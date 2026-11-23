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Un rappresentante istituzionale iraniano ha reso noto che almeno 623 minori hanno perso la vita nel corso delle due ultime fasi dell'offensiva militare condotta da Stati Uniti e Israele contro la Repubblica Islamica.

Nella giornata di domenica, il vertice della Fondazione iraniana per i martiri e i veterani, Seyed Ahmad Musavi, ha riferito che i raid statunitensi e israeliani sferrati durante quella che viene definita la seconda e la terza guerra imposta hanno provocato quasi 7.200 vittime complessive, tra le quali si contano 623 bambini.

Stando alle parole di Musavi, un numero imprecisato ma ingente di giovani ha inoltre riportato ferite a seguito dei bombardamenti che hanno colpito varie regioni del territorio nazionale. In questo contesto, Teheran ha diffuso ufficialmente la "Lista dei bambini iraniani vittime del terrorismo".

Intervenendo a una commemorazione dedicata ai minori caduti durante gli attacchi contro il Paese, Musavi ha portato l'esempio drammatico di un nucleo familiare in cui entrambi i genitori, due fratelli e una sorella hanno trovato la morte, lasciando completamente soli due piccoli di due e quattro anni. Il funzionario ha precisato che uno dei due superstiti, il piccolo di due anni, ha subito gravi traumi ortopedici, inclusa la frattura di un arto.

L'elevato bilancio di vittime tra i più giovani ha alimentato le richieste rivolte alla comunità internazionale affinché prenda posizione di fronte alle uccisioni e ai ferimenti di minori causati dalle operazioni militari statunitensi e israeliane in Iran.

In concomitanza con la Giornata mondiale dell'infanzia, data che celebra l'anniversario dell'approvazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, un ente iraniano attivo nella tutela e nella crescita dei minori ha domandato che i colpevoli vengano assicurati alla giustizia.

Nello specifico, sabato scorso l'Istituto per lo sviluppo intellettuale dei bambini e dei giovani in Iran ha rivolto un appello al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia affinché avvii un'inchiesta sulle violazioni dei diritti dei minori, raccolga prove documentali sulle vittime e garantisca sostegno psicologico ai giovani coinvolti.

Parallelamente, il capo della Mezzaluna Rossa iraniana, Pir Hossein Kolivand, ha sollecitato l'UNICEF e gli altri organismi internazionali a potenziare il proprio impegno per assicurare cure sanitarie, percorsi riabilitativi, assistenza psicologica e continuità didattica ai minori colpiti dalle ostilità. Kolivand ha rimarcato come gli interventi non debbano limitarsi al soccorso immediato, ma mirare a permettere ai bambini di riprendere in piena sicurezza la propria quotidianità.

Mentre l'Iran ha annunciato l'intenzione di sottoporre la vicenda del raid di Minab al giudizio delle corti internazionali, le istituzioni di Teheran hanno biasimato l'inerzia dell'UNICEF rispetto alle stragi e ai ferimenti di minori iraniani nei bombardamenti israelo-americani, sostenendo che l'agenzia dell'ONU sia venuta meno al proprio dovere istituzionale di salvaguardare l'incolumità e i diritti dei bambini.

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