Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED
  • EUROPA

Chi attacca chi (di Marco Travaglio)

2086
Chi attacca chi (di Marco Travaglio)

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Marco Travaglio*

 

In mancanza di droni freschi per foraggiare la “guerra ibrida” di Putin, il Giornale Unico titola che la Russia minaccia la Nato con le atomiche. In realtà il Cremlino ha sì scritto di esser pronta a usare “l’intero arsenale di armi a sua disposizione”, ma per “difendere” ciò che è suo in base agli accordi di Potsdam del 1945: la regione di Kaliningrad, l’exclave russa staccata dal resto della Federazione, pinzata fra Lituania, Polonia e mar Baltico. Kaliningrad è la Könisberg fondata nel 1255 dai Cavalieri teutonici, poi capitale della Prussia orientale, città natale di Kant (il filosofo della pace perpetua), devastata nel 1944 dalle bombe inglesi, strappata dall’Armata rossa ai nazisti nel 1945, ribattezzata in onore del bolscevico Kalinin e quartier generale della Flotta del Baltico sovietica (è l’unico porto che in quel mare non ghiaccia tutto l’anno). Nel 1991, col crollo dell’Urss e l’indipendenza delle Repubbliche baltiche, Kaliningrad si ritrova isolata dal resto della Russia e la situazione si aggrava quando la Nato ingloba Estonia, Lettonia e Lituania che – aspramente russofobi per ragioni storiche – iniziano a discriminare le minoranze russe (oltre un quarto del popolo lettone, il 24% di quello estone e l’8% di quello lituano): limiti all’uso della lingua e caccia ai simboli della vittoria sul nazismo. L’escalation si acuisce con la guerra in Ucraina. Basta sentir parlare l’estone Kaja Kallas, rappresentante della politica estera Ue, che sogna “una Russia più piccola e divisa in tanti Stati”.

Nel 2026 parte l’offensiva su Kaliningrad. Il 19 maggio il ministro degli Esteri lituano, Budrys, dichiara: “Dobbiamo dimostrare ai russi che possiamo penetrare la piccola fortezza che hanno costruito a Kaliningrad. La Nato ha i mezzi necessari per distruggere le basi russe nell’exclave”. Il 18 agosto la Nato avvia un’esercitazione militare di quattro giorni intorno a Kaliningrad simulando un assedio: manovre terrestri e navali, cieli sbarrati da decine di caccia intercettori e sistemi di disturbo elettronici. Il 15 settembre il ministro degli Esteri estone Tsahkna butta lì: “Potremmo semplicemente occupare Kaliningrad”. “Potremmo” nel senso di “armiamoci e partite”: l’esercito estone non potrebbe occupare neppure un pollaio e la guerra alla Russia agognata dai Baltici dovremmo farla noi. Infatti la Lituania, per trascinarci in guerra, passa a El Mundo un falso report della Cia su inesistenti piani russi per attaccare Italia, Spagna e Francia. E il 22 settembre il Parlamento lituano modifica la Costituzione per rimuovere il divieto di installare sul territorio basi militari straniere e armi di distruzione di massa: cioè testate nucleari americane puntate su Kaliningrad. Ossia contro la Russia. Secondo voi, chi sta minacciando chi?


*Fatto Quotidiano 1 ottobre 2026

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da OP-ED

Dentro il Somaliland: lo scontro tra Israele e Turchia nel Corno d'Africa

Dentro il Somaliland: lo scontro tra Israele e Turchia nel Corno d'Africa

05 Ottobre 2026 08:00
Da Ferrari a Poste, l'inganno di Piazza Affari: così il capitalismo finanziario divora l'occupazione

Da Ferrari a Poste, l'inganno di Piazza Affari: così il capitalismo finanziario divora l'occupazione

05 Ottobre 2026 08:00
Il MA del fenomeno delle spose bambine, gli USA

Il MA del fenomeno delle spose bambine, gli USA

02 Ottobre 2026 14:30
Volo Flydubai, le leggi di Newton smentiscono la versione di Netanyahu

Volo Flydubai, le leggi di Newton smentiscono la versione di Netanyahu

02 Ottobre 2026 11:30
Come siamo arrivati al ddl 1004 per il contrasto all’antisemitismo: la Storia grande e la Storia piccola

Come siamo arrivati al ddl 1004 per il contrasto all’antisemitismo: la Storia grande e la Storia piccola

30 Settembre 2026 15:06
Gli USA stanno sfrattando Netanyahu?

Gli USA stanno sfrattando Netanyahu?

29 Settembre 2026 15:56
Nvidia: il bluff del buyback da 235 miliardi che minaccia le nostre pensioni

Nvidia: il bluff del buyback da 235 miliardi che minaccia le nostre pensioni

29 Settembre 2026 09:00
La Resistenza ha senso se evita un’escalation (di Francesco Sylos Labini)

La Resistenza ha senso se evita un’escalation (di Francesco Sylos Labini)

29 Settembre 2026 09:00
ASIA

Volo Flydubai, le leggi di Newton smentiscono la versione di Netanyahu

18922
AFRICA

"Non saremo mai più ricolonizzati". Il discorso più bello all'Assemblea Generale Onu 2026 è del premier del Niger

18272
NORD-AMERICA

Trump riprenderà i bombardamenti il 3 novembre? La risposta del ministro degli esteri iraniano alla tv USA

16677
EUROPA

Tutto è partito da Créteil: la scintilla che sta incendiando la Francia

16214
EUROPA

Le 2.000 persone arrestate in Francia non sono prigionieri politici?

11869
EUROPA

Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa

10455

Non ci sono "Naza" a Gaza: la menzogna della "vittima collaterale" nello sterminio palestinese

8439
EUROPA

Il finto riarmo UE e i maxi profitti ENI: siamo su Scherzi a Parte? (di Gabriele Guzzi)

8128
EUROPA

Rutte si lascia scappare: “quasi certo” è sufficiente per attribuire la colpa alla Russia

ASIA

Iran, il generale Fadavi: "Gli USA sono fuggiti a 1.000 km dai nostri confini"

ASIA

"Uso militare di Starlink": l'Iran convoca l'ambasciatore norvegese e denuncia la rete di Musk

EUROPA

Minaccia alla base USA di Fairford: il Pentagono evacua i bombardieri B-1

EUROPA

La France Insoumise sostiene l'alleanza tra lavoratori e studenti

RUSSIA

Zelensky è il colpevole dell’escalation che sta colpendo l’Ucraina

AFRICA

“Ammirazione reciproca”: Burkina Faso e Corea del Nord rafforzano la cooperazione bilaterale

RUSSIA

Dmitriev: «L’Europa ha bisogno dell’energia russa per sopravvivere»

MAX CIVILI DA CUBA: VI RACCONTO LE CONDIZIONI UMANITARIE E LA RESISTENZA POLITICA di Giulia Bertotto MAX CIVILI DA CUBA: VI RACCONTO LE CONDIZIONI UMANITARIE E LA RESISTENZA POLITICA

MAX CIVILI DA CUBA: VI RACCONTO LE CONDIZIONI UMANITARIE E LA RESISTENZA POLITICA

  • 30 Settembre 2026 10:00
Le 2.000 persone arrestate in Francia non sono prigionieri politici? Le 2.000 persone arrestate in Francia non sono prigionieri politici?

Le 2.000 persone arrestate in Francia non sono prigionieri politici?

  • 02 Ottobre 2026 10:00
Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi di Loretta Napoleoni Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

  • 07 Settembre 2026 20:00
Austerità per il Sud e miliardi per la guerra: così Merz affama il Mediterraneo di Fabrizio Verde Austerità per il Sud e miliardi per la guerra: così Merz affama il Mediterraneo

Austerità per il Sud e miliardi per la guerra: così Merz affama il Mediterraneo

  • 29 Settembre 2026 17:34
Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa di Giuseppe Masala Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa

Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa

  • 30 Settembre 2026 08:30
CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026 di Michelangelo Severgnini CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

  • 11 Settembre 2026 22:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea   Una finestra aperta Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea

Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea

  • 23 Settembre 2026 08:30
I numeri del treno merci Cina-Europa che ha rivoluzionato il commercio globale I numeri del treno merci Cina-Europa che ha rivoluzionato il commercio globale

I numeri del treno merci Cina-Europa che ha rivoluzionato il commercio globale

  • 30 Settembre 2026 08:30
La differenza tra Cina e occidente finalmente spiegata in una tv italiana (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti La differenza tra Cina e occidente finalmente spiegata in una tv italiana (VIDEO)

La differenza tra Cina e occidente finalmente spiegata in una tv italiana (VIDEO)

  • 29 Settembre 2026 14:55
Base RAF Fairford: un salto di qualità nelle fake news per portarci in guerra di Francesco Santoianni Base RAF Fairford: un salto di qualità nelle fake news per portarci in guerra

Base RAF Fairford: un salto di qualità nelle fake news per portarci in guerra

  • 29 Settembre 2026 19:00
La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca di Alessandro Bartoloni La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca

La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca

  • 17 Settembre 2026 15:39
Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli di Raffaella Milandri Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

  • 10 Settembre 2026 09:30
Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni" di Francesco Erspamer  Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

  • 05 Ottobre 2026 07:00
I giovani francesi svelano il vero volto dell'Unione Europea di Paolo Desogus I giovani francesi svelano il vero volto dell'Unione Europea

I giovani francesi svelano il vero volto dell'Unione Europea

  • 05 Ottobre 2026 07:00
DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa di Paolo Arigotti DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

  • 24 Settembre 2026 11:00
«Se l'estrema destra vince in Brasile, sarà una grande conquista per il piano egemonico di Trump nella regione». Intervista al professor Javier Vadell di Geraldina Colotti «Se l'estrema destra vince in Brasile, sarà una grande conquista per il piano egemonico di Trump nella regione». Intervista al professor Javier Vadell

«Se l'estrema destra vince in Brasile, sarà una grande conquista per il piano egemonico di Trump nella regione». Intervista al professor Javier Vadell

  • 04 Ottobre 2026 16:20
Fulvio Grimaldi - CORAGGIO IN FINALE, TERRORISMO OUT. Palestina e resto del mondo Fulvio Grimaldi - CORAGGIO IN FINALE, TERRORISMO OUT. Palestina e resto del mondo

Fulvio Grimaldi - CORAGGIO IN FINALE, TERRORISMO OUT. Palestina e resto del mondo

  • 29 Settembre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il voto su AfD e le vecchie beghine di Alessandro Mariani Il voto su AfD e le vecchie beghine

Il voto su AfD e le vecchie beghine

  • 11 Settembre 2026 21:00
Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra di Marinella Mondaini Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra

Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra

  • 18 Settembre 2026 08:00
L’arroganza di Israele e le continue provocazioni dei sionisti di Giuseppe Giannini L’arroganza di Israele e le continue provocazioni dei sionisti

L’arroganza di Israele e le continue provocazioni dei sionisti

  • 28 Settembre 2026 10:30
Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia di Antonio Di Siena Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

  • 06 Settembre 2026 16:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA! di Giorgio Cremaschi ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

  • 23 Settembre 2026 18:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti