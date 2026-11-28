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LAD Edizioni, la casa editrice de l'AntiDiplomatico, lancia un mese di offerte incredibili.



Oggi vi sveliamo il primo dei cinque pacchetti natalizi che vi accompagneranno per tutto dicembre.



"Catastrofe neoliberista": i 4 libri di punta della nostra casa editrice 2026 ad un prezzo straordinario (con spese di spedizioni gratuite e un libro segreto in omaggio), con due varianti da due libri Macerie dell'Impero e Turistificazione.



"Catastrofe neoliberista"









«Dalle dinamiche globali del potere economico alle conseguenze concrete sulle nostre città: quattro libri per comprendere il sistema che sta trasformando il mondo».

1) Catastrofe neoliberista di Angelo D’Orsi ricostruisce il sistema, dalle origini agli effetti sulla vita quotidiana.

2) Hong Kong a fuoco di Laura Ruggeri ne mostra un caso concreto: le mobilitazioni del 2019 lette come parte di un progetto di ingegneria politica che trascende i confini locali.

3) Turisti a casa nostra di Antonio Di Siena racconta come la crisi si sia fatta sistema e metodo di governo: lo sfratto diventa riqualificazione, il turismo politica economica e la città un prodotto da consumare.

4) Pietre senza popolo di Angela Fais mostra il rovescio della medaglia: i centri storici diventano prodotti finanziari, mentre i cittadini perdono la casa, il lavoro e il proprio posto.

I quattro libri di punta di LAD Edizioni 2026 da regalare a tutti coloro che non ancora chiaro chi è il vero avversario contro cui combattere.

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2) "Turistificazione"

«Le nostre città non possono essere ridotte a mercati»

TURISTI A CASA NOSTRA – Antonio Di Siena

Come la turistificazione sta trasformando le nostre città? Antonio Di Siena indaga i meccanismi del neoliberismo urbano: dalla speculazione immobiliare alla diffusione degli affitti brevi, dalla trasformazione dei centri storici in destinazioni commerciali alla progressiva espulsione dei residenti. Una riflessione su chi trae profitto da questo modello e su chi, invece, ne paga il prezzo.

PIETRE SENZA POPOLO – Angela Fais

Quando le città diventano merci, che fine fanno le comunità che le hanno costruite e vissute? Angela Fais analizza le conseguenze sociali della turistificazione e propone pratiche di resistenza attiva per contrastare la mercificazione dei territori, difendere il diritto alla casa e restituire ai cittadini il loro spazio.

SPECIALE OFFERTA DI NATALE LAD EDIZIONI

32,00 € → 25,00 €

In omaggio un LIBRO SEGRETO A SORPRESA!

Un regalo per chi vuole capire cosa sta succedendo alle nostre città, ma anche per chi crede che abitare un luogo sia un diritto e non un privilegio riservato a chi può permetterselo.

Difendere le città significa difendere chi le vive.

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"Macerie dell'impero"





Non è soltanto un modello economico. È un sistema che controlla le nostre vite.

CATASTROFE NEOLIBERISTA – Angelo D’Orsi

Da dove nasce il neoliberismo e come è riuscito a imporsi come paradigma dominante? Angelo D’Orsi ne ricostruisce le origini, l’affermazione e le conseguenze, mostrando come le logiche del mercato abbiano progressivamente condizionato la democrazia, il lavoro, i diritti sociali e la vita quotidiana. Un’analisi del sistema e delle sue ricadute sulle nostre società.

HONG KONG A FUOCO – Laura Ruggeri

Le proteste di Hong Kong del 2019 possono essere comprese soltanto come una mobilitazione spontanea? Laura Ruggeri ricostruisce gli avvenimenti e ne analizza le dimensioni politiche e geopolitiche, soffermandosi sulle strategie di influenza, sulle dinamiche di mobilitazione e sul confronto internazionale che ha coinvolto la città. Un caso concreto per approfondire il rapporto tra proteste, ingegneria politica e competizione tra potenze.

DUE LIBRI, UN’UNICA LETTURA: COMPRENDERE IL SISTEMA E LE DINAMICHE DI POTERE CHE HANNO CONTRIBUITO A RIDISEGNARE IL MONDO.

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