Il processo contro Nicolás Maduro a New York si configura come un caso senza precedenti, non soltanto per la sua portata politica, ma soprattutto per la gravissima violazione della sovranità venezuelana che ne costituisce il presupposto. Il presidente costituzionale del Venezuela è stato sequestrato con un'operazione militare statunitense sul territorio di uno Stato sovrano, condotto con la forza negli Stati Uniti e sottoposto alla giurisdizione di un tribunale USA. Una circostanza che la difesa di Maduro – come riporta Politico - ha messo immediatamente al centro della propria strategia legale. Davanti al giudice federale, il presidente venezuelano si è dichiarato non colpevole, ribadendo di essere stato rapito il 3 gennaio e di essere tuttora il presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela.



I suoi avvocati, guidati dal noto penalista Barry Pollack (già difensore di Julian Assange), sostengono che Maduro debba beneficiare dell'immunità riconosciuta ai capi di Stato in carica. Il punto è fondamentale: nessun tribunale nazionale dovrebbe poter decidere unilateralmente di privare un presidente straniero della propria immunità, tanto meno dopo averne provocato con la forza la cattura attraverso un'aggressione militare. Washington, tuttavia, pretende di stabilire chi possa essere considerato un legittimo capo di Stato, appellandosi al mancato riconoscimento di Maduro da parte dell'amministrazione statunitense. Una pretesa che, se accettata, spalancherebbe la strada a un principio devastante: qualsiasi governo potrebbe disconoscere un leader straniero e successivamente arrogarsi il diritto di arrestarlo e processarlo. La difesa contesta inoltre la legittimità dell'intero procedimento, richiamando l'immunità per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni presidenziali. Un argomento che assume particolare rilevanza alla luce della sentenza con cui la stessa Corte Suprema statunitense, nel 2024, ha ampliato significativamente le tutele dell'immunità presidenziale per Donald Trump.



Anche sul merito delle accuse la posizione dell'accusa presenta numerose criticità. Le contestazioni relative al narcotraffico e al narcoterrorismo, già fortemente controverse e prive di un solido riscontro probatorio pubblico, hanno subito ulteriori complicazioni. Tra i gruppi che Washington sostiene fossero coinvolti nel presunto sistema criminale venezuelano, tre hanno ricevuto la designazione statunitense come organizzazioni terroristiche straniere soltanto nel 2025. Un elemento che pone interrogativi sulla possibilità di sostenere retroattivamente parte delle contestazioni. A questo si aggiungono le nuove accuse di torture e maltrattamenti rivolte a Maduro e alla moglie Cilia Flores, inserite successivamente nell'impianto accusatorio. Accuse che la difesa dovrà contestare nel corso del procedimento e che non possono essere considerate fatti accertati. Il paragone storico più vicino è quello con Manuel Noriega, catturato dall'esercito statunitense durante l'invasione di Panama del 1989 e successivamente processato negli Stati Uniti. Ma le differenze sono sostanziali: Noriega era un governante militare salito al potere attraverso un colpo di Stato e non occupava formalmente una delle principali cariche esecutive panamensi. Il destino giudiziario di Maduro è ora nelle mani della giudice Analisa Torres, subentrata dopo la morte del giudice Alvin Hellerstein.



La prossima udienza – prevista per il 17 dicembre - sarà determinante per stabilire se il procedimento potrà proseguire. La questione, però, va ben oltre la sorte personale del presidente venezuelano. Se gli Stati Uniti riuscissero a legittimare il sequestro e il processo di un capo di Stato in carica, verrebbe consacrato un pericoloso diritto imperiale: quello di Washington di decidere chi governa gli altri Paesi, quali immunità riconoscere e chi può essere trascinato davanti ai propri tribunali. Un precedente che nessuno Stato sovrano potrebbe considerare irrilevante. E che pone una domanda inevitabile: se fosse un altro Paese a invadere il territorio statunitense e sequestrare Donald Trump per processarlo davanti a un proprio tribunale, Washington lo accetterebbe?

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