Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO
  • RUSSIA

Le parole di Natale di Zelensky scatenano polemiche e reazioni internazionali

Natale di guerra: le frasi di Zelensky sotto accusa in Occidente e a Mosca

1453
Le parole di Natale di Zelensky scatenano polemiche e reazioni internazionali

Il discorso natalizio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky continua a generare un acceso dibattito, travalicando i confini nazionali e sollevando interrogativi sulla sua natura e sul suo impatto. Dalle colonne dei giornali britannici ai microfoni del Cremlino, le parole pronunciate in occasione delle festività hanno suscitato a giusta ragione forti reazioni, alimentando un fuoco di polemiche che mescola critiche morali, giudizi politici e analisi psicologiche.

In un video trasmesso per il Natale, celebrato il 25 dicembre in Ucraina dopo la riforma del calendario voluta dallo stesso Zelensky nel luglio 2023, il leader del regime di Kiev ha espresso un desiderio che ha colpito per la sua violenza intrinseca. "Oggi il sogno di tutti noi è uno solo e il desiderio che chiediamo è lo stesso per tutti: che muoia", ha dichiarato, senza specificare a chi fossero indirizzate queste parole, sebbene il contesto del conflitto con la Russia lasci pochi dubbi sull'implicito destinatario.

Oltremanica, i lettori del Telegraph hanno accolto con forte critica il messaggio. Un lettore, John O'Connor, ha sottolineato la dissonanza tra il contenuto della dichiarazione e lo spirito della ricorrenza, scrivendo: "Questa è una dichiarazione scioccante per un discorso di Natale. Chiaramente non ha letto il Sermone della Montagna". Altri commenti hanno dipinto l’immagine di un leader sotto pressione: "Parole di una persona debole, perdente e rancorosa", ha osservato un utente, mentre Lynn Hughes-Wilson ha giudicato il pensiero come poco saggio, affermando che "sarebbe stato più intelligente tenerselo per sé". L'accusa più diretta è arrivata da Stuart Williams, che ha definito Zelensky un "ipocrita criminale".

La reazione ufficiale russa non si è fatta attendere. Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha espresso pubblicamente dei dubbi sulla capacità del presidente ucraino di prendere decisioni adeguate per una risoluzione politica e diplomatica del conflitto. Peskov ha bollato il messaggio come "incolto e rancoroso", arrivando a descrivere Zelensky come "una persona fuori di sé". Una valutazione che va oltre la critica politica, puntando sullo stato mentale dell'interlocutore.

Nel suo intervento, Zelensky aveva anche toccato un nervo religioso, definendo i russi "empi" e affermando che non hanno nulla a che fare con il cristianismo né con "qualcosa di umano". Un’aggiunta che ha ulteriormente inasprito i toni di un messaggio già di per sé carico di odio e frustrazione.

Le violente parole di Zelesnky indicano ancora una volta un pericoloso allontanamento dai principi che il regime neonazista di Kiev dichiara di voler difendere. In un momento tradizionalmente dedicato alla pace e alla riconciliazione, le parole di Zelensky sono volte ad allontanare ulteriormente la prospettiva di un dialogo.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

EUROPA Lettera aperta di Jeffrey Sachs al Cancelliere Merz

Lettera aperta di Jeffrey Sachs al Cancelliere Merz

  • 20 Dicembre 2025 18:25

Lettera aperta dell'economista statunitense Jeffrey Sachs al Cancelliere tedesco Merz, pubblicata sul quotidiano Berliner Zeitung   Cancelliere Merz, Ha parlato più volte della responsabilità...

RUSSIA Putin: “I piani dell’Occidente per distruggere la Russia sono falliti”

Putin: “I piani dell’Occidente per distruggere la Russia sono falliti”

  • 18 Dicembre 2025 07:00

Nel corso di una riunione allargata del Collegio del Ministero della Difesa, Vladimir Putin ha tracciato un bilancio politico e militare del 2025, rivendicando il fallimento totale dei piani occidentali...

"Guerra civile e destabilizzazione": l'allarme dell'ex generale ucraino Zaluzhny

"Guerra civile e destabilizzazione": l'allarme dell'ex generale ucraino Zaluzhny

  • 17 Dicembre 2025 16:26

L'ex comandante in capo delle Forze Armate ucraine, Valerij Zaluzhny, oggi ambasciatore a Londra e papabile successore di Zelensky a capo del regime di Kiev, ha rivolto un severo monito al suo paese riguardo...

RUSSIA Incontro Putin e Modi: quali accordi strategici hanno raggiunto?

Incontro Putin e Modi: quali accordi strategici hanno raggiunto?

  • 17 Dicembre 2025 15:56

di Francesco Corrado   L'incontro della settimana scorsa tra Putin e Modi, avvenuto in India è stato di grande importanza. Quasi ignorato dalla stampa occidentale nella sua vera essenza,...

RUSSIA Il discorso di Putin al Collegio della Difesa: trionfo sul fronte ucraino e sguardo agli armamenti del futuro

Il discorso di Putin al Collegio della Difesa: trionfo sul fronte ucraino e sguardo agli armamenti del futuro

  • 17 Dicembre 2025 15:20

La Russia ribadisce la sua forza e guarda al futuro con nuovi sistemi d'arma. In un discorso denso di annunci dinanzi all'alta dirigenza militare riunita per il Collegio del Ministero della Difesa, il...

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Golpe elettorale in Honduras: Asfura proclamato tra irregolarità e tutela USA

Golpe elettorale in Honduras: Asfura proclamato tra irregolarità e tutela USA

25 Dicembre 2025 17:52
La Russia a Donald Trump: “L’America Latina deve restare una zona di pace”

La Russia a Donald Trump: “L’America Latina deve restare una zona di pace”

25 Dicembre 2025 16:28
"Geopolitica dell’interregno". Prospettive di un 2026 nel mondo post-egemonico

"Geopolitica dell’interregno". Prospettive di un 2026 nel mondo post-egemonico

24 Dicembre 2025 17:00
Putin ha ucciso Babbo Natale: come funziona la guerra cognitiva NATO e come liberarcene

Putin ha ucciso Babbo Natale: come funziona la guerra cognitiva NATO e come liberarcene

24 Dicembre 2025 17:00
La fede in un tempo di genocidio

La fede in un tempo di genocidio

24 Dicembre 2025 13:50
L'inno agli attentati e alle "imprese" di Kiev

L'inno agli attentati e alle "imprese" di Kiev

24 Dicembre 2025 10:00
Asset russi, riserve d'oro e bolla delle armi: come la dedollarizzazione continua a scavare la fossa dell'imperialismo

Asset russi, riserve d'oro e bolla delle armi: come la dedollarizzazione continua a scavare la fossa dell'imperialismo

24 Dicembre 2025 10:00
Il Venezuela denuncia all’ONU la “maggior estorsione” della storia, Russia e Cina alzano la voce

Il Venezuela denuncia all’ONU la “maggior estorsione” della storia, Russia e Cina alzano la voce

24 Dicembre 2025 00:26

Andrea Zhok - La chiusura della tonnara

16138
EUROPA

Indovinate cosa chiede Vladimir Zelenskij all'Italia (tramite La Stampa)?

13443

"Non basta!". Gli ultimi deliri guerrafondai dal Corriere della Sera

13227
EUROPA

Prof. Angelo d'Orsi dopo la conferenza alla Federico II: "Il clima politico-mediatico in Italia sta diventando irrespirabile"

10313
EUROPA

"3 soldati russi sconfinano in Estonia". Fun-checking al video di Repubblica

10272
EUROPA

Marco Travaglio - Parla per te

10182

Pepe Escobar - "Attenzione a quei titoli di Stato". Le élite europee e il "privilegio" di perdere il conflitto

9022

BMW intrappolate dalle patate. Il video simbolo dell'UE attuale

8781

La Cina condanna all'ONU le azioni unilaterali degli USA contro il Venezuela

AMERICA LATINA

Rappresentante russo all'ONU: "Il blocco statunitense al Venezuela è un atto di aggressione"

RUSSIA

Le forze ucraine uccidono 20 civili in una settimana – Miroshnik

EUROPA

Ministro della Difesa tedesco: "Putin non è interessato ad una guerra su larga scala contro la Nato"

SBU: cittadini ucraini in età di leva scappati nell'UE attraverso un gasdotto in disuso

EUROPA

Orban mette in guardia contro i fondi destinati ai “cessi d'oro” degli oligarchi ucraini

CINA

Il monito della Cina al Giappone "sui discorsi sul nucleare"

RUSSIA

Valdai Discussion Club. Ryabkov: "Nato e UE alimentano deliberatamente una psicosi prebellica"

Zero slogan ma obiettivi chiari: come la Cina ha vinto la corsa alla "transizione energetica" di Fabio Massimo Paernti Zero slogan ma obiettivi chiari: come la Cina ha vinto la corsa alla "transizione energetica"

Zero slogan ma obiettivi chiari: come la Cina ha vinto la corsa alla "transizione energetica"

  • 20 Dicembre 2025 15:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Come una Ursula qualunque... Come una Ursula qualunque...

Come una Ursula qualunque...

  • 19 Dicembre 2025 16:00
La (vera) genesi del conflitto in Ucraina (VIDEO) di Loretta Napoleoni La (vera) genesi del conflitto in Ucraina (VIDEO)

La (vera) genesi del conflitto in Ucraina (VIDEO)

  • 23 Dicembre 2025 14:00
Quando la sinistra tradisce il popolo: la strada che ha portato Kast al potere in Cile di Fabrizio Verde Quando la sinistra tradisce il popolo: la strada che ha portato Kast al potere in Cile

Quando la sinistra tradisce il popolo: la strada che ha portato Kast al potere in Cile

  • 15 Dicembre 2025 15:49
Quanto costerà il conflitto in Ucraina ai contribuenti europei? di Giuseppe Masala Quanto costerà il conflitto in Ucraina ai contribuenti europei?

Quanto costerà il conflitto in Ucraina ai contribuenti europei?

  • 21 Dicembre 2025 09:00
VIDEO ESCLUSIVI RADIO GAZA - “Le tende a Gaza un commercio per le organizzazioni umanitarie”. di Michelangelo Severgnini VIDEO ESCLUSIVI RADIO GAZA - “Le tende a Gaza un commercio per le organizzazioni umanitarie”.

VIDEO ESCLUSIVI RADIO GAZA - “Le tende a Gaza un commercio per le organizzazioni umanitarie”.

  • 20 Dicembre 2025 11:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Un’economia cinese stabile e perseverante crea maggiori opportunità per il mondo   Una finestra aperta Un’economia cinese stabile e perseverante crea maggiori opportunità per il mondo

Un’economia cinese stabile e perseverante crea maggiori opportunità per il mondo

  • 19 Dicembre 2025 12:30
La storia di Dai Shuying: donna di 82 anni nella Cina orientale diventa pilota di droni La storia di Dai Shuying: donna di 82 anni nella Cina orientale diventa pilota di droni

La storia di Dai Shuying: donna di 82 anni nella Cina orientale diventa pilota di droni

  • 24 Dicembre 2025 10:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
I "soldati russi a cavallo" e il giornalismo di Repubblica "mai in vendita" di Francesco Santoianni I "soldati russi a cavallo" e il giornalismo di Repubblica "mai in vendita"

I "soldati russi a cavallo" e il giornalismo di Repubblica "mai in vendita"

  • 23 Dicembre 2025 15:00
Dark Winds, il noir Navajo che ribalta lo sguardo sul West di Raffaella Milandri Dark Winds, il noir Navajo che ribalta lo sguardo sul West

Dark Winds, il noir Navajo che ribalta lo sguardo sul West

  • 12 Dicembre 2025 11:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Mattarella, il riarmo e la politica: e voi vi meravigliate dell'astensionismo? di Paolo Desogus Mattarella, il riarmo e la politica: e voi vi meravigliate dell'astensionismo?

Mattarella, il riarmo e la politica: e voi vi meravigliate dell'astensionismo?

  • 21 Dicembre 2025 20:00
La Dottrina Monroe nell'era della pirateria di Geraldina Colotti La Dottrina Monroe nell'era della pirateria

La Dottrina Monroe nell'era della pirateria

  • 14 Dicembre 2025 20:41
Fulvio Grimaldi - “Democrazie vs Autocrazie”. Ma che, davvero? TU CHIAMALO SE VUOI FASCISMO Fulvio Grimaldi - “Democrazie vs Autocrazie”. Ma che, davvero? TU CHIAMALO SE VUOI FASCISMO

Fulvio Grimaldi - “Democrazie vs Autocrazie”. Ma che, davvero? TU CHIAMALO SE VUOI FASCISMO

  • 23 Dicembre 2025 07:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Note a pie di pagina su Atreju di Alessandro Mariani Note a pie di pagina su Atreju

Note a pie di pagina su Atreju

  • 23 Dicembre 2025 15:00
"Tre tedeschi ci stanno portando in un vicolo cieco". Viktor Orbán sugli asset russi di Marinella Mondaini "Tre tedeschi ci stanno portando in un vicolo cieco". Viktor Orbán sugli asset russi

"Tre tedeschi ci stanno portando in un vicolo cieco". Viktor Orbán sugli asset russi

  • 16 Dicembre 2025 06:00
Tecnodistopia di Giuseppe Giannini Tecnodistopia

Tecnodistopia

  • 12 Dicembre 2025 14:00
Dal commercio al check-in... una storia già vista di Antonio Di Siena Dal commercio al check-in... una storia già vista

Dal commercio al check-in... una storia già vista

  • 19 Dicembre 2025 08:00
DELENDA EST di Gilberto Trombetta DELENDA EST

DELENDA EST

  • 12 Dicembre 2025 15:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Paradossi della società italiana di Michele Blanco Paradossi della società italiana

Paradossi della società italiana

  • 15 Dicembre 2025 08:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
ELSA MELONI FORNERO di Giorgio Cremaschi ELSA MELONI FORNERO

ELSA MELONI FORNERO

  • 21 Dicembre 2025 22:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti