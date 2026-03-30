Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED
  • ASIA

Scacco al Golfo: come l’Iran sta imponendo il Petroyuan (di Pepe Escobar)

3047
Scacco al Golfo: come l’Iran sta imponendo il Petroyuan (di Pepe Escobar)

 

di Pepe Escobar Strategic Culture

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

 

Il segretario delle Guerre Eterne, alle dipendenze del Babbuino “Siamo-così-stanchi-di-vincere” di Barbaria, sta valutando diversi scenari di “invasione terrestre” da affiancare a una devastante campagna di bombardamenti, con l’obiettivo dichiarato di sferrare il “colpo finale” all’Iran.

L'isola di Kharg è una distrazione: troppo lontana dall'azione. Prendere navi sul lato orientale dello Stretto di Hormuz è irrealizzabile: ciò sarà inevitabilmente affrontato da una raffica di missili antinave.

Rimangono due scenari: la conquista di Abu Musa e delle isole grandi e piccole di Tunc, a nord degli Emirati Arabi Uniti (e rivendicate dagli Emirati); oppure della piccola isola strategica di Larak (a est della più grande Qeshm), parte del corridoio nautico dove la Marina IRGC controlla il passaggio delle petroliere che hanno pagato il casello nello Stretto di Hormuz.

L'unico modo per arrivare a Larak è da Qeshm.

Qeshm è più grande di Okinawa. Durante la Seconda Guerra Mondiale ci vollero 3 mesi, 184.000 soldati e almeno 12.500 K.I.A. per conquistare Okinawa. Qeshm è piena di innumerevoli missili antinave iraniani e droni scavati in scogliere e grotte per centinaia di chilometri di distanza.

Ora per quanto riguarda le tre isole iraniane anch'esse rivendicate dagli Emirati Arabi Uniti.

Gli Emirati Arabi Uniti rifiutano persino la possibilità di un cessate il fuoco con l'Iran. Il loro ambasciatore negli Stati Uniti, Yousef al Otaiba, ha scritto un editoriale guerrafondaio chiedendo un "esito conclusivo" della guerra, cioè smantellare la "minaccia iraniana". In seguito ha confermato che Abu Dhabi vuole guidare una "coalizione dei volenterosi" per riaprire lo Stretto di Hormuz (che non è chiuso; solo per le nazioni ostili all'Iran).

Ciò che conta davvero è l'aspetto del "segui il denaro": Yousef al Otaiba ha ribadito l'impegno di investimento di 1,4 trilioni di dollari negli Emirati Arabi Uniti nell'Impero del Caos – che copre molteplici operazioni nell'energia, infrastrutture di intelligenza artificiale, semiconduttori e manifattura.

La macchina infernale di escalation è in pieno atto. Teheran ha studiato attentamente ogni caso del coinvolgimento diretto degli Emirati non solo nello scoppio della guerra, ma anche nell'attuale escalation. Abu Dhabi non solo ospita basi militari statunitensi, ma ha permesso anche agli Stati Uniti di utilizzare alcune delle proprie basi aeree per attaccare l'Iran e ha aiutato entità ostili a sviluppare il loro database di obiettivi utilizzando l'infrastruttura AI degli Emirates.

Questo è più che prevedibile, perché Abu Dhabi è di fatto un alleato chiave dell'asse sionista nel Golfo Persico.

 

Teheran introduce l'Autostrada per l'inferno ad Abu Dhabi

 

Gli Emirati Arabi Uniti, a tutti gli effetti, stanno entrando in guerra contro l'Iran. Non sorprende quindi che Teheran abbia già mappato cinque obiettivi chiave per il suo letale contrattacco – come rivelato dall'agenzia di stampa Fars:

 

  1. Il complesso di energia e desalinizzazione di Jebel Ali a Dubai
  2. La centrale nucleare di Barakah ad Abu Dhabi
  3. La centrale elettrica di Al Taweelah
  4. La stazione M di Dubai
  5. Il Parco Solare Mohammed bin Rashid

 

Colpire questi 5 obiettivi confermati provocherà blackout di vasta portata, paralizzerà la desalinizzazione e chiuderà i data center in tutti gli Emirati. Teheran sta facendo la cortesia di mostrare ad Abu Dhabi, prima dei fatti, l'autostrada certificata per l'inferno se i Marines statunitensi iniziano la loro spedizione a Hormuz dal suolo degli Emirati Arabi Uniti.

Abu Dhabi non saprà cosa li avrÀ colpiti. E un obiettivo aggiuntivo potrebbe essere – ancora una volta – il gasdotto Habshan-Fujairah: 380 km via terra, che collega i giacimenti di Abu Dhabi al porto di Fujairah sul Golfo di Oman, pompando 1,5 milioni di barili al giorno su una produzione totale di 3,4 milioni di barili al giorno, e bypassando lo Stretto di Hormuz.

È un imperativo categorico per Abu Dhabi allearsi con l'Impero della demenza del Caos a causa di quei 1,4 trilioni di dollari già impegnati. Jebel Ali deve operare a pieno regime perché gli Emirati Arabi Uniti sono un nodo chiave dell'IMEC – per il momento defunto – il Corridoio Economico India-Medio Oriente-Europa, che in realtà è il corridoio israeliano tra Europa e India usando gli Emirati Arabi Uniti.

L’AD Ports Groupad Abu Dhabi detiene una concessione di 30 anni ad Aqaba: l'unico porto merci in Giordania. La DP World di Dubai detiene una concessione di 30 anni da 800 milioni di dollari a Tartus, in Siria, nel fondamentale Mediterraneo orientale. Ciò significa che gli Emirati Arabi Uniti sono un attore marittimo serio nei principali corridoi tra Asia ed Europa.

Al momento, gli Emirati Arabi Uniti, a tutti gli effetti, vengono espulsi dall'IMEC, già in difficoltà. Il prezioso carico da e verso l'Asia non passa più via Jebel Ali; passa attraverso porti dell'Oman, verso l'Arabia Saudita (corridoio ferroviario merci per la Giordania, poi verso Siria, Turchia ed Europa) e/o Qatar (transito via terra verso l'Arabia Saudita). Un corridoio logistico completamente diverso.

Finora Jebel Ali ha tratto profitto dal presentarsi come il principale e imprescindibile hub di trasbordo dell'Asia occidentale, ricavando ingenti e facili guadagni da un volume di scambi commerciali pari a 1.000 miliardi di dollari all'anno. Questo modello di business sta crollando, proprio come la macchina del riciclaggio di denaro “bling bling” di Dubai.

 

Il ruolo losco del Pakistan

L'Impero del Caos contava – e potrebbe ancora contare – sull'uso del prevedibile rifiuto di Teheran di entrare in "negoziati" indiretti in Pakistan sulla guerra per giustificare la prossima offensiva di bombardamento del "colpo finale".

Niente di tutto ciò sembra disturbare la meticolosa pianificazione di Teheran, poiché gli obiettivi principali restano immutabili: creare una nuova equazione geopolitica e di sicurezza in Asia occidentale; mantenere la deterrenza iraniana – acquisita sotto il fuoco; e stabilire il dominio sia sulle petro-monarchie arabe sia sul culto della morte in Asia occidentale.

Gli Emirati Arabi Uniti vogliono entrare in guerra? Dal punto di vista di Teheran, è grandioso: la giustificazione perfetta e completa per la distruzione di tutte le loro infrastrutture chiave.

Era più che prevedibile che il piano in 15 punti che i scagnozzi del Team Trump hanno presentato all'Iran tramite il Pakistan sarebbe stato nato morto. Dopotutto si trattava di una capitolazione imposta: un documento di resa mascherato da "negoziazione".

Per cominciare, Teheran si è rifiutato di parlare di nuovo con Heckle e Jeckle, la patetica coppia Witkoff-Kushner, descritta dai diplomatici iraniani come doppiogiochisti. La coppia non ha nemmeno riuscito a comprendere le generose proposte dell'Iran delineate a Ginevra e tradotte dai diplomatici omaniti in inglese pidgin.

Quindi la narrazione doveva cambiare immediatamente: il nuovo piano non-piano della Casa Bianca sarebbe stato discusso dal vicepresidente J.D. Vance, che in teoria avrebbe incontrato il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf questo fine settimana a Islamabad.

 

Poi tutto ha crollato. Fondamentalmente perché è impossibile fidarsi di questa giunta militare pakistana attuale.

 

Il Babbuino di Barbaria affermò che l'Iran gli offrì 8 petroliere piene di petrolio greggio. Navigavano sotto bandiera pakistana, ed è così che hanno attraversato lo Stretto di Hormuz. Solo allora sono state "offerte" agli americani. Non c'è da stupirsi che l'Iran abbia ora sospeso il transito petrolifero verso il Pakistan attraverso lo Stretto di Hormuz.

 

Cos'altro c'è di nuovo? La principale risorsa di Langley in Pakistan è il capo dell'esercito, il generale Asim Munir – parte della banda per il cambio di regime che ha deposto l'ex primo ministro Imran Khan e lo ha messo in prigione. Munir ha Trump in chiamata rapida.

 

Avevano recentemente parlato in dettaglio dell'Iran – con Munir che strumentava i canali secondari tra Teheran e il duo Witkoff-Kushner, tutto avvolto nel sotterfugio delle "negoziazioni".

 

Munir è ferocemente anti-sciita; quasi un salafita-jihadista nella sua mente; e molto vicino all'Arabia Saudita – che vuole che Trump si impegni al massimo contro l'Iran.

 

 

Prospettive desolanti per il GCC

 

Tutto ciò è accaduto dopo che i canali di intelligence russi hanno passato informazioni verificate all'IRGC secondo cui la guerra "rapida" del Sindacato Epstein, incentrata sul cambio di regime a Teheran, era totalmente sostenuta dall'Arabia Saudita, con finanziamenti dubbi rilasciati da Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar.

 

Aggiungiamo il fatto che la maggior parte dei missili lanciati dal Sindacato Epstein ha solo una gittata di 200-300 miglia. Traduzione: sono stati tutti sparati contro l'Iran dalle petro-monarchie del GCC.

 

E questo ci porta a ciò che potrebbe attendere, in termini estremamente spiacevoli, per il GCC – con la possibile eccezione di Qatar e Oman: entrambi hanno capito da che parte soffia il vento, e hanno già dichiarato di essere essenzialmente neutrali, e non una base per attacchi all'Iran.

 

Il Kuwait è una finzione. Potrebbe alla fine essere assorbita dall'Arabia Saudita oppure – per giustizia poetica storica – dall'Iraq. Non si applicano altre opzioni.

 

Il Bahrain ospita una massiccia base militare statunitense che è stata distrutta in tempo reale. Se la maggioranza sciita dovesse agire con l'aiuto dell'Iran, potrebbe infine essere assorbita nella sfera iraniana. L'altra opzione è un'annessione de facto da parte dell'Arabia Saudita.

 

Gli Emirati Arabi Uniti, guidati dal gangster sionista MbZ, sono un progetto di bling bling in estinzione. Il modello di Dubai è già morto – porto, truffe finanziarie, capitale mondiale del riciclaggio di denaro. Potrebbe essere infine assimilata dall'Oman, tornando alla situazione del 1971.

 

Gli studiosi iracheni, con il loro acuto senso della Storia, stanno già allegramente dibattendo sul fatto che il Bahrain – che apparteneva all'Iran – tornerà prima o poi all'Iran; Il Kuwait andrà in Iraq; gli Emirates torneranno in Oman, un ritorno alle sue origini; e l'Arabia Saudita potrebbe prendere anche il Qatar.

 

L'Arabia Saudita, ovviamente, è il jolly nel mazzo delle carte. È piuttosto significativo che Riyadh non faccia parte della triade che cerca di posizionarsi come mediatrice tra Stati Uniti e Iran: Turchia, Egitto e Pakistan.

 

A prescindere da tutto il clamore mediatico, MbS ha effettivamente incoraggiato gli Stati Uniti a intervenire contro l’Iran prima della guerra e potrebbe ora stare valutando l’ipotesi di entrare in guerra: se ciò accadesse, l'Iran distruggerà semplicemente tutta l'infrastruttura energetica saudita, fianco a fianco con gli Houthi che bloccano il Mar Rosso per qualsiasi possibile esportazione di energia saudita.

 

Al momento, una possibilità chiara è che il GCC possa diventare determinante nell'implosione del sistema finanziario internazionale, poiché dovrà ritirare enormi fondi dal mercato statunitense per poter scommettere sulla sua fragile sopravvivenza.

 

La Cina osserva tutto ciò con il fiato sospeso. Pechino è più che consapevole che la caduta di Assad ha reciso il nodo terrestre assolutamente critico che collegava le Nuove Vie della Seta/BRI al Mediterraneo orientale.

 

La Cina puntava fortemente sulla ferrovia trilaterale che collega Iran, Iraq e Siria, che sarebbe stata una bellezza per aggirare i punti di strozzatura navali imperiali. Il controllo dell'Iran nello Stretto di Hormuz dovrebbe però essere l'inizio di un contrattacco geoeconomica.

 

Dopotutto, l'Iran ha appena istituzionalizzato il petroyuan come sistema di pagamento al casello di Hormuz. Poiché l'80% dei suoi ricavi petroliferi veniva già regolato in yuan tramite il CIPS, il sistema ora include le spese di spedizione, bypassando contemporaneamente il dollaro statunitense, le sanzioni statunitensi e SWIFT – e questo nel punto di strozzatura più importante dell'economia globale.

 

Gli Emirati stanno perdendo l’opportunità che conta davvero. Ciò che è in pratica ora è la riscrittura del sistema operativo globale. E il nuovo sistema operativo funziona su petroyuan.

 

 

 

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da OP-ED

Cuba e i suoi "salvatori"

Cuba e i suoi "salvatori"

30 Marzo 2026 14:38
Ex ministro Giovanni Tria al CGTN: "Il vantaggio della Cina nella transizione ecologica può favorire il progresso europeo"

Ex ministro Giovanni Tria al CGTN: "Il vantaggio della Cina nella transizione ecologica può favorire il progresso europeo"

30 Marzo 2026 13:00
Trump, il genio della sconfitta: perché l’Iran sarà fatale agli Usa (di Pino Arlacchi)

Trump, il genio della sconfitta: perché l’Iran sarà fatale agli Usa (di Pino Arlacchi)

30 Marzo 2026 13:00
Caitlin Johnstone - Più Israele diventa sanguinario, più sentiamo parlare di "antisemitismo"

Caitlin Johnstone - Più Israele diventa sanguinario, più sentiamo parlare di "antisemitismo"

30 Marzo 2026 08:00
La pace come slogan si chiama whitewashing

La pace come slogan si chiama whitewashing

30 Marzo 2026 07:00
L'Università dell'Avana entra nell'opzione zero: assedio energetico e vita quotidiana

L'Università dell'Avana entra nell'opzione zero: assedio energetico e vita quotidiana

29 Marzo 2026 16:20
Cronache di un disastro (di Alessandro Volpi)

Cronache di un disastro (di Alessandro Volpi)

29 Marzo 2026 13:00
Chiusura di Hormuz e Bab el Mandeb: verso il collasso dell'economia globale

Chiusura di Hormuz e Bab el Mandeb: verso il collasso dell'economia globale

28 Marzo 2026 15:03
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. Trump minaccia di nuovo le infrastrutture energetiche iraniane se non si raggiungerà un accordo

366045
NORD-AMERICA

Gli Stati Uniti bluffano. "Siamo di fronte ad uno scenario catastrofico". Intervista al Generale Fabio Mini

20423
NORD-AMERICA

Hormuz e il colpo di grazia al Petrodollaro (di Pepe Escobar)

15710
NORD-AMERICA

Le Nuove Crociate: chi sono i fanatici evangelici che ispirano la guerra in Iran

12299
ASIA

Guerra all'Iran. Intervista esclusiva all'Ambasciatore di Teheran in Italia S.E. Mohammad Reza Sabouri (VIDEO)

12103
EUROPA

Bruxelles fa marcia indietro sul petrolio russo

10754
ASIA

L'Iran non è "morto": a morire sono la credibilità di Trump e il mito dell'invincibilità USA

10121
ASIA

L'atomica di Israele e il "rischio Dimona" | Intervista all'Amb. Alberto Bradanini (VIDEO)

9733
EUROPA

La Spagna chiude il proprio spazio aereo a tutti i velivoli impegnati nella guerra contro l'Iran

EUROPA

Putin e Vucic hanno concordato di prorogare il contratto per la fornitura di gas

ASIA

L'Iran sta seriamente valutando l'ipotesi di ritirarsi dal Trattato di non proliferazione nucleare (TNP)

ASIA

Iran: il conflitto innesca grave crisi nel mercato dei fertilizzanti

ASIA

L'Iran afferma di aver colpito un caccia F-16 USA

AMERICA LATINA

La Russia ribadisce il suo rapporto di amicizia e cooperazione con il Venezuela

AMERICA LATINA

Cuba: rientrano i medici dopo la rottura unilaterale della Giamaica su pressione USA

ASIA

Il conflitto USA-Iran colpisce l’Asia: crollano won, baht e rupia

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
AI e CEO-Monarca: il nuovo piano politico delle Big Tech di Alessandro Bartoloni AI e CEO-Monarca: il nuovo piano politico delle Big Tech

AI e CEO-Monarca: il nuovo piano politico delle Big Tech

  • 30 Marzo 2026 15:14
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Gli Stati Uniti bluffano. "Siamo di fronte ad uno scenario catastrofico". Intervista al Generale Fabio Mini di Loretta Napoleoni Gli Stati Uniti bluffano. "Siamo di fronte ad uno scenario catastrofico". Intervista al Generale Fabio Mini

Gli Stati Uniti bluffano. "Siamo di fronte ad uno scenario catastrofico". Intervista al Generale Fabio Mini

  • 28 Marzo 2026 12:45
Geopolitica dell'austerità: dall'Argentina all'Europa, la crisi come norma del sistema di Fabrizio Verde Geopolitica dell'austerità: dall'Argentina all'Europa, la crisi come norma del sistema

Geopolitica dell'austerità: dall'Argentina all'Europa, la crisi come norma del sistema

  • 26 Marzo 2026 17:11
L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa di Giuseppe Masala L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa

L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa

  • 20 Marzo 2026 09:00
“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame” di Michelangelo Severgnini “Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

  • 06 Marzo 2026 08:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
AWE2026: quando l'IA diventa la tua coinquilina   Una finestra aperta AWE2026: quando l'IA diventa la tua coinquilina

AWE2026: quando l'IA diventa la tua coinquilina

  • 21 Marzo 2026 12:30
Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti

Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti

  • 27 Marzo 2026 12:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Covid, la verità fa male? Tranquilli: basta non pubblicarla! di Francesco Santoianni Covid, la verità fa male? Tranquilli: basta non pubblicarla!

Covid, la verità fa male? Tranquilli: basta non pubblicarla!

  • 26 Marzo 2026 20:52
Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio” di Raffaella Milandri Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

  • 21 Marzo 2026 18:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza di Geraldina Colotti Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza

Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza

  • 24 Marzo 2026 13:00
Fulvio Grimaldi - L’INVINCIBILE Iran. Tremila anni e andare Fulvio Grimaldi - L’INVINCIBILE Iran. Tremila anni e andare

Fulvio Grimaldi - L’INVINCIBILE Iran. Tremila anni e andare

  • 24 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
L'Occidente nel vicolo cieco della tecnica di Alessandro Mariani L'Occidente nel vicolo cieco della tecnica

L'Occidente nel vicolo cieco della tecnica

  • 30 Marzo 2026 11:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
L'autoritarismo non muore mai di Giuseppe Giannini L'autoritarismo non muore mai

L'autoritarismo non muore mai

  • 28 Marzo 2026 09:30
Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello? di Antonio Di Siena Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

  • 16 Marzo 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
L'inganno della 'liberazione': perché l'attacco all'Iran di Trump e Netanyahu ci trascina nel caos di Michele Blanco L'inganno della 'liberazione': perché l'attacco all'Iran di Trump e Netanyahu ci trascina nel caos

L'inganno della 'liberazione': perché l'attacco all'Iran di Trump e Netanyahu ci trascina nel caos

  • 28 Marzo 2026 09:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti