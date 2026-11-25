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Specialisti israeliani hanno formato in Sudan alcuni appartenenti alle Forze di Supporto Rapido, la milizia appoggiata dagli Emirati Arabi Uniti. La rivelazione è arrivata il 23 novembre da un ex comandante, ultimo di una serie di disertori usciti dal gruppo paramilitare accusato di crimini genocidi contro la popolazione civile. Il maggiore generale Ammar Mohammad Zein Rabih ha dichiarato che attualmente a Nyala operano tecnici israeliani impegnati a tenere un corso di sicurezza informatica rivolto agli ufficiali delle RSF.

L'ufficiale ha precisato che lui e diversi altri combattenti hanno deciso di interrompere ogni legame con le RSF per schierarsi con le Forze Armate Sudanesi nel contrasto alla milizia. Rabih ha spiegato che tale scelta è maturata di fronte alle atrocità, agli eccidi, ai saccheggi e alle uccisioni di civili perpetrati a Gezira, Khartoum, nel Darfur e a El-Fasher. L'ex comandante ha inoltre riferito dell'individuazione di una fossa comune nei pressi dello scalo aeroportuale di El-Fasher, contenente i resti di migliaia di civili massacrati dai miliziani.

Giunto da poco a Khartoum assieme ad altri ex commilitoni, Rabih aveva operato in precedenza alle dipendenze di Mishaal Abdel Rahman, il quale, secondo la sua testimonianza, si era consegnato all'esercito regolare sei giorni prima. Stando a quanto riportato dall'agenzia governativa sudanese SUNA, l'ex generale ha chiesto perdono alla popolazione e alle istituzioni del Sudan, rivolgendosi in modo particolare alle famiglie che hanno subito lutti a causa degli scontri.

Rabih ha rivolto un appello agli altri miliziani delle RSF affinché consegnino le armi ed entrino nei ranghi delle forze armate nazionali. L'ufficiale era considerato il vice responsabile della logistica e dei rifornimenti a Nyala, località che funge di fatto da roccaforte principale delle RSF. Nel corso di questa stessa settimana ha abbandonato la milizia anche Al-Tayeb Jabara, vertice del servizio di controspionaggio del gruppo.

Dall'avvio del 2026 si sono registrate decine di defezioni tra i quadri delle RSF, dai comandanti operativi sul terreno fino agli alti ufficiali, includendo l'uscita del comandante Siddiq Ander alla fine di ottobre. Alcuni filmati diffusi all'epoca ritraevano Ander mentre imputava al capo della milizia, Mohamed Hamdan Dagalo, noto come Hemedti, una gestione nepotistica del movimento. In quell'occasione l'ufficiale aveva denunciato che era ormai evidente come i combattenti stessero servendo unicamente gli interessi di un clan familiare, gestito dai congiunti di Hemedti in ogni settore, dalle risorse finanziarie agli armamenti, fino agli spostamenti delle truppe e all'assegnazione dei gradi, avvertendo che chiunque osasse denunciare apertamente la realtà rischiava l'allontanamento, la detenzione o un'eliminazione silenziosa.

Le rivelazioni rese da Rabih lunedì non rappresentano il primo indizio di un supporto israeliano alle RSF. Già ai primi di novembre, la testata sudanese Nabaa Sudan aveva scritto, basandosi su fonti locali, che un consulente militare israeliano identificato come Meir Cohen era stato trasferito in Sudan per istruire i miliziani delle RSF sull'impiego dei droni, sulla difesa antiaerea, sulle opere di fortificazione e sulla guerra elettronica. Secondo la stessa fonte giornalistica, il trasferimento di Cohen nel Paese africano era stato reso possibile grazie a intese mediate dagli Emirati Arabi Uniti, principale sponsor politico e militare delle RSF.

Un'inchiesta pubblicata ad agosto da Africa Intelligence aveva già segnalato che i vertici delle RSF intrattenevano relazioni ad alto livello con Tel Aviv e che esponenti di primo piano insieme a loro familiari avevano compiuto svariate visite nella città israeliana nel quadro di un'intesa sulla sicurezza avviata prima dello scoppio delle ostilità. Un dossier riservato delle Nazioni Unite ha inoltre accertato che gli Emirati Arabi Uniti hanno reclutato combattenti mercenari colombiani per affiancare le RSF sul campo. Secondo quanto scritto dal New York Times all'inizio di questo mese, tali mercenari avevano ricevuto addestramento in due installazioni militari ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, prima del loro dispiegamento in territorio sudanese.

Dal 2023 le RSF e l'esecutivo con sede a Port Sudan sono coinvolti in un sanguinoso conflitto interno. Dall'inizio delle ostilità hanno perso la vita circa 150.000 persone, mentre oltre 10 milioni di abitanti sono stati costretti ad abbandonare le proprie case. Nell'ottobre dello scorso anno, al termine di un blocco durato 500 giorni, le milizie delle RSF hanno espugnato El-Fasher, causando la morte di oltre 6.000 persone soltanto nei primi tre giorni dell'assalto.

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