di Alex Marsaglia

Viviamo nel contesto di una Terza Guerra Mondiale che al momento si combatte nei principali snodi geoeconomici di una globalizzazione sul viale del tramonto. Hormuz, Bab-el Mandeb, il Mar Nero, il Caspio, Suez, l’Artico e persino Panama sono punti caldi dello scontro in atto tra la potenza egemone emergente cinese e quella statunitense in decadenza.

Al vertice APEC di Shenzen abbiamo visto quello che è stato messo sotto i riflettori, la diplomazia pura con la narrazione che ci ha venduto un vertice commerciale intergovernativo del Pacifico avviato nel post 1989, con un incontro trilaterale Russia, Cina, Stati Uniti di un’ora e mezza, come la “nuova Yalta”. La vecchia Yalta, per intenderci, durò più di una settimana, definendo nei dettagli il nuovo ordine mondiale che si sarebbe delineato con le istituzioni ONU, NATO ecc. L’attenzione ai dettagli del vertice in Cina ha poi rivelato una tensione che si tagliava con il coltello, risultata anche dalle indiscrezioni sul nervosismo del Presidente russo per gli attacchi condotti al ponte di Crimea da parte della manodopera ucraina con tecnologia europea. L’azienda olandese Destinus in apertura del vertice rivendicava orgogliosa il bombardamento riuscito come operazione di marketing pubblicitario, cioè l’aver fornito i missili RUTA in grado di “bucare” le difese russe e abbattere una delle due arcate del ponte. Non una de-escalation ma ’escalation del conflitto, gravava nei fatti orrendi della guerra combattuta dietro il vertice.

Se si analizzano i contenuti del vertice che entrano nel merito economico-commerciale del medesimo, si nota come il presidente russo Vladimir Putin abbia utilizzato il suo discorso al vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC) per promuovere investimenti nelle regioni artiche del paese. Come sappiamo Mosca, dopo la dichiarazione di guerra economica europea, ha voltato le spalle all’Europa e si è sviluppata verso il Pacifico. Il suo progetto più all’avanguardia è l’apertura della navigazione per tutto l’anno sulla Rotta del Mare del Nord (NSR), attualmente limitata ai mesi estivi, ma in via di estensione.

“Sono fiducioso che la comunità imprenditoriale e gli investitori delle economie dell’APEC apprezzeranno appieno le opportunità emergenti nel mercato russo e, naturalmente, ne trarranno vantaggio”, così Putin mercoledì a Shenzhen ha chiamato il mercato dei capitali più importante del mondo a fare affari in Russia sbeffeggiando l’Unione Europea in diretta mondiale. Questa mi pare la sostanza capitalistica del vertice APEC di Shenzen, il resto è il tentativo trumpiano di riacquistare credibilità in quello che un tempo era pura sfera di influenza americana e che oggi è quantomeno condivisa col mondo multipolare. La sostanza è che a fare gli affari veri sono gli altri, che a lui lasciano volentieri la passerella, preferendo fare accordi commerciali e sviluppare mercati.

Allo stesso tempo l’Iran rialzava la testa, rispondendo colpo su colpo in quella che continua ad essere una guerra regionale a bassa intensità, colpendo basi, radar e droni statunitensi nell’area e avviando una rottura del blocco statunitense proprio in accordo con la Cina. Il tutto rimuovendo la riduzione del raggio d’azione missilistico, stabilendo la gittata di 5000 km del proprio arsenale che arriva quindi ad includere Londra e la più grande base statunitense di Diego Garcia nell’Oceano Indiano, punto geostrategico fondamentale dell’imperialismo americano in tutto il Medio Oriente. A chiarirci il contesto di quella che ci viene venduta come cosiddetta “nuova Yalta” è nientemeno che il Segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza iraniano Mohsen Rezaei:

“L’Iran del 2026 non è l’Iran del 1943, l’anno della Conferenza di Teheran, né l’Iran del 1945, l’anno della Conferenza di Yalta. Allo stesso modo, l’America del 2026 non è l’America di quel tempo ed è diventata un paese che ha perso la guerra, non un paese che l’ha vinta. Il mondo è cambiato. È impossibile riportare l’ordine esistente al passato utilizzando vecchie fotografie” (https://en.irna.ir/news/86329251/Rezaei-to-Trump-old-photographs-cannot-restore-past-world-order)

Chi come l’Iran, a differenza della Russia sinora, ha vissuto sulla sua pelle l’attacco esistenziale e ha dovuto scatenare tutto il suo potenziale militare per sopravvivere, sa benissimo quale sia il contesto globale. Così come sa benissimo quanto valgano le promesse americane: una bestia ferita e morente non è affidabile come una di sana e robusta costituzione.

Se uniamo i punti del conflitto geoeconomico che si creano tra le parti e vengono travolti dalla guerra, capiamo anche come si muovono le potenze in scontro latente, ma globale. Se il vertice APEC di Shenzen si è aperto con i bombardamenti ucraini sul ponte di Crimea nel Mar Nero, meno di 48 ore dopo il conflitto si spostava nel Mar Baltico e la nave cargo russa Sparta II, che trasportava materiale infiammabile, veniva colpita da droni ucraini lungo la rotta di collegamento con Kaliningrad. La sera stessa del 21 l’exclave russa attivava gli allarmi e per la prima volta la contraerea si difendeva dall’attacco di droni ucraini. Siamo cioè di fronte alla prima reale estensione territoriale del conflitto. Un’estensione che se dovesse persistere si avvicina a una linea rossa russa fissata meno di due mesi fa. Infatti, il 30 Settembre Mosca avvertì la NATO di essere a conoscenza di un piano dell’Alleanza per attuare il blocco aereo e navale di Kaliningrad, avvisando che avrebbe fatto ricorso a “l'intero arsenale di forze e capacità a sua disposizione, incluse le armi nucleari” per rispondervi. Kaliningrad è infatti sede della Flotta del Baltico e dei missili Iskander a capacità nucleare, non ha alcun collegamento terrestre con la Russia.

I rifornimenti arrivano via ferrovia e su strada attraverso la Lituania, in virtù di un accordo di transito tra l'UE e la Russia, oppure via mare attraverso il Baltico. È evidente che lasciar cadere Kaliningrad comprometterebbe la sicurezza nazionale, principio cardine di tutta la strategia di risposta nucleare russa. Insomma, l’escalation a cui stiamo andando incontro in queste ore dopo Shenzen mette nel mirino direttamente questo punto militare, ma anche quello economico. Il punto geoeconomico è quello direttamente chiamato in causa dal Presidente russo al discorso all’APEC: la più grande flotta di navi rompighiaccio del mondo, a propulsione nucleare, unitamente al riscaldamento globale, permetteranno alla Russia di aprire una nuova rotta commerciale in grado di rivoluzionare il mercato globale riducendo di un terzo il tempo di percorrenza tra l'Asia orientale e l'Europa e evitando il Canale di Suez. Di conseguenza, un viaggio che richiederebbe 60 giorni potrebbe durarne 40 o addirittura 30. La PanStar Acro della Corea del Sud ha appena completato un viaggio di andata e ritorno attraverso la NSR, proprio lo scorso ottobre. È evidente che i nazieuropeisti non vogliono lasciare che l’Asse Mosca-Pechino capitalizzi un simile vantaggio economico e il punto giusto per avviare l’escalation del conflitto ucraino è proprio il Baltico. Il Primo Ministro finlandese Petteri Orpo ha immediatamente giustificato l’estensione territoriale del conflitto, in base al solito diritto di difendersi: “l’Ucraina ha il diritto di attaccare l’aggressore russo” (vedi suo post su X).





L’UE che parallelamente al vertice di Shenzen aveva organizzato il suo controvertice di guerra, nel frattempo ha approvato il nuovo progetto pluriennale di bilancio per il periodo 2028-2034 in cui è previsto un aumento delle spese militari del +232% (vedi: https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2026/11/21/multiannual-financial-framework-president-costa-s-proposal/). A conferma che il warfare andrà a detrimento del welfare, c’è il dato che vede ridurre il volume complessivo del bilancio di 204 miliardi rispetto al piano iniziale, con tagli a scapito dei cittadini. Ovviamente mantenuti i 100 miliardi di euro da destinare all’Ucraina. L’UE e la NATO stanno instancabilmente seguendo il loro schema ormai collaudato di sabotaggio. Dunque, lungi dall’immaginarsi una “nuova Yalta”, il ritorno del sabotatore europeista ci porta dritti al pre-Yalta. Siamo nel pieno dello scontro e nessuno ha intenzione di tirarsi indietro, tantomeno di abbassare le armi.

Alex Marsaglia Nato a Torino il 2 maggio 1989, assiste impotente per evidenti motivi anagrafici al crollo del Muro di Berlino. Laureato in Scienze politiche con una tesi sulla rivista Rinascita e sulla via italiana al socialismo, si specializza in Scienze del Governo con una tesi sulle nuove teorie dell’imperialismo discussa con il prof. Angelo d’Orsi. Redattore de Il Becco di Firenze fino al 2021. Collabora per un breve periodo alla rivista Historia Magistra. Idealmente vicino al marxismo e al gramscianesimo. Per una risposta sovranista, antimperialista e anticolonialista in Italia e nel mondo intero.