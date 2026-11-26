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Nel luglio 2020, durante un'audizione presso una commissione della Knesset, a Ronen Manelis, direttore generale del Ministero degli Affari Strategici israeliano, fu domandato per quale motivo organizzazioni straniere restie a collaborare direttamente con l'esecutivo si rivolgessero invece a una società creata dallo Stato. La presenza di un intermediario civile, spiegò il dirigente, rendeva le operazioni più agevoli.

Come ricostruito in un'analisi firmata da David Miller per The Cradle, il riferimento era a Kela Shlomo, successivamente ribattezzata Concert. Il dicastero l'aveva fondata come società di pubblica utilità (PBC) con lo scopo di finanziare e sostenere le iniziative filo-israeliane all'estero.

"Alla fine si vede un bonifico bancario da una banca del popolo e non un bonifico bancario dal governo israeliano. Questa è l'idea", dichiarò Manelis, ammettendo al contempo che il ministero aveva incontrato difficoltà nel reperire partner disposti a cofinanziare i progetti.

Nell'ultimo decennio, osserva Miller nel suo approfondimento, i governi hanno trasformato le modalità della propaganda istituzionale, delegando la stesura dei messaggi a volontari oppure ingaggiando agenzie private per condurre campagne in grado di occultare la regia statale. L'hasbara israeliana, termine che indica la diplomazia pubblica o, più schiettamente, la propaganda, rappresenta un caso emblematico di questa strategia.

Come evidenziato nel volume "Tell Me Lies and A Century of Spin", la propaganda è un'attività strutturata che poggia su bilanci, personale, contratti e pianificazione. Può manifestarsi agli utenti sotto forma del commento di un normale lettore, di una segnalazione su un post o di un articolo pubblicato su un portale apparentemente privo di legami con il governo che finanzia l'operazione.

Una "Cupola di ferro della verità"

Nel 2017, il Ministero degli Affari Strategici israeliano avviò la campagna 4IL, battezzata dall'allora ministro Gilad Erdan "la Cupola di Ferro della Verità". Uno degli strumenti principali era Act.IL, un'applicazione sviluppata insieme all'Interdisciplinary Center Herzliya e all'Israeli American Council. Agli iscritti venivano assegnate vere e proprie "missioni" che consistevano nel mettere "mi piace", condividere, commentare post specifici oppure segnalare contenuti alle piattaforme social.

Il fondatore dell'app rivelò a Ynet che l'elevato volume di segnalazioni inviate durante la fase sperimentale aveva portato alla rimozione settimanale di diverse pagine o video ritenuti incitanti all'odio dal team del progetto. "Collaboriamo con le Forze di Difesa Israeliane e lo Shin Bet, che ci forniscono informazioni su tali contenuti incitanti", spiegò. Come sottolinea l'inchiesta di Miller, dati militari e di intelligence venivano così trasferiti ai civili affinché agissero online; agli occhi dei social network, tutto appariva come la protesta spontanea di comuni cittadini.

"Wow, sei un eroe della propaganda!"

Secondo quanto riportato dalla testata tecnologica israeliana CTech, l'ingegnere Shaked Lokits creò Words of Iron appena due giorni dopo l'Operazione Al-Aqsa Flood del 7 ottobre 2023, momento in cui Israele avviò la sua offensiva su Gaza, in seguito definita un genocidio da un'inchiesta delle Nazioni Unite.

Il Digital Forensic Research Lab (DFRLab) dell'Atlantic Council ha individuato come responsabile dell'iniziativa Israel Tech Guard, un collettivo di volontari nati dopo gli attacchi. Lo stesso Lokits l'ha descritta come un progetto condiviso con la Direzione nazionale dell'informazione e il Ministero per gli affari della diaspora.

Il codice archiviato della piattaforma includeva 13 risposte preimpostate: il sistema ne sceglieva una, inseriva gli hashtag e apriva la finestra di replica già compilata. Sotto un post pubblicato dal responsabile del Movimento per la lotta all'antisemitismo sono state rilevate almeno 63 risposte identiche ai modelli predefiniti.

Nel dicembre 2023, Words of Iron introdusse persino una modalità "Pilota automatico". "Tutto quello che devi fare è prenderti una pausa e rilassarti", recitava l'interfaccia rivolta agli utenti. Il codice JavaScript conservato negli archivi riporta anche il messaggio previsto al raggiungimento del quinto livello di attività: "Wow, sei un eroe della hasbara!". Lo strumento guidava inoltre i partecipanti nelle procedure di segnalazione: su X indirizzava verso la categoria "Entità violente e che incitano all'odio", mentre su Instagram verso "Discorso o simboli d'odio". Le copie archiviate dei flussi di segnalazione su X, datate 2 e 14 novembre 2023 e 30 luglio 2024, elencano 220 post provenienti da oltre 110 profili, tra cui giornalisti, docenti universitari e numerosi palestinesi. L'invito a denunciare contenuti "falsi O anti-israeliani" trasformava di fatto qualsiasi critica politica in un bersaglio.

Il DFRLab ha censito più di 40.000 utilizzi dell'hashtag #WordsofIron da parte di oltre 5.000 account tra l'ottobre 2023 e il marzo 2024, con un picco iniziale seguito da un rapido calo. Nel catalogo Iron Web del Ministero della Diaspora, #WordsofIron viene presentato come uno strumento per segnalare l'antisemitismo e sostenere post filo-israeliani con un singolo clic.

Nella nota legale della directory Iron Web, il dicastero precisa di offrire il portale come servizio pubblico, specificando che "i siti web, le piattaforme, le organizzazioni e i contenuti esterni collegati al suo interno sono gestiti in modo indipendente e non sono di proprietà, generati o gestiti direttamente dal Ministero".

Profili falsi e propaganda anti-musulmana

Nel giugno 2024, il New York Times ha svelato che il Ministero della Diaspora aveva versato circa 2 milioni di dollari a STOIC, un'agenzia di marketing politico con sede a Tel Aviv, per orchestrare una campagna basata su profili fittizi che simulavano di essere cittadini statunitensi. L'operazione mirava a influenzare i membri del Congresso americano, concentrandosi in particolare sui deputati democratici afroamericani. Interpellato da Ynet, il ministero ha respinto ogni addebito.

A seguito delle indagini, Meta ha eliminato 510 profili Facebook, 11 pagine, un gruppo e 32 account Instagram che si fingevano residenti locali, tra cui studenti ebrei, cittadini afroamericani e semplici elettori "preoccupati", bandendo STOIC dalle proprie piattaforme e inviandole una diffida formale.

Anche OpenAI ha confermato che la rete aveva sfruttato i suoi modelli per generare testi e identità fittizie, pur riscontrando un'interazione reale molto scarsa: gran parte dell'attività consisteva infatti in profili falsi che commentavano i post pubblicati da altri account appartenenti alla medesima rete.

L'osservatorio israeliano FakeReporter ha inoltre mappato diversi siti web riconducibili all'operazione, tra cui United Citizens for Canada, un portale che si presentava come testata giornalistica locale dipingendo gli immigrati musulmani come un pericolo per il Paese. Secondo quanto sottolineato da Miller nella sua analisi su The Cradle, questo portale mostra chiaramente come le campagne filo-israeliane facciano leva sul razzismo anti-musulmano per fare presa sull'opinione pubblica occidentale, una dinamica approfondita negli studi sull'islamofobia sionista.

Un altro attore rilevante è Percepto International, azienda israeliana che si autodefinisce una "società di percezione pubblica" e il cui co-fondatore e amministratore delegato aveva in precedenza guidato Psy-Group. Nel 2023, ai giornalisti infiltrati sotto copertura per l'inchiesta Story Killers furono proposti quelli che il quotidiano Haaretz ha definito "avatar profondi": finti reporter, false ONG e influencer dotati di siti web, caselle email e utenze telefoniche reali.

I cronisti sono riusciti a risalire a due profili che operavano come presunti giornalisti investigativi, uno dei quali pubblicava articoli e post incentrati su esponenti politici del Burkina Faso. Percepto ha negato qualsiasi legame con quell'account, ma il caso è approdato persino in un'audizione del Parlamento francese.

In un ulteriore studio pubblicato nell'ottobre 2026 con il titolo "Manufacturing the 'Great Replacement'", i ricercatori Marc Owen Jones e Sohan Dsouza hanno analizzato una campagna pubblicitaria occulta che diffondeva messaggi anti-musulmani, anti-immigrati e anti-Qatar in 30 nazioni, totalizzando 533 milioni di visualizzazioni ed esposizioni complessive. Gli studiosi hanno stimato con un livello di certezza medio-alto che l'operazione provenisse da Israele, pur senza riuscire a risalire ai committenti diretti.

Pagare per influenzare le risposte dei chatbot

I registri ufficiali statunitensi depositati ai sensi del Foreign Agents Registration Act (FARA) rivelano inoltre come l'agenzia pubblicitaria governativa israeliana abbia appaltato incarichi attraverso Havas Media Germany.

L'azienda americana Clock Tower X ha dichiarato di aver incassato 15 milioni di dollari da Havas tra l'ottobre 2025 e il marzo 2026. Nel bilancio depositato a maggio e sottoscritto dal titolare Bradley Parscale, figurano 13,06 milioni di dollari di uscite, inclusi i compensi versati a Sparkfire Technologies per il coinvolgimento diretto del pubblico, a Portman Road Strategies per la pianificazione media e a Salem Media Representatives per gli spazi pubblicitari.

Una successiva dichiarazione depositata a ottobre attesta ulteriori 25,5 milioni di dollari ricevuti da Havas tra aprile e settembre 2026, portando il valore complessivo dell'accordo a 40,5 milioni di dollari.

Come evidenzia il pezzo di Miller, il piano operativo originale di Clock Tower X stabiliva che almeno l'80% dei contenuti fosse calibrato sul pubblico della Generazione Z, prevedendo al contempo la creazione di siti web e materiali finalizzati a "fornire risultati di framing GPT nelle conversazioni GPT".

L'intento dichiarato era orientare le risposte fornite dai chatbot agli utenti immettendo online contenuti capaci di posizionarsi nei motori di ricerca e nei database utilizzati dall'intelligenza artificiale. La strategia affiancava alla pubblicità tradizionale l'ottimizzazione SEO, con l'obiettivo di produrre almeno 20 pagine al mese mirate su parole chiave strategiche. Dai documenti ufficiali non emerge tuttavia se le risposte dei sistemi di IA siano state effettivamente alterate.

Nonostante la directory Iron Web dichiari che i portali elencati al suo interno sono gestiti in totale autonomia, la piattaforma Powerbase ha individuato nove siti presenti nel catalogo — tra cui FactSignal e PaxPoint — che Clock Tower X ha indicato nei propri atti ufficiali negli Stati Uniti come canali impiegati per diffondere materiali per conto di Israele.

Contrastare lo script

Le evidenze raccolte, conclude Miller su The Cradle, dimostrano perché l'alfabetizzazione mediatica debba spingersi oltre la semplice verifica fattuale delle singole notizie. Frasi ricorrenti, campagne coordinate e flussi finanziari rappresentano indizi fondamentali per smascherare chi dirige e finanzia operazioni camuffate da iniziative spontanee.

L'avvento dell'intelligenza artificiale generativa introduce infine una sfida inedita: se gli Stati investono ingenti risorse per condizionare le fonti da cui attingono i chatbot, diventa indispensabile sottoporre a un rigoroso scrutinio anche l'origine delle informazioni che alimentano le loro risposte.

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