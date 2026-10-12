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I tre mesi decisivi per Iran, Stati Uniti e Israele

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I tre mesi decisivi per Iran, Stati Uniti e Israele

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di Mehdi Mohammadi*
 
 
Le dinamiche geopolitiche contemporanee indicano che lo scontro tra l'asse dell'egemonia, guidato dagli Stati Uniti, e l'asse della resistenza, incentrato sulla Repubblica Islamica dell'Iran, ha raggiunto un punto di svolta decisivo. In una fase in cui i ripetuti fallimenti della politica estera di Washington in Asia occidentale, l'erosione della deterrenza militare israeliana e il discredito senza precedenti sui diritti umani in seguito alle tragedie umanitarie a Gaza hanno spinto questa coalizione sull'orlo del suo massimo isolamento strategico, il vero campo di battaglia si è spostato dalle trincee fisiche alle menti e alla percezione pubblica. Questo scontro complesso è il riflesso a tutto tondo di una "guerra ibrida e cognitiva": una campagna in cui i media e la psicologia di massa emergono come l'arma suprema per ottenere, sul piano dell'opinione pubblica, ciò che non è stato raggiunto sul campo di battaglia.
Natura e bersagli della guerra cognitiva La guerra cognitiva non si riduce a una mera distorsione delle informazioni o a semplice propaganda mediatica; questo concetto implica la reingegnerizzazione dei sistemi di credenze, la manipolazione della percezione della realtà e l'assoggettamento dei processi decisionali di una società. L'obiettivo primario e strategico di questa campagna a tutto campo è l'opinione pubblica interna iraniana, al fine di indebolire il morale dell'Asse della Resistenza. Il meccanismo operativo di questa guerra si fonda su diverse direttrici:

  • Ripetizione sistematica di falsità: consolidamento di narrazioni fittizie attraverso un bombardamento informativo quotidiano.
  • Discredito strutturale: creazione di un'immagine a tinte fosche, disperata e senza via d'uscita del futuro del Paese, affinché non rimanga alcuna prospettiva luminosa per le giovani generazioni.
  • Occultamento delle vulnerabilità dell'avversario: insabbiamento delle profonde sfide energetiche, dei deficit di bilancio, delle crisi del costo della vita e delle spaccature politiche presenti nei Paesi occidentali.
  • Centralità di figure aggressive e instabili: uso strumentale della retorica e delle minacce di attori come Donald Trump per innalzare il coefficiente di ansia psicologica nel pubblico.
In questo quadro, Trump e le figure dell'estremismo occidentale ricorrono a tattiche teatrali e manovre mediatiche per mascherare le proprie crisi interne e per mero calcolo elettorale. Tuttavia, il punto di massima criticità si raggiunge quando questi bluff politici vengono riprodotti e assimilati all'interno dei confini del Paese bersaglio come analisi inconfutabili, certezze e realtà di fatto.
Gli obiettivi strategici della "cabina di regia" avversaria Washington, Tel Aviv e le reti a loro allineate nella regione e nello spazio virtuale portano avanti un progetto integrato e stratificato:
  1. Erosione della resilienza nazionale: se una società resiste a forti pressioni, il nemico dedicherà ogni sforzo per instillare un senso di stanchezza, fallimento e futilità del sacrificio. Ridurre la tenuta sociale prepara il terreno all'apatia di fronte a possibili colpi successivi.
  2. Attivazione delle fratture sociali e politiche: alimentare costantemente dicotomie, etichettature e trasformare ogni questione culturale, economica o amministrativa in uno scontro logorante interno, per impedire qualsiasi consenso nazionale sugli interessi fondamentali.
  3. Istigazione di comportamenti economici emotivi: trasformare la paura psicologica in effetti tangibili sui mercati; come spingere i cittadini a fuggire dalla valuta locale (il Rial), accumulare oro e valuta estera, e creare ondate di domanda fittizia che, di fatto, auto-avverano l'inflazione attesa.
  4. Demolizione dell'unità tra Stato e nazione nei momenti di crisi: insinuare dubbi sull'integrità delle istituzioni ufficiali affinché, in caso di scontro o evento imprevisto, la spina dorsale della coesione interna subisca un collasso.
Analisi dei modelli operativi e smascheramento delle contraddizioni avversarie Un'attenta analisi delle tattiche mediatiche degli ultimi mesi rivela quanto le affermazioni dell'avversario siano in palese contrasto con le sue azioni sul campo:
  • La palese contraddizione sulla questione dello Stretto di Hormuz e dei flussi energetici: le casse di risonanza mediatiche occidentali sostengono che il transito negli snodi strategici sia tornato alla normalità o che il controllo di sicurezza dell'Iran si sia indebolito. Tuttavia, la realtà economica oggettiva smentisce clamorosamente questa narrazione: se la crisi energetica è risolta e la sicurezza dei flussi petroliferi è garantita, per quale motivo i governi occidentali continuano a svuotare le proprie riserve strategiche di petrolio? Perché sospendono tasse e accise sull'energia per arginare l'impennata dei costi del carburante? Queste evidenze dimostrano che, dietro la facciata mediatica di tranquillità, si nasconde una profonda angoscia per la morsa energetica.
  • Diffusione di indiscrezioni divisive ed etichettature: nello spazio virtuale circolano ripetutamente notizie false contenenti affermazioni quali "cessione di territorio ai Paesi vicini", "destinazione ingiustificata di risorse vitali oltre confine" o liste fantasma di "elementi traditori". L'obiettivo di questi rumors è infiammare i pregiudizi, scatenare la rabbia popolare e logorare la fiducia pubblica nel sistema; tuttavia, con un minimo di alfabetizzazione mediatica, la loro natura pretestuosa risulta facilmente smascherabile.
  • Teorizzazione del collasso economico: la continua reiterazione dell'imminenza di un tracollo economico non è una semplice analisi statistica, ma un piano offensivo volto a innescare l'instabilità dei mercati. Incoraggiare l'accaparramento dei beni e scatenare la corsa agli sportelli di cambio può infliggere alle fondamenta della vita dei cittadini danni ben più estesi di quelli causati dalle armi convenzionali.
  • Accuse affrettate su incidenti sospetti: l'attribuire immediatamente all'Iran qualsiasi incidente o crisi regionale sospetta (come eventi legati alla navigazione aerea o marittima) rientra nella strategia volta a creare una cortina fumogena e ad amplificare il clima di ansia e allarme sicurezza nel Paese.
L'antidoto cognitivo e le responsabilità della società Di fronte a una campagna di tale ampiezza e complessità, una risposta esclusivamente militare o di sicurezza si rivela insufficiente; la trincea principale di questa difesa viene eretta a livello di consapevolezza individuale e di comportamento collettivo.
  • Interruzione del ciclo di riproduzione dei messaggi tossici: il primo passo razionale per la società è la "disciplina mentale" e il rifiuto di ricondividere le affermazioni delle agenzie di stampa a catena (come i media finanziati da reti ostili o servizi di intelligence). La ripubblicazione di questi contenuti, anche con intenti critici, apre la strada alla normalizzazione e alla visibilità del medesimo quadro percettivo che la cabina di regia avversaria intende imporre.
  • Comprensione delle logiche elettorali e della guerra di parole: l'opinione pubblica deve saper distinguere che le dichiarazioni incendiarie dei vertici della Casa Bianca o delle autorità di Tel Aviv sono destinate prevalentemente al consumo interno, per risollevarsi dalle débâcle politiche e crearsi un vantaggio durante le tornate elettorali (come le elezioni del Congresso USA); non devono pertanto essere assunte come indicatori per le decisioni sui mercati interni.
  • Rafforzamento dell'alfabetizzazione mediatica e del fact-checking: qualsiasi rivendicazione economica o di sicurezza deve essere vagliata con il metro della logica, attraverso fonti attendibili ed evidenze oggettive sul campo, e non in base al sensazionalismo o ai toni drammatici dei messaggi diffusi su canali anonimi.
  • La coesione sociale come scudo strategico: le divergenze di pensiero, le critiche e le insoddisfazioni non devono trasformarsi in strumenti di polarizzazione nelle mani di chi ha come obiettivo l'annientamento del peso geopolitico dell'Iran. La solidarietà nazionale è l'unica garanzia per superare qualsiasi pressione sistemica.
L'attuale scontro, più che basarsi sulla morsa dell'assedio economico o sulle spacconate militari, è una vera e propria "guerra per la conquista delle volontà". Quando una nazione riesce a smascherare l'essenza delle manipolazioni cognitive, a valutare criticamente i messaggi e a impedire che le proprie coordinate mentali vengano dettate dagli strumenti di guerra psicologica dell'avversario, l'efficacia della catena di pressioni esterne si sgretola. Preservare la coesione, la lucidità psicologica e la vigilanza collettiva rappresenta la chiave fondamentale per superare indenni questo cruciale tornante della storia.
 
 
*Analista militare senior in Iran

 

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