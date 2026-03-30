Scacco al Golfo: come l’Iran sta imponendo il Petroyuan (di Pepe Escobar)

di Pepe Escobar – Strategic Culture

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

Il segretario delle Guerre Eterne, alle dipendenze del Babbuino “Siamo-così-stanchi-di-vincere” di Barbaria, sta valutando diversi scenari di “invasione terrestre” da affiancare a una devastante campagna di bombardamenti, con l’obiettivo dichiarato di sferrare il “colpo finale” all’Iran.

L'isola di Kharg è una distrazione: troppo lontana dall'azione. Prendere navi sul lato orientale dello Stretto di Hormuz è irrealizzabile: ciò sarà inevitabilmente affrontato da una raffica di missili antinave.

Rimangono due scenari: la conquista di Abu Musa e delle isole grandi e piccole di Tunc, a nord degli Emirati Arabi Uniti (e rivendicate dagli Emirati); oppure della piccola isola strategica di Larak (a est della più grande Qeshm), parte del corridoio nautico dove la Marina IRGC controlla il passaggio delle petroliere che hanno pagato il casello nello Stretto di Hormuz.

L'unico modo per arrivare a Larak è da Qeshm.

Qeshm è più grande di Okinawa. Durante la Seconda Guerra Mondiale ci vollero 3 mesi, 184.000 soldati e almeno 12.500 K.I.A. per conquistare Okinawa. Qeshm è piena di innumerevoli missili antinave iraniani e droni scavati in scogliere e grotte per centinaia di chilometri di distanza.

Ora per quanto riguarda le tre isole iraniane anch'esse rivendicate dagli Emirati Arabi Uniti.

Gli Emirati Arabi Uniti rifiutano persino la possibilità di un cessate il fuoco con l'Iran. Il loro ambasciatore negli Stati Uniti, Yousef al Otaiba, ha scritto un editoriale guerrafondaio chiedendo un "esito conclusivo" della guerra, cioè smantellare la "minaccia iraniana". In seguito ha confermato che Abu Dhabi vuole guidare una "coalizione dei volenterosi" per riaprire lo Stretto di Hormuz (che non è chiuso; solo per le nazioni ostili all'Iran).

Ciò che conta davvero è l'aspetto del "segui il denaro": Yousef al Otaiba ha ribadito l'impegno di investimento di 1,4 trilioni di dollari negli Emirati Arabi Uniti nell'Impero del Caos – che copre molteplici operazioni nell'energia, infrastrutture di intelligenza artificiale, semiconduttori e manifattura.

La macchina infernale di escalation è in pieno atto. Teheran ha studiato attentamente ogni caso del coinvolgimento diretto degli Emirati non solo nello scoppio della guerra, ma anche nell'attuale escalation. Abu Dhabi non solo ospita basi militari statunitensi, ma ha permesso anche agli Stati Uniti di utilizzare alcune delle proprie basi aeree per attaccare l'Iran e ha aiutato entità ostili a sviluppare il loro database di obiettivi utilizzando l'infrastruttura AI degli Emirates.

Questo è più che prevedibile, perché Abu Dhabi è di fatto un alleato chiave dell'asse sionista nel Golfo Persico.

Teheran introduce l'Autostrada per l'inferno ad Abu Dhabi

Gli Emirati Arabi Uniti, a tutti gli effetti, stanno entrando in guerra contro l'Iran. Non sorprende quindi che Teheran abbia già mappato cinque obiettivi chiave per il suo letale contrattacco – come rivelato dall'agenzia di stampa Fars:

Il complesso di energia e desalinizzazione di Jebel Ali a Dubai La centrale nucleare di Barakah ad Abu Dhabi La centrale elettrica di Al Taweelah La stazione M di Dubai Il Parco Solare Mohammed bin Rashid

Colpire questi 5 obiettivi confermati provocherà blackout di vasta portata, paralizzerà la desalinizzazione e chiuderà i data center in tutti gli Emirati. Teheran sta facendo la cortesia di mostrare ad Abu Dhabi, prima dei fatti, l'autostrada certificata per l'inferno se i Marines statunitensi iniziano la loro spedizione a Hormuz dal suolo degli Emirati Arabi Uniti.

Abu Dhabi non saprà cosa li avrÀ colpiti. E un obiettivo aggiuntivo potrebbe essere – ancora una volta – il gasdotto Habshan-Fujairah: 380 km via terra, che collega i giacimenti di Abu Dhabi al porto di Fujairah sul Golfo di Oman, pompando 1,5 milioni di barili al giorno su una produzione totale di 3,4 milioni di barili al giorno, e bypassando lo Stretto di Hormuz.

È un imperativo categorico per Abu Dhabi allearsi con l'Impero della demenza del Caos a causa di quei 1,4 trilioni di dollari già impegnati. Jebel Ali deve operare a pieno regime perché gli Emirati Arabi Uniti sono un nodo chiave dell'IMEC – per il momento defunto – il Corridoio Economico India-Medio Oriente-Europa, che in realtà è il corridoio israeliano tra Europa e India usando gli Emirati Arabi Uniti.

L’AD Ports Groupad Abu Dhabi detiene una concessione di 30 anni ad Aqaba: l'unico porto merci in Giordania. La DP World di Dubai detiene una concessione di 30 anni da 800 milioni di dollari a Tartus, in Siria, nel fondamentale Mediterraneo orientale. Ciò significa che gli Emirati Arabi Uniti sono un attore marittimo serio nei principali corridoi tra Asia ed Europa.

Al momento, gli Emirati Arabi Uniti, a tutti gli effetti, vengono espulsi dall'IMEC, già in difficoltà. Il prezioso carico da e verso l'Asia non passa più via Jebel Ali; passa attraverso porti dell'Oman, verso l'Arabia Saudita (corridoio ferroviario merci per la Giordania, poi verso Siria, Turchia ed Europa) e/o Qatar (transito via terra verso l'Arabia Saudita). Un corridoio logistico completamente diverso.

Finora Jebel Ali ha tratto profitto dal presentarsi come il principale e imprescindibile hub di trasbordo dell'Asia occidentale, ricavando ingenti e facili guadagni da un volume di scambi commerciali pari a 1.000 miliardi di dollari all'anno. Questo modello di business sta crollando, proprio come la macchina del riciclaggio di denaro “bling bling” di Dubai.

Il ruolo losco del Pakistan

L'Impero del Caos contava – e potrebbe ancora contare – sull'uso del prevedibile rifiuto di Teheran di entrare in "negoziati" indiretti in Pakistan sulla guerra per giustificare la prossima offensiva di bombardamento del "colpo finale".

Niente di tutto ciò sembra disturbare la meticolosa pianificazione di Teheran, poiché gli obiettivi principali restano immutabili: creare una nuova equazione geopolitica e di sicurezza in Asia occidentale; mantenere la deterrenza iraniana – acquisita sotto il fuoco; e stabilire il dominio sia sulle petro-monarchie arabe sia sul culto della morte in Asia occidentale.

Gli Emirati Arabi Uniti vogliono entrare in guerra? Dal punto di vista di Teheran, è grandioso: la giustificazione perfetta e completa per la distruzione di tutte le loro infrastrutture chiave.

Era più che prevedibile che il piano in 15 punti che i scagnozzi del Team Trump hanno presentato all'Iran tramite il Pakistan sarebbe stato nato morto. Dopotutto si trattava di una capitolazione imposta: un documento di resa mascherato da "negoziazione".

Per cominciare, Teheran si è rifiutato di parlare di nuovo con Heckle e Jeckle, la patetica coppia Witkoff-Kushner, descritta dai diplomatici iraniani come doppiogiochisti. La coppia non ha nemmeno riuscito a comprendere le generose proposte dell'Iran delineate a Ginevra e tradotte dai diplomatici omaniti in inglese pidgin.

Quindi la narrazione doveva cambiare immediatamente: il nuovo piano non-piano della Casa Bianca sarebbe stato discusso dal vicepresidente J.D. Vance, che in teoria avrebbe incontrato il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf questo fine settimana a Islamabad.

Poi tutto ha crollato. Fondamentalmente perché è impossibile fidarsi di questa giunta militare pakistana attuale.

Il Babbuino di Barbaria affermò che l'Iran gli offrì 8 petroliere piene di petrolio greggio. Navigavano sotto bandiera pakistana, ed è così che hanno attraversato lo Stretto di Hormuz. Solo allora sono state "offerte" agli americani. Non c'è da stupirsi che l'Iran abbia ora sospeso il transito petrolifero verso il Pakistan attraverso lo Stretto di Hormuz.

Cos'altro c'è di nuovo? La principale risorsa di Langley in Pakistan è il capo dell'esercito, il generale Asim Munir – parte della banda per il cambio di regime che ha deposto l'ex primo ministro Imran Khan e lo ha messo in prigione. Munir ha Trump in chiamata rapida.

Avevano recentemente parlato in dettaglio dell'Iran – con Munir che strumentava i canali secondari tra Teheran e il duo Witkoff-Kushner, tutto avvolto nel sotterfugio delle "negoziazioni".

Munir è ferocemente anti-sciita; quasi un salafita-jihadista nella sua mente; e molto vicino all'Arabia Saudita – che vuole che Trump si impegni al massimo contro l'Iran.

Prospettive desolanti per il GCC

Tutto ciò è accaduto dopo che i canali di intelligence russi hanno passato informazioni verificate all'IRGC secondo cui la guerra "rapida" del Sindacato Epstein, incentrata sul cambio di regime a Teheran, era totalmente sostenuta dall'Arabia Saudita, con finanziamenti dubbi rilasciati da Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar.

Aggiungiamo il fatto che la maggior parte dei missili lanciati dal Sindacato Epstein ha solo una gittata di 200-300 miglia. Traduzione: sono stati tutti sparati contro l'Iran dalle petro-monarchie del GCC.

E questo ci porta a ciò che potrebbe attendere, in termini estremamente spiacevoli, per il GCC – con la possibile eccezione di Qatar e Oman: entrambi hanno capito da che parte soffia il vento, e hanno già dichiarato di essere essenzialmente neutrali, e non una base per attacchi all'Iran.

Il Kuwait è una finzione. Potrebbe alla fine essere assorbita dall'Arabia Saudita oppure – per giustizia poetica storica – dall'Iraq. Non si applicano altre opzioni.

Il Bahrain ospita una massiccia base militare statunitense che è stata distrutta in tempo reale. Se la maggioranza sciita dovesse agire con l'aiuto dell'Iran, potrebbe infine essere assorbita nella sfera iraniana. L'altra opzione è un'annessione de facto da parte dell'Arabia Saudita.

Gli Emirati Arabi Uniti, guidati dal gangster sionista MbZ, sono un progetto di bling bling in estinzione. Il modello di Dubai è già morto – porto, truffe finanziarie, capitale mondiale del riciclaggio di denaro. Potrebbe essere infine assimilata dall'Oman, tornando alla situazione del 1971.

Gli studiosi iracheni, con il loro acuto senso della Storia, stanno già allegramente dibattendo sul fatto che il Bahrain – che apparteneva all'Iran – tornerà prima o poi all'Iran; Il Kuwait andrà in Iraq; gli Emirates torneranno in Oman, un ritorno alle sue origini; e l'Arabia Saudita potrebbe prendere anche il Qatar.

L'Arabia Saudita, ovviamente, è il jolly nel mazzo delle carte. È piuttosto significativo che Riyadh non faccia parte della triade che cerca di posizionarsi come mediatrice tra Stati Uniti e Iran: Turchia, Egitto e Pakistan.

A prescindere da tutto il clamore mediatico, MbS ha effettivamente incoraggiato gli Stati Uniti a intervenire contro l’Iran prima della guerra e potrebbe ora stare valutando l’ipotesi di entrare in guerra: se ciò accadesse, l'Iran distruggerà semplicemente tutta l'infrastruttura energetica saudita, fianco a fianco con gli Houthi che bloccano il Mar Rosso per qualsiasi possibile esportazione di energia saudita.

Al momento, una possibilità chiara è che il GCC possa diventare determinante nell'implosione del sistema finanziario internazionale, poiché dovrà ritirare enormi fondi dal mercato statunitense per poter scommettere sulla sua fragile sopravvivenza.

La Cina osserva tutto ciò con il fiato sospeso. Pechino è più che consapevole che la caduta di Assad ha reciso il nodo terrestre assolutamente critico che collegava le Nuove Vie della Seta/BRI al Mediterraneo orientale.

La Cina puntava fortemente sulla ferrovia trilaterale che collega Iran, Iraq e Siria, che sarebbe stata una bellezza per aggirare i punti di strozzatura navali imperiali. Il controllo dell'Iran nello Stretto di Hormuz dovrebbe però essere l'inizio di un contrattacco geoeconomica.

Dopotutto, l'Iran ha appena istituzionalizzato il petroyuan come sistema di pagamento al casello di Hormuz. Poiché l'80% dei suoi ricavi petroliferi veniva già regolato in yuan tramite il CIPS, il sistema ora include le spese di spedizione, bypassando contemporaneamente il dollaro statunitense, le sanzioni statunitensi e SWIFT – e questo nel punto di strozzatura più importante dell'economia globale.

Gli Emirati stanno perdendo l’opportunità che conta davvero. Ciò che è in pratica ora è la riscrittura del sistema operativo globale. E il nuovo sistema operativo funziona su petroyuan.