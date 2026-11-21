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Nel suo ultimo editoriale per RT, Scott Ritter scrive come l'incontro di Shenzhen tra Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping potrebbe rappresentare un passaggio importante nella ridefinizione degli equilibri internazionali. Non tanto per gli accordi concretamente raggiunti, né per le questioni rimaste fuori dall'agenda, quanto per il messaggio politico che i tre leader hanno voluto lanciare: evitare che le tensioni tra le principali potenze mondiali possano precipitare in una nuova guerra globale.

È questa la chiave di lettura proposta da Scott Ritter, ex ufficiale dei servizi segreti del Corpo dei Marines statunitensi ed ex ispettore delle Nazioni Unite per il controllo degli armamenti. Nella sua analisi, Ritter invita a non sottovalutare il significato del vertice, nonostante la sua durata relativamente breve e una dichiarazione congiunta che non affronta direttamente i principali conflitti internazionali, dall'Ucraina all'Iran, fino alle tensioni su Taiwan.

Il risultato più importante, secondo l'autore, è un altro: la riaffermazione del principio secondo cui una guerra nucleare non può essere vinta e, proprio per questo, non deve mai essere combattuta. Un'affermazione che assume un peso particolare in un momento storico caratterizzato dall'indebolimento degli accordi sul controllo degli armamenti e da una crescente competizione strategica tra Washington, Mosca e Pechino.

La minaccia di una nuova corsa agli armamenti nucleari

Uno dei punti centrali dell'analisi di Ritter riguarda proprio la progressiva disgregazione dell'architettura internazionale del disarmo nucleare. Negli ultimi anni, gli Stati Uniti hanno abbandonato importanti trattati dell'epoca della Guerra Fredda, tra cui quelli sui missili antibalistici e sulle forze nucleari intermedie, mentre anche il Nuovo trattato START è giunto alla sua scadenza senza che si arrivasse a un nuovo accordo sostitutivo.

La risposta russa è stata una profonda modernizzazione del proprio arsenale strategico. Anche la Cina ha rinnovato le proprie capacità nucleari, in risposta ai cambiamenti della postura militare statunitense e alla percezione di una crescente minaccia.

Il risultato è una situazione di crescente instabilità, nella quale ogni avanzamento tecnologico e militare di una potenza rischia di provocare una risposta delle altre. Una spirale che, oltre a comportare costi economici enormi, aumenta il pericolo di un confronto nucleare.

Ritter descrive questa dinamica come una «spirale mortale di armamento nucleare», sottolineando come la mancanza di negoziati sostanziali abbia prodotto una situazione di stallo: Washington e Mosca non hanno ripreso un confronto significativo sul disarmo, mentre Pechino ha finora evitato di partecipare a negoziati trilaterali senza prima una stabilizzazione degli arsenali russo e statunitense.

È proprio in questo contesto che il vertice di Shenzhen assume una rilevanza particolare. Come sottolinea Ritter, «l’incontro di Shenzhen ha creato un quadro in cui sono ora possibili negoziati trilaterali sul disarmo nucleare».

Il significato politico di Shenzhen e il paragone con Yalta

L'altro elemento centrale dell'analisi riguarda il significato storico e politico dell'incontro. Per Ritter, il paragone con la Conferenza di Yalta del 1945, che riunì Roosevelt, Stalin e Churchill per definire gli assetti del dopoguerra, non deve essere cercato nella quantità degli accordi raggiunti o nella durata dei colloqui.

La differenza fondamentale è nel contesto: Yalta si svolse al termine di una guerra mondiale, mentre Shenzhen rappresenta un tentativo di impedire che ne scoppi una nuova.

La dichiarazione congiunta ha affrontato anche altri temi, dalla riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite alla sicurezza energetica, fino alla riaffermazione della sovranità nazionale. Questioni che, nella lettura di Ritter, richiamano alcuni dei principi che avevano contribuito a definire l'ordine internazionale del secondo dopoguerra.

Restano tuttavia numerose questioni irrisolte e profonde divergenze tra le tre potenze. Il vertice non ha prodotto una soluzione ai conflitti in corso né ha eliminato le tensioni strategiche. Per affrontare questi problemi saranno necessari ulteriori incontri e negoziati ben più articolati.

Eppure, proprio la possibilità di riaprire un confronto sul disarmo nucleare costituisce, secondo Ritter, un risultato di portata significativa. La priorità non è soltanto gestire le crisi esistenti, ma impedire che la competizione tra le grandi potenze diventi incontrollabile.

La conclusione dell'ex ispettore ONU è quindi un invito a guardare a Shenzhen non come a un accordo definitivo, ma come all'inizio di un percorso. «Tutti i grandi viaggi iniziano con un primo passo», scrive Ritter, indicando nell'incontro tra Trump, Putin e Xi un primo tentativo concreto di allontanare il rischio di una catastrofe nucleare.

E conclude: «Shenzhen rappresenta un primo passo coraggioso verso un mondo libero dalla tirannia della distruzione nucleare».