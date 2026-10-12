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Caitlin Johnstone - Se la verità minaccia Israele, Israele non dovrebbe esistere

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Caitlin Johnstone - Se la verità minaccia Israele, Israele non dovrebbe esistere

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Caitlin Johnstone*

Israele è talmente malvagio che per gli israeliani è addirittura illegale dire la verità al riguardo.

Benjamin Netanyahu ha appena ordinato all'esercito israeliano, al procuratore generale e all'agenzia di sicurezza Shin Bet di indagare e perseguire i soldati che hanno condiviso anonimamente le loro esperienze nella Striscia di Gaza con il pluripremiato documentario investigativo "NAZA".

Secondo Haaretz, Netanyahu ha accusato i soldati di "gravi reati in materia di sicurezza informatica, diffamazione e danno agli interessi diplomatici e di sicurezza di Israele", aggiungendo che "sussiste la preoccupazione che coloro che sono coinvolti nel film diffamatorio abbiano commesso gravi reati penali divulgando informazioni altamente classificate e creando una falla nella sicurezza informatica di un'unità di intelligence estremamente sensibile".

Le accuse di "diffamazione" mosse da Netanyahu sono contraddette dalla sua altra accusa di "divulgazione di informazioni altamente riservate". I 24 soldati intervistati per il film vengono processati non perché abbiano mentito su Israele, ma perché hanno detto la verità. Il primo ministro sostiene che la verità arreca "danno agli interessi diplomatici e di sicurezza di Israele" perché Israele è uno stato che può esistere solo su un fondamento di infinite menzogne.

“Ciò che può essere distrutto dalla verità, dovrebbe esserlo”. Questa citazione di PC Hodgell si applica certamente a uno stato di apartheid che assassina giornalisti palestinesi , impedisce alla stampa straniera di testimoniare le sue atrocità a Gaza, attacca costantemente gli organi di stampa che denunciano i suoi abusi, spende centinaia di milioni di dollari all'anno in propaganda estera e perseguita i soldati che dicono la verità sui suoi crimini di guerra.

Ciò si applica anche all'impero statunitense, che perseguita i whistleblower, imprigiona i giornalisti per aver denunciato i crimini di guerra degli Stati Uniti, avvolge le proprie azioni in un velo di segretezza governativa, esercita un controllo capillare sul flusso di informazioni attraverso la Silicon Valley e manipola le menti del pubblico utilizzando il sistema di propaganda più sofisticato mai concepito.

Ciò vale anche per le relazioni violente che crollerebbero se la comunità potesse vedere cosa sta succedendo, o se la vittima comprendesse appieno cosa le viene fatto.

Ciò vale anche per i matrimoni in cui uno dei coniugi non è sincero sulla propria identità e sulle proprie attività segrete.

Ciò vale anche per le visioni del mondo che crollerebbero se i fatti contraddittori venissero ascoltati e considerati con coraggio e onestà intellettuale.

Ciò si applica anche alle strutture psicologiche che custodiamo dentro di noi, formatesi quando eravamo troppo piccoli per comprendere i traumi che stavamo vivendo e le abitudini di adattamento disfunzionali che stavamo inconsciamente sviluppando per affrontarli.

Ciò vale anche per l'ego stesso, che si dissolve quando i suoi meccanismi ricevono sufficiente attenzione e chiarezza attraverso una rigorosa autoanalisi.

A tutti i livelli, la disfunzione umana è alimentata dalla menzogna e dissipata dalla verità. Le bugie a cui ci aggrappiamo come individui, come comunità e come società sono ciò che permette alla sofferenza e all'abuso di continuare, a qualsiasi livello li si consideri.

L'obiettivo collettivo dell'umanità è diventare una specie guidata dalla verità, con un rapporto autentico con la realtà, perché se non si affronta la realtà così com'è, non si è in grado di rispondere alle sfide con saggezza ed efficacia. Ci muoviamo in questa direzione smascherando le narrazioni mentali e percependo la realtà così come si manifesta realmente: come individui, come società e come specie.

Di' la verità senza compromessi, costi quel che costi. Che tutto ciò che crollerebbe sotto il peso della menzogna lo faccia il più rapidamente possibile. Che tutto venga rivelato. Affrontiamo la luce sempre più ampia della verità con eroico coraggio.

________________

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/

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