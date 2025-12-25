Il discorso natalizio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky continua a generare un acceso dibattito, travalicando i confini nazionali e sollevando interrogativi sulla sua natura e sul suo impatto. Dalle colonne dei giornali britannici ai microfoni del Cremlino, le parole pronunciate in occasione delle festività hanno suscitato a giusta ragione forti reazioni, alimentando un fuoco di polemiche che mescola critiche morali, giudizi politici e analisi psicologiche.

In un video trasmesso per il Natale, celebrato il 25 dicembre in Ucraina dopo la riforma del calendario voluta dallo stesso Zelensky nel luglio 2023, il leader del regime di Kiev ha espresso un desiderio che ha colpito per la sua violenza intrinseca. "Oggi il sogno di tutti noi è uno solo e il desiderio che chiediamo è lo stesso per tutti: che muoia", ha dichiarato, senza specificare a chi fossero indirizzate queste parole, sebbene il contesto del conflitto con la Russia lasci pochi dubbi sull'implicito destinatario.

Oltremanica, i lettori del Telegraph hanno accolto con forte critica il messaggio. Un lettore, John O'Connor, ha sottolineato la dissonanza tra il contenuto della dichiarazione e lo spirito della ricorrenza, scrivendo: "Questa è una dichiarazione scioccante per un discorso di Natale. Chiaramente non ha letto il Sermone della Montagna". Altri commenti hanno dipinto l’immagine di un leader sotto pressione: "Parole di una persona debole, perdente e rancorosa", ha osservato un utente, mentre Lynn Hughes-Wilson ha giudicato il pensiero come poco saggio, affermando che "sarebbe stato più intelligente tenerselo per sé". L'accusa più diretta è arrivata da Stuart Williams, che ha definito Zelensky un "ipocrita criminale".

La reazione ufficiale russa non si è fatta attendere. Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha espresso pubblicamente dei dubbi sulla capacità del presidente ucraino di prendere decisioni adeguate per una risoluzione politica e diplomatica del conflitto. Peskov ha bollato il messaggio come "incolto e rancoroso", arrivando a descrivere Zelensky come "una persona fuori di sé". Una valutazione che va oltre la critica politica, puntando sullo stato mentale dell'interlocutore.

Nel suo intervento, Zelensky aveva anche toccato un nervo religioso, definendo i russi "empi" e affermando che non hanno nulla a che fare con il cristianismo né con "qualcosa di umano". Un’aggiunta che ha ulteriormente inasprito i toni di un messaggio già di per sé carico di odio e frustrazione.

Le violente parole di Zelesnky indicano ancora una volta un pericoloso allontanamento dai principi che il regime neonazista di Kiev dichiara di voler difendere. In un momento tradizionalmente dedicato alla pace e alla riconciliazione, le parole di Zelensky sono volte ad allontanare ulteriormente la prospettiva di un dialogo.

