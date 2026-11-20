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di Fabrizio Verde

Da decenni, l'apparato mediatico e i think tank occidentali conducono una campagna martellante, a reti unificate, unidirezionale e spesso strumentale contro il socialismo in America Latina. Ogni criticità, ogni sfida economica o sociale dei governi progressisti o di sinistra della regione - si pensi alle narrazioni tossiche e smentite dai fatti riguardanti il Venezuela di Chavez e Maduro - viene ingigantita, distorta e utilizzata come prova dell'inevitabile fallimento di qualsiasi modello alternativo al capitalismo liberista.

Tuttavia, c'è un dettaglio che la propaganda mainstream si guarda bene dall'analizzare: il fallimento clamoroso, conclamato e brutale del neoliberismo. Un fallimento così evidente, così dolorosamente tangibile per le popolazioni locali, che nessuna narrazione distopica sul "socialismo reale" riesce più a celare. L'America Latina di oggi, con le sue macerie economiche e la sua repressione di Stato, ne è la prova inconfutabile.

Argentina: recessione e crisi nera

Basta osservare i dati ufficiali, quelli che il governo argentino non può occultare, per comprendere il disastro del modello neoliberista implementato dal fanatico Javier Milei. Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica e Censimenti (Indec), l'industria e i supermercati argentini prevedono un crollo dell'attività economica e tagli all'occupazione nel trimestre novembre-gennaio. L'indicatore delle aspettative è crollato di 1,1 punti, attestandosi a -20: un numero che nel linguaggio asettico della burocrazia statistica nasconde il terrore di un tessuto produttivo sull'orlo del collasso.

Il neoliberismo, applicato attraverso le classiche "terapie d'urto", ha prodotto il suo effetto naturale: la distruzione della domanda interna. Il 24% degli industriali prevede un calo della produzione, a fronte di un misero 12,8% che spera in una crescita. Ma è sul fronte del lavoro che la macelleria sociale mostra i suoi frutti più amari: il 16,4% degli imprenditori prevede licenziamenti nell'industria, e la situazione non è migliore nella grande distribuzione, dove il 20,2% dei supermercati taglierà il personale.

La situación del empleo registrado en Argentina es crítica En agosto volvió a caer y ya son 386.232 asalariados/as menos que en noviembre-2023 La mayor parte de la pérdida es explicada por el sector privado (-274.339). El empleo público y en casas particulares tampoco recuperan https://t.co/DdVfnRyhmj — Pablo J. López (@PabloJ_LopezOK) November 13, 2026

Questa non è "cautela", come la definiscono gli analisti di mercato. È la consapevolezza che il modello finanziarizzato, che svende il Paese per pagare i debiti con i creditori internazionali, sta letteralmente affamando la popolazione e distruggendo il mercato interno.

La repressione in Colombia: quando il neoliberismo fallisce, arriva la polizia

Se l'Argentina mostra il volto economico del disastro neoliberista, la Colombia ne esibisce il volto politico e repressivo. Le strade di oltre 40 città colombiane sono state invase da milioni di lavoratori, studenti, contadini e sindacati in occasione del Paro Nacional. Il bersaglio è la "Ley de Rescate Económico" del presidente neoliberista Abelardo de la Espriella: un classico pacchetto di ‘aggiustamento strutturale’ che pretende di salvare i conti pubblici e i grandi imprenditori trasferendo il costo della crisi sulle spalle dei lavoratori e delle fasce vulnerabili.

La risposta dello Stato a questa legittima mobilitazione pacifica non è stato il dialogo, ma la repressione brutale dell'ESMAD, la polizia antisommossa. A Bogotá, Cali, Cajibío e Barranquilla, le forze dell'ordine hanno risposto a manifestazioni colorate e pacifiche con gas lacrimogeni sparati a distanza ravvicinata, manganelli e arresti arbitrari. È stato denunciato il rapimento di un operatore sanitario disabile, mentre docenti e studenti sono stati costretti a rifugiarsi nelle università, assediate dalle camionette blindate della polizia.

Desde el departamento del Cauca, defensores de derechos humanos denuncian hostilidades por parte de la Fuerza Pública contra ciudadanos que participan en las movilizaciones del Paro Nacional, convocado en rechazo a las políticas del Gobierno de Abelardo de la Espriella. https://t.co/bKdRzDXePB — teleSUR Colombia (@teleSURColombia) November 20, 2026

La rabbia sociale in Colombia non è solo contro l'aumento dei contributi sanitari per i lavoratori (che passerebbero dal 4% all'8%) o il taglio di 119 milioni di dollari al budget per l'istruzione. Il cuore della protesta tocca le corde della sovranità nazionale: le organizzazioni contadine rifiutano i cosiddetti "accordi di Barranquilla", che spianano la strada alla svendita delle risorse minerali strategiche del Paese alle corporation statunitensi.

La fine di una narrazione fallace

Questi due scenari rappresentano due facce della stessa medaglia. Il neoliberismo in America Latina, così come in ogni angolo del globo dove trova applicazione, si regge su un doppio binario: lo smantellamento delle tutele sociali e dei diritti del lavoro da un lato, la militarizzazione e la repressione del dissenso dall'altro.

La propaganda contro il socialismo cerca di convincere le masse che l'alternativa sia la miseria. Ma la miseria, oggi, ha il volto di un operaio argentino che perde il posto di lavoro per garantire gli equilibri di bilancio imposti dai mercati finanziari. La miseria ha il volto di una maestra colombiana colpita dai gas lacrimogeni per aver difeso la scuola pubblica dai tagli, o di un territorio indigeno svenduto alle multinazionali USA.

In un mondo che sta transitando inesorabilmente verso il multipolarismo, l'America Latina si trova di nuovo al centro di una battaglia geopolitica e culturale. I popoli del subcontinente stanno imparando, a caro prezzo, che le ricette del Fondo Monetario Internazionale e dei governi subalterni a Washington non portano sviluppo, ma solo impoverimento e lacrimogeni. Proprio come avevano sperimentato prima del ciclo socialista e progressista avviato dai vari Chavez, Lula, Evo Morales e Rafael Correa.

Nessuna campagna d'odio, nessuna fake news orchestrata dai media occidentali potrà più nascondere questa verità. Il fallimento del neoliberismo è sotto gli occhi di tutti, e le piazze di Bogotá e i dati di Buenos Aires lo ribadiscono al mondo intero senza tema di smentita.

Fabrizio Verde Direttore de l'AntiDiplomatico. Napoletano classe '80 Giornalista di stretta osservanza maradoniana