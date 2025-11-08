Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Bolivia: Rodrigo Paz presta giuramento come nuovo presidente

La destra torna al potere dopo due decenni. Priorità a economia in crisi e riavvicinamento agli USA

393
Bolivia: Rodrigo Paz presta giuramento come nuovo presidente

 Si insedia oggi alla presidenza della Bolivia Rodrigo Paz Pereira, che afferma di dover affrontare due grandi sfide nel suo mandato: risollevare un'economia in ginocchio e ridefinire la politica estera del paese andino, con una marcata apertura verso gli Stati Uniti dopo quasi vent'anni di tensioni con Washington.

Paz Pereira assume l'incarico in un momento particolarmente critico per l'economia boliviana. La crisi affonda le radici nel crollo della produzione di gas naturale, per anni pilastro dell'economia nazionale: dai 61 milioni di metri cubi giornalieri del 2014 si è passati a una media di appena 29 milioni nel 2025. Un tracollo che ha fatto precipitare anche le esportazioni di idrocarburi, passate dal picco di 6.113 milioni di dollari nel 2013 agli attuali 788,5 milioni registrati tra gennaio e agosto di quest'anno.

Dal 2023 gli effetti della crisi si sono fatti sentire duramente sulla popolazione: scarsità cronica di dollari, carenza di diesel e benzina, e un'inflazione che ha raggiunto il 18,33% nei primi nove mesi dell'anno, ben oltre il 7,5% previsto per l'intero 2025. Il risultato è un aumento vertiginoso dei prezzi dei beni di prima necessità che sta mettendo in ginocchio le famiglie boliviane.

Per affrontare l'emergenza, il presidente eletto ha già avviato colloqui con organismi multilaterali come la Banca Interamericana di Sviluppo (BID), il Fondo Monetario Internazionale e la CAF-Banca di Sviluppo dell'America Latina, con cui ha concluso un accordo finanziario da 3,1 miliardi di dollari. Risorse immediate che potrebbero però far lievitare ulteriormente il debito estero del paese e farlo ritornare in una spirale che ricorda da vicino i tempi quando in Bolivia vigeva il neoliberismo, prima dell'avvento del MAS di Evo Morales.


Sul fronte della politica estera, Paz ha già delineato una netta inversione di rotta. Durante un recente viaggio a Washington, l'incontro con il segretario di Stato Marco Rubio ha segnato, secondo il suo entourage, l'inizio di una "nuova era" nelle relazioni bilaterali tra Bolivia e Stati Uniti.

Il nuovo presidente ha inoltre chiarito che non intratterrà rapporti con quei paesi della regione che, secondo i parametri dell'egemonia nordamericana, "non hanno democrazia". Una posizione che ha portato all'esclusione dalla cerimonia di insediamento dei governi di Cuba, Nicaragua e Venezuela. Una scelta che ha provocato immediate conseguenze: la Bolivia è stata sospesa dall'Alleanza Bolivariana per i Popoli d'America (ALBA), organizzazione che aveva promosso nel paese programmi di aiuto economico e sociale di grande impatto.

Sul piano interno, Paz Pereira dovrà fare i conti con un Parlamento frammentato. Il suo Partito Democratico Cristiano (PDC), pur avendo la maggioranza relativa in entrambe le camere, non dispone della maggioranza assoluta né dei due terzi necessari per le riforme più importanti. Dovrà quindi cercare accordi con gli altri quattro partiti rappresentati in Parlamento, tra cui l'alleanza Libre dell'ex presidente Jorge Tuto Quiroga, suo avversario al ballottaggio.

Quiroga ha però già annunciato un'opposizione "costruttiva", offrendo la necessaria governabilità per garantire la stabilità parlamentare. Anche l'alleanza Unidad, guidata dall'imprenditore Samuel Doria Medina, ha già espresso il proprio sostegno al nuovo governo.

Alla cerimonia di insediamento partecipano i capi di Stato di Argentina (Javier Milei), Paraguay (Santiago Peña), Uruguay (Yamandú Orsi), Ecuador (Daniel Noboa) e Cile (Gabriel Boric).

Con la vittoria di Rodrigo Paz, la destra politica torna al potere in Bolivia dopo due decenni di governi progressisti del Movimento al Socialismo (MAS), guidati prima da Evo Morales (2006-2019) e poi da Luis Arce Catacora (2020-2025). Un risultato favorito in larga parte dalle divisioni interne della sinistra boliviana in vista delle elezioni.

Di fronte a questo nuovo scenario, i movimenti sociali e indigeni del paese si preparano a una nuova fase di resistenza, per difendere le conquiste sociali raggiunte negli ultimi vent'anni e la sovranità nazionale.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

AMERICA LATINA Dottrina Monroe 2.0: il Venezuela nel mirino del Pentagono

Dottrina Monroe 2.0: il Venezuela nel mirino del Pentagono

  • 08 Novembre 2025 07:00

La crisi nei Caraibi sta entrando in una fase critica. Da quattordici settimane gli Stati Uniti mantengono un’imponente presenza militare davanti alle coste venezuelane: quindici navi da guerra,...

AMERICA LATINA Perché il destino del Venezuela è importante per l’Iran

Perché il destino del Venezuela è importante per l’Iran

  • 07 Novembre 2025 17:20

Secondo un'analisi del quotidiano Tehran Times, le relazioni tra Iran e Venezuela, sebbene a una prima vista superficiale possano apparire improbabili a causa della distanza geografica e delle differenze...

AMERICA LATINA Venezuela, la risoluzione per fermare Trump affondata al Senato

Venezuela, la risoluzione per fermare Trump affondata al Senato

  • 07 Novembre 2025 16:20

Un dibattito molto teso ha avuto luogo nel Senato degli Stati Uniti, dove una risoluzione bipartisan per impedire al presidente Donald Trump di lanciare un’azione militare in Venezuela senza l’autorizzazione...

AMERICA LATINA Bolivia: Corte Suprema ordina la liberazione della golpista Jeanine Áñez

Bolivia: Corte Suprema ordina la liberazione della golpista Jeanine Áñez

  • 06 Novembre 2025 16:09

La Corte Suprema di Giustizia (TSJ) della Bolivia ha disposto la liberazione immediata dell’ex presidente di fatto, la golpista Jeanine Áñez, annullando la sentenza che nel 2022 la...

NORD-AMERICA Un ponte unico verso la spiritualità dei Nativi Americani — Esce la Guida a miti, leggende e preghiere

Un ponte unico verso la spiritualità dei Nativi Americani — Esce la Guida a miti, leggende e preghiere

  • 06 Novembre 2025 15:45

  Ci sono libri che aprono passaggi, come una porta che si spalanca sul respiro profondo delle storie. Libri che invitano ad ascoltare prima di spiegare, a guardare senza imporre cornici, a riconoscere...

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Il modello Venezuela: 64 tonnellate di droga sequestrate senza bombardamenti

Il modello Venezuela: 64 tonnellate di droga sequestrate senza bombardamenti

08 Novembre 2025 18:04
Inverno nero per l'Ucraina: sistema energetico distrutto e polemiche sul governo

Inverno nero per l'Ucraina: sistema energetico distrutto e polemiche sul governo

08 Novembre 2025 17:31
Genocidio Gaza: la Turchia emette un mandato di arresto per Netanyahu

Genocidio Gaza: la Turchia emette un mandato di arresto per Netanyahu

08 Novembre 2025 16:55
Dottrina Monroe 2.0: il Venezuela nel mirino del Pentagono

Dottrina Monroe 2.0: il Venezuela nel mirino del Pentagono

08 Novembre 2025 07:00
Perché il destino del Venezuela è importante per l’Iran

Perché il destino del Venezuela è importante per l’Iran

07 Novembre 2025 17:20
Venezuela, la risoluzione per fermare Trump affondata al Senato

Venezuela, la risoluzione per fermare Trump affondata al Senato

07 Novembre 2025 16:20
Il caso Jolie in Ucrania: autista prelevato a un checkpoint

Il caso Jolie in Ucrania: autista prelevato a un checkpoint

07 Novembre 2025 15:39
The Guardian: Il Regno Unito ha bloccato i piani per proteggere i civili in Sudan

The Guardian: Il Regno Unito ha bloccato i piani per proteggere i civili in Sudan

07 Novembre 2025 14:30

Non difendo Francesca Albanese, la strega

19355
RUSSIA

“Sulla NATO incombe una sconfitta strategica”. Intervista esclusiva al gen. Marco Bertolini

18583
EUROPA

“L’albatro e il petrolio” in rete solo per oggi : Pasolini 50 e il silenzio dei sottomessi

11634
EUROPA

Alessandro Orsini - Caro Ministro Crosetto, ma che cosa c'entra la disinformazione...

9176
EUROPA

Le forze ucraine uccidono civili con attacchi diretti di droni FPV – (VIDEO SCONSIGLIATO A PERSONE SENSIBILI)

8681
CINA

Pepe Escobar - Distopia totale: l'Impero del Caos aggrappato al "modello siriano"

8341
RUSSIA

Marco Travaglio - Avanti un altro

7992
ITALIA

"La Scuola non si arruola". Il governo Meloni blocca un convegno pacifista di docenti

7397
MEDITERRANEO

Patto di sicurezza tra Siria e Israele. Gli USA avranno una presenza militare a Damasco

AMERICA LATINA

Bolivia: Corte Suprema ordina la liberazione della golpista Jeanine Áñez

EUROPA

La ONG, HRF, chiede l'arresto di Olmert in Germania per crimini di guerra a Gaza

CINA

La Cina ribadisce sostegno al Venezuela

AMERICA LATINA

Petro propone un'alleanza difensiva sudamericana sovrana

AMERICA LATINA

Maduro ironizza sulla sua fama nei media USA: "Sono più famoso di Taylor Swift"

ASIA

Lo Yemen denuncia: 3 milioni di musulmani uccisi dagli USA e dai loro alleati negli ultimi anni

ASIA

L'Iran all'ONU: le dichiarazioni di Trump sono una grave minaccia per la pace mondiale

Fabio Massimo Parenti - Come la Cina ha vinto la guerra economica contro Trump di Fabio Massimo Paernti Fabio Massimo Parenti - Come la Cina ha vinto la guerra economica contro Trump

Fabio Massimo Parenti - Come la Cina ha vinto la guerra economica contro Trump

  • 28 Ottobre 2025 09:00
MAMDANI, VOLTO NUOVO O STESSO ORDINE? MAMDANI, VOLTO NUOVO O STESSO ORDINE?

MAMDANI, VOLTO NUOVO O STESSO ORDINE?

  • 05 Novembre 2025 18:00
Trump in Asia: la vera posta in gioco della missione riguarda il renminbi di Loretta Napoleoni Trump in Asia: la vera posta in gioco della missione riguarda il renminbi

Trump in Asia: la vera posta in gioco della missione riguarda il renminbi

  • 26 Ottobre 2025 10:00
Venezuela, i fatti contro la propaganda: 2.500 assemblee popolari preparano le elezioni di Fabrizio Verde Venezuela, i fatti contro la propaganda: 2.500 assemblee popolari preparano le elezioni

Venezuela, i fatti contro la propaganda: 2.500 assemblee popolari preparano le elezioni

  • 03 Novembre 2025 15:37
Come Milei ha aperto le porte al saccheggio dell'Argentina di Giuseppe Masala Come Milei ha aperto le porte al saccheggio dell'Argentina

Come Milei ha aperto le porte al saccheggio dell'Argentina

  • 04 Novembre 2025 09:00
“L’albatro e il petrolio” in rete solo per oggi : Pasolini 50 e il silenzio dei sottomessi di Michelangelo Severgnini “L’albatro e il petrolio” in rete solo per oggi : Pasolini 50 e il silenzio dei sottomessi

“L’albatro e il petrolio” in rete solo per oggi : Pasolini 50 e il silenzio dei sottomessi

  • 02 Novembre 2025 09:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Il 15° Piano Quinquennale cinese e le prospettive della cooperazione sino-italiana   Una finestra aperta Il 15° Piano Quinquennale cinese e le prospettive della cooperazione sino-italiana

Il 15° Piano Quinquennale cinese e le prospettive della cooperazione sino-italiana

  • 05 Novembre 2025 11:30
La metropolitana di Tianjin svela un patrimonio storico mozzafiato La metropolitana di Tianjin svela un patrimonio storico mozzafiato

La metropolitana di Tianjin svela un patrimonio storico mozzafiato

  • 08 Novembre 2025 16:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
La risposta di Repubblica sui bambini ucraini "rapiti" da Putin di Francesco Santoianni La risposta di Repubblica sui bambini ucraini "rapiti" da Putin

La risposta di Repubblica sui bambini ucraini "rapiti" da Putin

  • 26 Ottobre 2025 10:00
Dal 1990, niente proclamazione per il Native American Heritage Month 2025 di Raffaella Milandri Dal 1990, niente proclamazione per il Native American Heritage Month 2025

Dal 1990, niente proclamazione per il Native American Heritage Month 2025

  • 08 Novembre 2025 12:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il "cessate il fuoco" è nudo di Paolo Desogus Il "cessate il fuoco" è nudo

Il "cessate il fuoco" è nudo

  • 08 Novembre 2025 11:00
Nel “bunker” di Maduro di Geraldina Colotti Nel “bunker” di Maduro

Nel “bunker” di Maduro

  • 16 Ottobre 2025 17:29
Fulvio Grimaldi - Il 7 ottobre come Rashomon. IL GIORNO E LA STORIA Fulvio Grimaldi - Il 7 ottobre come Rashomon. IL GIORNO E LA STORIA

Fulvio Grimaldi - Il 7 ottobre come Rashomon. IL GIORNO E LA STORIA

  • 04 Novembre 2025 07:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Caccia alle Streghe, Zakharova e non solo di Alessandro Mariani Caccia alle Streghe, Zakharova e non solo

Caccia alle Streghe, Zakharova e non solo

  • 08 Novembre 2025 12:00
La scuola sulla pelle dei precari di Marco Bonsanto La scuola sulla pelle dei precari

La scuola sulla pelle dei precari

  • 14 Aprile 2025 19:41
“Burevestnik”. Che cos'è la nuova arma testata dalla Russia di Marinella Mondaini “Burevestnik”. Che cos'è la nuova arma testata dalla Russia

“Burevestnik”. Che cos'è la nuova arma testata dalla Russia

  • 26 Ottobre 2025 10:00
La sinistra, l'America, e l'Occidente di Giuseppe Giannini La sinistra, l'America, e l'Occidente

La sinistra, l'America, e l'Occidente

  • 07 Novembre 2025 12:00
Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione di Antonio Di Siena Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

  • 05 Aprile 2025 15:00
Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente di Gilberto Trombetta Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

  • 09 Giugno 2025 07:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
In Italia è fortunato solo chi ha redditi elevati di Michele Blanco In Italia è fortunato solo chi ha redditi elevati

In Italia è fortunato solo chi ha redditi elevati

  • 07 Novembre 2025 12:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
L'orrore e' il capitalismo di Giorgio Cremaschi L'orrore e' il capitalismo

L'orrore e' il capitalismo

  • 07 Novembre 2025 17:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti