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Caitlin Johnstone - A nessuno frega niente del 7 ottobre

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Caitlin Johnstone - A nessuno frega niente del 7 ottobre

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Caitlin Johnstone*

A nessuno frega niente del 7 ottobre.

A nessuno importa. Prima importava, ma poi Israele ha passato tre anni a mostrare al mondo il vero motivo per cui è successo il 7 ottobre. Dopo aver assistito alla crudeltà e alla brutalità dello Stato di Israele, ora la gente capisce. Tutti lo capiscono.

Dopo che Hamas ha lanciato l'Operazione Inondazione di Al-Aqsa la mattina del 7 ottobre, c'è stata un'ondata di amore e solidarietà per Israele da tutto il mondo. Ogni grande monumento, dalla Torre Eiffel alla Sydney Opera House all'Empire State Building, è stato illuminato di blu e bianco in segno di solidarietà con il popolo israeliano. Uomini adulti hanno pianto. Bono ha rovinato per sempre "Pride (In The Name of Love)" cambiando il testo in "La mattina presto, 7 ottobre, mentre il sole sorge nel cielo del deserto, Stelle di David, ti hanno preso la vita, ma non sono riusciti a prenderti il ??tuo orgoglio".

Chiunque non avesse seguito da vicino la questione israelo-palestinese quel giorno si trovava dalla parte di Israele. E poi sono iniziate a cadere le bombe.

E in calo.

E in calo.

E in calo.

E con il cadere delle bombe, anche il gradimento di Israele è crollato.

C'è un limite al numero di bambini che si possono vedere fatti a pezzi dalle esplosioni dell'esercito israeliano prima di iniziare a sospettare che ci sia qualcosa di terribilmente sbagliato nel progetto sionista.

C'è un limite al numero di foto e video pubblicati dalle Forze di Difesa Israeliane (IDF) che indossano la biancheria intima di donne palestinesi morte e sfollate, prima di iniziare a chiedersi se ci sia qualcosa di profondamente sbagliato nella cultura dell'esercito israeliano.

C'è un limite al numero di sondaggi israeliani che mostrano un sostegno schiacciante all'offensiva contro Gaza che si possono leggere prima di iniziare a credere che ci sia qualcosa di terribilmente sbagliato nella società israeliana stessa.

Esistono solo un numero limitato di istituzioni umanitarie di rilievo in grado di stabilire che Israele è colpevole di genocidio prima che si inizi a comprendere esattamente di cosa si sta parlando.

C'è un limite al numero di ospedali bombardati, di chilometri di quartieri completamente rasi al suolo, di raccapriccianti racconti di prigionieri palestinesi brutalmente violentati e torturati dai soldati israeliani che si possono vedere prima che tutte le scuse, le giustificazioni e le manipolazioni smettano di fare effetto.

E quando la propaganda (hasbara) smette di funzionare, rimani solo tu e la cruda realtà della situazione, a guardarvi dritto negli occhi.

I propagandisti e gli esperti di manipolazione dell'opinione pubblica si sono dati un gran da fare per presentare il crollo del sostegno mondiale a Israele come un'epidemia di "antisemitismo", ma anche questo non funziona più. Tutti sanno che è una menzogna. Nessuno ci crede. Sembra solo che stiano insultando la tua intelligenza.

L'olocausto di Gaza è stata la cosa peggiore che abbia mai visto in tutta la mia vita. Giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno di sangue, trovarmi faccia a faccia con quell'incubo a occhi aperti mi ha cambiato per sempre, e non c'è nulla in me che potrà mai dimenticare gli orrori a cui ho assistito. E il mondo è pieno di persone che hanno vissuto esattamente la mia stessa esperienza.

Il sostegno a Israele non tornerà mai più. Quando le luci si riaccenderanno e vi accorgerete che la stanza in cui vi trovavate è piena di scorpioni, non dimenticherete ciò che avete visto quando le luci si spegneranno di nuovo.

Tutti gli eventi accaduti dopo il 7 ottobre hanno mostrato al mondo com'era la vita per i palestinesi prima di quella data. Israele ha lanciato una pietra in aria e ha passato tre anni a piangere dopo che la pietra gli è caduta addosso.

Gli hasbaristi si sono agitati ovunque cercando di cancellare tutto ciò che è accaduto prima del 7 ottobre e di giustificare tutto ciò che è successo dopo, ma le loro parole ora sono solo parole. Non hanno più alcun potere. Ed è solo questione di tempo prima che il mondo si rivolti contro Israele per rimediare ai torti del passato e riportare tutto alla normalità. Dal fiume al mare.

________________

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/

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