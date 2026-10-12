I tre mesi decisivi per Iran, Stati Uniti e Israele

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di Mehdi Mohammadi*

Le dinamiche geopolitiche contemporanee indicano che lo scontro tra l'asse dell'egemonia, guidato dagli Stati Uniti, e l'asse della resistenza, incentrato sulla Repubblica Islamica dell'Iran, ha raggiunto un punto di svolta decisivo. In una fase in cui i ripetuti fallimenti della politica estera di Washington in Asia occidentale, l'erosione della deterrenza militare israeliana e il discredito senza precedenti sui diritti umani in seguito alle tragedie umanitarie a Gaza hanno spinto questa coalizione sull'orlo del suo massimo isolamento strategico, il vero campo di battaglia si è spostato dalle trincee fisiche alle menti e alla percezione pubblica. Questo scontro complesso è il riflesso a tutto tondo di una "guerra ibrida e cognitiva": una campagna in cui i media e la psicologia di massa emergono come l'arma suprema per ottenere, sul piano dell'opinione pubblica, ciò che non è stato raggiunto sul campo di battaglia.

Natura e bersagli della guerra cognitiva La guerra cognitiva non si riduce a una mera distorsione delle informazioni o a semplice propaganda mediatica; questo concetto implica la reingegnerizzazione dei sistemi di credenze, la manipolazione della percezione della realtà e l'assoggettamento dei processi decisionali di una società. L'obiettivo primario e strategico di questa campagna a tutto campo è l'opinione pubblica interna iraniana, al fine di indebolire il morale dell'Asse della Resistenza. Il meccanismo operativo di questa guerra si fonda su diverse direttrici:





Ripetizione sistematica di falsità: consolidamento di narrazioni fittizie attraverso un bombardamento informativo quotidiano.

Discredito strutturale: creazione di un'immagine a tinte fosche, disperata e senza via d'uscita del futuro del Paese, affinché non rimanga alcuna prospettiva luminosa per le giovani generazioni.

Occultamento delle vulnerabilità dell'avversario: insabbiamento delle profonde sfide energetiche, dei deficit di bilancio, delle crisi del costo della vita e delle spaccature politiche presenti nei Paesi occidentali.

Centralità di figure aggressive e instabili: uso strumentale della retorica e delle minacce di attori come Donald Trump per innalzare il coefficiente di ansia psicologica nel pubblico.

In questo quadro, Trump e le figure dell'estremismo occidentale ricorrono a tattiche teatrali e manovre mediatiche per mascherare le proprie crisi interne e per mero calcolo elettorale. Tuttavia, il punto di massima criticità si raggiunge quando questi bluff politici vengono riprodotti e assimilati all'interno dei confini del Paese bersaglio come analisi inconfutabili, certezze e realtà di fatto.

Gli obiettivi strategici della "cabina di regia" avversaria Washington, Tel Aviv e le reti a loro allineate nella regione e nello spazio virtuale portano avanti un progetto integrato e stratificato:

Erosione della resilienza nazionale: se una società resiste a forti pressioni, il nemico dedicherà ogni sforzo per instillare un senso di stanchezza, fallimento e futilità del sacrificio. Ridurre la tenuta sociale prepara il terreno all'apatia di fronte a possibili colpi successivi. Attivazione delle fratture sociali e politiche: alimentare costantemente dicotomie, etichettature e trasformare ogni questione culturale, economica o amministrativa in uno scontro logorante interno, per impedire qualsiasi consenso nazionale sugli interessi fondamentali. Istigazione di comportamenti economici emotivi: trasformare la paura psicologica in effetti tangibili sui mercati; come spingere i cittadini a fuggire dalla valuta locale (il Rial), accumulare oro e valuta estera, e creare ondate di domanda fittizia che, di fatto, auto-avverano l'inflazione attesa. Demolizione dell'unità tra Stato e nazione nei momenti di crisi: insinuare dubbi sull'integrità delle istituzioni ufficiali affinché, in caso di scontro o evento imprevisto, la spina dorsale della coesione interna subisca un collasso.

Analisi dei modelli operativi e smascheramento delle contraddizioni avversarie Un'attenta analisi delle tattiche mediatiche degli ultimi mesi rivela quanto le affermazioni dell'avversario siano in palese contrasto con le sue azioni sul campo:

La palese contraddizione sulla questione dello Stretto di Hormuz e dei flussi energetici: le casse di risonanza mediatiche occidentali sostengono che il transito negli snodi strategici sia tornato alla normalità o che il controllo di sicurezza dell'Iran si sia indebolito. Tuttavia, la realtà economica oggettiva smentisce clamorosamente questa narrazione: se la crisi energetica è risolta e la sicurezza dei flussi petroliferi è garantita, per quale motivo i governi occidentali continuano a svuotare le proprie riserve strategiche di petrolio? Perché sospendono tasse e accise sull'energia per arginare l'impennata dei costi del carburante? Queste evidenze dimostrano che, dietro la facciata mediatica di tranquillità, si nasconde una profonda angoscia per la morsa energetica.

Diffusione di indiscrezioni divisive ed etichettature: nello spazio virtuale circolano ripetutamente notizie false contenenti affermazioni quali "cessione di territorio ai Paesi vicini", "destinazione ingiustificata di risorse vitali oltre confine" o liste fantasma di "elementi traditori". L'obiettivo di questi rumors è infiammare i pregiudizi, scatenare la rabbia popolare e logorare la fiducia pubblica nel sistema; tuttavia, con un minimo di alfabetizzazione mediatica, la loro natura pretestuosa risulta facilmente smascherabile.

Teorizzazione del collasso economico: la continua reiterazione dell'imminenza di un tracollo economico non è una semplice analisi statistica, ma un piano offensivo volto a innescare l'instabilità dei mercati. Incoraggiare l'accaparramento dei beni e scatenare la corsa agli sportelli di cambio può infliggere alle fondamenta della vita dei cittadini danni ben più estesi di quelli causati dalle armi convenzionali.

Accuse affrettate su incidenti sospetti: l'attribuire immediatamente all'Iran qualsiasi incidente o crisi regionale sospetta (come eventi legati alla navigazione aerea o marittima) rientra nella strategia volta a creare una cortina fumogena e ad amplificare il clima di ansia e allarme sicurezza nel Paese.

L'antidoto cognitivo e le responsabilità della società Di fronte a una campagna di tale ampiezza e complessità, una risposta esclusivamente militare o di sicurezza si rivela insufficiente; la trincea principale di questa difesa viene eretta a livello di consapevolezza individuale e di comportamento collettivo.

Interruzione del ciclo di riproduzione dei messaggi tossici: il primo passo razionale per la società è la "disciplina mentale" e il rifiuto di ricondividere le affermazioni delle agenzie di stampa a catena (come i media finanziati da reti ostili o servizi di intelligence). La ripubblicazione di questi contenuti, anche con intenti critici, apre la strada alla normalizzazione e alla visibilità del medesimo quadro percettivo che la cabina di regia avversaria intende imporre.

Comprensione delle logiche elettorali e della guerra di parole: l'opinione pubblica deve saper distinguere che le dichiarazioni incendiarie dei vertici della Casa Bianca o delle autorità di Tel Aviv sono destinate prevalentemente al consumo interno, per risollevarsi dalle débâcle politiche e crearsi un vantaggio durante le tornate elettorali (come le elezioni del Congresso USA); non devono pertanto essere assunte come indicatori per le decisioni sui mercati interni.

Rafforzamento dell'alfabetizzazione mediatica e del fact-checking: qualsiasi rivendicazione economica o di sicurezza deve essere vagliata con il metro della logica, attraverso fonti attendibili ed evidenze oggettive sul campo, e non in base al sensazionalismo o ai toni drammatici dei messaggi diffusi su canali anonimi.

La coesione sociale come scudo strategico: le divergenze di pensiero, le critiche e le insoddisfazioni non devono trasformarsi in strumenti di polarizzazione nelle mani di chi ha come obiettivo l'annientamento del peso geopolitico dell'Iran. La solidarietà nazionale è l'unica garanzia per superare qualsiasi pressione sistemica.

L'attuale scontro, più che basarsi sulla morsa dell'assedio economico o sulle spacconate militari, è una vera e propria "guerra per la conquista delle volontà". Quando una nazione riesce a smascherare l'essenza delle manipolazioni cognitive, a valutare criticamente i messaggi e a impedire che le proprie coordinate mentali vengano dettate dagli strumenti di guerra psicologica dell'avversario, l'efficacia della catena di pressioni esterne si sgretola. Preservare la coesione, la lucidità psicologica e la vigilanza collettiva rappresenta la chiave fondamentale per superare indenni questo cruciale tornante della storia.

*Analista militare senior in Iran

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