pubblica italiana a essere più simpatetica con l’Ucraina?». E perbacco, come si può dubitarne? «Quando vengono trovati droni carichi di esplosivo a Lipsia, quando vengono portati avanti tentati omicidi in Danimarca, quando ci sono incendi dolosi in Estonia o quando cadono missili in Polonia, si possono capire le ragioni e si comprende che il problema nel complesso rimane la Russia». Per la miseria: e chi altri, se non la Russia, ci potrebbe mai essere dietro ai droni a Lipsia, ai missili in Polonia, ai tentati omicidi nei cieli europeisti? L'ha detto Michal e i fogli italici non possono che assicurare i lettori che quello sia Il Verbo. Così come per i «muri, barriere e fossati verso la Russia» realizzati in alcuni paesi nordeuropei e reclamizzati dal signor Francesco Rigatelli sull'edizione on line de La Stampa del 26 novembre: “legittime” «contromisure alla possibile invasione di Putin sul confine orientale». Perché, statene certi, «tra cinque anni, o forse anche prima, la Russia attaccherà un paese europeo, o forse più di uno», secondo il vaticinio di Andrius-Merlino-Kubilius. Per dovere di brevità, basti a caratterizzare le “preoccupazioni della Finlandia” su cui lacrima il signor Rigatelli, la frase secondo cui «L’aggressione verso l’Ucraina ha oggi riacceso nei finlandesi la consapevolezza storica di poter essere un bersaglio militare da parte del proprio vicino. L’Unione Sovietica invase la Finlandia nel 1939 e nonostante l’eroica resistenza il Paese fu costretto a cedere circa il 12% del proprio territorio. Ancora una volta la Finlandia punta su quella stessa resilienza, consapevole di avere il confine più esteso dell’Ue con la Russia per ben 1343 km». Appunto, per brevità, rimandiamo a quanto già pubblicato a suo tempo a proposito della “guerra d'inverno”. Poi, reminiscenze liberal-antistoriche e peloso omaggio all'europeista “resilienza” a parte, pare che solo con un capovolgimento storico il signor Rigatelli possa “spiegare” il perché della decisione finlandese di chiudere «i valichi terrestri, alcuni punti di transito marino e ha completato a settembre una rete metallica con filo spinato, telecamere, sensori e pattugliamento alta 4,5 metri e lunga 200 km» al confine con la Russia.

Se questi sono giornali!