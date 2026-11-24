di Fabrizio Poggi per l'AntiDiplomatico

24 novembre. Da tempo non rappresenta più una casualità che, in corrispondenza di pellegrinaggi a Kiev di questo o quell'altro esponente di cancellerie europee, o di tour europeisti del nazigolpista-capo Vladimir Zelenskij, il mondo assista a una qualche deflagrazione, tesa ad alimentare l'escalation del confronto russo-ucraino, a beneficio dei piani UE-NATO di guerra alla Russia. Dunque, si dice – ma sono soltanto voci, per carità – che nel corso del sabba berlinese dei "volenterosi" del 19 novembre, sarebbe stato definitivamente approvato un piano per una serie di nuove provocazioni contro la Russia, da attuare a breve. Di lì a due giorni, ecco gli attacchi ucraini nel mar Baltico e nel Mediterraneo, difficilmente attuabili senza il diretto intervento di qualche struttura o istituzione euro-atlantica.

Per quanto riguarda l'Italia, data la distanza geografica da Kaliningrad e dalla Scandinavia, gli attacchi nel Baltico non hanno sollevato particolare sensazione, salvo il consueto compiacimento – più contenuto nei palazzi; molto più sfrenato nelle redazioni belliciste - per i “ben assestati” colpi di Kiev. Diversa la faccenda per la corvetta russa e la nave da carico russe colpite a Bengasi, a poche centinaia di miglia dall'Italia, con “le preoccupazioni” di facciata degli adoratori governativi del ventennio. Su La Stampa, poi, il signor Jacopo Iacoboni, in un “servizio” che somiglia molto a una velina mal confezionata del MI6, racconta non di come le azioni dei sabotatori ucraini avvicinino la soglia della “europeizzazione” del conflitto, bensì di quanto sia rovinosa la presenza di «basi di Putin nel mar Mediterraneo» e in cosa consista, a secondo il signor Iacoboni la «La guerra russa dalla Libia». Ragion per cui, si sussurra a mezza voce, l'azione ukro-NATO, a ben guardare, è “un bene” per l'Italia e se ne possono dunque tessere le lodi; anche perché «una delle due navi russe platealmente colpite (e in un caso affondata) nel Mediterraneo a Benghazi – nel porto che doveva essere blindato dall’amico di Putin, il generale Khalifa Haftar - è notissima agli analisti perché trasportava, da anni, armi dalla Corea del Nord di Kim Jong-un alla Russia di Putin». Seguono quindi gli atti degli apostoli confezionati da “InsiderGeo” e “Sonarrow” su quei trasporti, con “Osc_london” che ha addirittura «contato le armi» trasportate da una nave, così malefica e autocratica, da essere «di rosso carenata». Ma a fugare ogni dubbio sulla “imparzialità” di quelle veline, ecco che «gli ucraini la tenevano ben d’occhio, le munizioni della Angara finivano principalmente nel deposito russo di Tikhoretsk. Che, qualcuno ricorderà, nel settembre 2024 fu fatto saltare con un attacco di precisione, proprio mentre era appena arrivato un carico nordcoreano». Qui, il signor Iacoboni non ce la fa più a contenere l'eccitazione per quel «attacco di precisione», sul calco del nazigolpista-capo che urla di «operazione ucraina esemplare», laddove invece, lagrima il signor Iacoboni, la “Angara” «nel mare nostrum non avrebbe neanche dovuto entrare». Ah, le crepe nel sistema delle sanzioni contro i «famigerati convogli militari russi»! Con che “platealità” agiscono invece i nostri (loro) beniamini ukro-NATO! Con che «precisione», così che «Bengasi è stata perforata dai droni marini ucraini come un colabrodo». Par di leggere lo stesso fogliaccio torinese che, nel giugno del 1944, titolava «L'Inghilterra meridionale sotto il tiro continuo di tremendi ordigni esplosivi germanici»: è oggi sufficiente sostituire all'entusiasmo per le “armi germaniche”, quello per i nazigolpisti di Kiev, in azione sul suolo africano contro “tremendi” nemici dell'Occidente come, oltre alla Cirenaica, Mali, Burkina Faso, Repubblica Centrafricana.

Ovvio che non poteva mancare a un tale appuntamento il foglio bellicista milanese e, dunque, ecco sul Corriere della Sera il trionfale «Kiev rivendica il colpo in Libia» che, per carità, non costituisce un rischio per l'Italia; a differenza del Cremlino “autocratico” che, ca va sans dire, rappresenta di per sé una «minaccia russa» e si affida al bellicista Marco Minniti l'onore di dire che, quello ukro-NATO, è stato «un segnale di forza del tutto legittimo», dato che «Putin vuole instabilità nel Nord dell’Africa». Quello compiuto nel Mediterraneo costituisce un «unicum, un segnale di forza, che va inserito nel disegno ucraino di colpire i russi in profondità ovunque essi siano. Questa strategia ha garantito di poter continuare a sostenere la guerra. Così gli attacchi nel cuore della Russia, nel Baltico… sino al centro del Mediterraneo». Chissà se, mentre intonava quei peana all'indirizzo del «segnale di forza» ukro-NATO, l'ex ministro pensava di potersi così ingraziare gli ukrofedelissimi del PD?

Ora, entusiasmi bellicisti a parte, rimane l'interrogativo sul ruolo di chi, chiunque sia, abbia “facilitato” l'attacco a Bengasi. Secondo l'emittente televisiva locale Almasar, citata da Clash Report, le forze della Libia orientale hanno intercettato almeno altri 12 droni navali al largo della costa, oltre quelli che hanno raggiunto gli obiettivi. Due ufficiali dell'Esercito Nazionale Libico, i cui principali partner esterni sono Russia, Egitto ed Emirati Arabi Uniti, hanno dichiarato alla Associated Press che le imbarcazioni provenivano dalla Libia occidentale; il Primo ministro Osama Hammad ha definito l'attacco «una grave aggressione contro la sovranità nazionale» e ha chiesto un'indagine delle Nazioni Unite. Tripoli ha ovviamente negato l'accusa. Secondo un'altra versione, avanzata da Clash Report citando una fonte anonima, la Libia occidentale era una copertura e che le imbarcazioni erano partite dall'Albania, membro della NATO. Tirana ha dichiarato la propria totale estraneità.

Da parte sua, Kiev sostiene che sette droni sono stati lanciati da una “nave madre” al largo delle coste libiche. Tecnicamente, osserva Nikita Volkovic su Ukraina.ru, questa opzione elimina l’assurdo viaggio dei barchini esplosivi attraverso l’intero mar Ionio e i radar greci e italiani ed è anche politicamente più conveniente: la leggenda della “nave madre” tiene gli alleati di Kiev fuori da ritorsioni. Ma, anche in questo caso, osserva Dmitrij Ševcenko su Fond Strateghiceskoj Kul'tury, sorge spontanea la domanda: da dove proveniva la “nave madre”, visto che i porti delle regioni di Odessa e Nikolaev, controllati da Kiev, sono bloccati da fine luglio e, per di più, la Convenzione di Montreux vieta ai paesi in guerra di trasportare armi dal mar Nero al Mediterraneo. Pertanto, o la nave non era ucraina, oppure Kiev ha violato deliberatamente il diritto internazionale.

Secondo Associated Press e CBS, specialisti ucraini di droni sono stati dispiegati nella Libia occidentale in base a un "accordo segreto" tra Kiev e Tripoli e, secondo Radio France Internationale, l'accordo è stato formalizzato nell'ottobre del 2025, dopodiché oltre 200 ufficiali e tecnici ucraini sono stati dispiegati nel Paese. È anche noto che personale dell'intelligence militare ucraina (GUR) opera in tre siti: l'Accademia dell'Aeronautica Militare di Misurata, dove collabora con personale militare britannico, americano e italiano; la regione di Zawiya, da cui possono essere lanciati i droni; e la stessa Tripoli. In ogni caso, scrive Volkovic, la Libia è solo l’hub marittimo più visibile nella guerra globale per procura che Kiev sta sistematicamente conducendo contro le risorse russe in Medio Oriente e in Africa. In Sudan, nel 2023, la CNN aveva mostrato attacchi di droni FPV e raid contro le Forze di reazione rapida filo-russe (RSF). Nel dicembre 2024, Washington Post riportava il dispiegamento di circa 20 operatori GUR e 150 droni FPV a Idlib, in Siria, a supporto del gruppo Hayat Tahrir al-Sham. E il conflitto si è ulteriormente acuito nel Sahel. In seguito alla tragedia avvenuta vicino a Tin-Zoutine nel luglio 2024, le allusioni del portavoce del GUR, Andrej Jusov, sulla condivisione di informazioni con i ribelli tuareg, sono costate a Kiev uno scandalo diplomatico: Mali e Niger hanno interrotto le relazioni con l'Ucraina e la “troika” del Sahel (Mali, Niger e Burkina Faso) ha presentato una denuncia al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per "sostegno aperto al terrorismo internazionale".

In tutto questo, si inserisce la questione del ruolo delle agenzie di intelligence occidentali e della CIA: New York Times e Guardian hanno descritto accuratamente la decennale collaborazione di CIA e MI6 con GUR e SBU; in Libia, questa vicinanza è letteralmente fisica: secondo la AP, l’accordo segreto di Kiev con Tripoli è stato «sostenuto dai paesi occidentali, compresi gli Stati Uniti», e a Misurata, gli operatori di droni ucraini hanno sede fianco a fianco con AFRICOM yankee e intelligence britannica.

Insomma, per non tirarla troppo oltre e per riagganciarsi all'inizio, pare il caso di riportare ancora le parole del ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul, secondo il quale «siamo costretti ad ammettere: la pace e la stabilità in Europa sono possibili solo contro la Russia, non con la Russia. Questa è la nostra lucida analisi»; parole che, chiosa David Narmanija su RIA, sembrano chiudere definitivamente la porta a una partecipazione europea alla risoluzione del conflitto in Ucraina. Da qui a cercare, fomentare, incoraggiare, o addirittura organizzare, provocazioni ucraine, o ukro-NATO-UE, per fomentare una reazione definitiva di Moskva, il passo sembra purtroppo molto breve.

A guardar bene: il 19 novembre si è svolto il vertice tra Xi, Putin e Trump a Shenzhen, mentre a Berlino i “volenterosi” (di fare la guerra) ribadivano le mire belliciste delle cancellerie europee; poi, più o meno nelle stesse ore, Vladimir Putin annunciava la disponibilità di Moskva a ricevere una delegazione europea, dotata di mandato appropriato a discutere la potenziale partecipazione degli europei ai negoziati multilaterali. Si è persino discusso del formato dell'incontro, con i consiglieri per la sicurezza nazionale dei leader di Gran Bretagna, Francia e Germania menzionati come possibili rappresentanti. Putin ha posto una sola condizione: l'Europa deve decidere cosa voglia veramente, pace o guerra.

Ora, le parole di Wadephul portano alla conclusione che tutto sia già stato deciso; e non a favore della pace. Il fatto è che la partecipazione europea ai negoziati, commenta Narmanija, è allo stesso tempo necessaria e impossibile: necessaria, perché senza di essa è impossibile costruire una nuova architettura di sicurezza nel continente; impossibile, perché deve essere costruita con personaggi come Wadephul. «E loro, ahimè, non sono in grado di conciliare causa ed effetto. Essi non possono o non vogliono ammettere un fatto semplice: il crollo della precedente architettura di sicurezza è ciò che ha causato il conflitto attuale. Ed è stato l'Occidente a distruggerla». I politici europei, dice Narmanija, parlano tanto di solidarietà con gli ucraini, ma, per qualche ragione, lo fanno da «uffici accoglienti e da alti podi, non nella stessa trincea con il "busificato" Taras di Žmerinka, che si è ritrovato là contro la propria volontà e a cui importa ben poco dei "confini del 1991" e dell'adesione dell'Ucraina alla UE e alla NATO. Se potesse, Taras fuggirebbe nella UE e nella NATO come rifugiato, ma, per lui, i confini del 2026 sono chiusi».

Il problema di Wadephul, però, non è di aver rivelato la sua indifferenza nei confronti degli ucraini, né che le sue azioni non contribuiscano a una soluzione del conflitto. Il problema è che ha legittimato tutte le rimostranze della Russia contro la NATO. Wadephul, ha ammesso che l'Europa sta costruendo la propria "sicurezza" contro la Russia. Questa, conclude RIA, non è certo una rivelazione, ma semplicemente di un'ulteriore conferma dell'inevitabilità del conflitto; questo solleva però una questione ben più importante: «quando l'Ucraina scomparirà , l'Europa costruirà con le proprie mani un «mondo contro la Russia»? La risposta a questa domanda è cruciale».

A giudicare dai piani di guerra rinfocolati giorno dopo giorno dai nani da “giardino fiorito” europeo e propagandati dai loro manutengoli delle redazioni belliciste, Bruxelles sembra andare proprio in quella direzione.