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Iran e Russia sempre più vicini: vertice anticipato Putin-Pezeshkian

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Iran e Russia sempre più vicini: vertice anticipato Putin-Pezeshkian

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In risposta all'unilateralismo statunitense, Iran e Russia hanno deciso di rafforzare la cooperazione globale a tutela dei propri interessi e della stabilità regionale.

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha incontrato giovedì l'omologo russo Vladimir Putin a margine del vertice della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) e del forum ambientale sul Mar Caspio, tenutisi in Turkmenistan.

Durante il colloquio, Pezeshkian ha ribadito che Teheran non intende abbandonare la via diplomatica, nonostante le continue pressioni di Washington: "Siamo aperti al dialogo, ma ogni volta che trattiamo con gli Stati Uniti subiamo nuovi attacchi. Ciononostante, non ci ritireremo dal tavolo dei negoziati". Il leader iraniano ha spiegato che l'Iran ha già presentato formali proposte e apportato modifiche a quelle avanzate da Washington, confermando la volontà di entrambe le parti di proseguire il confronto attraverso i canali stabiliti.

Pezeshkian ha poi ribadito che l'obiettivo prioritario dell'Iran rimane porre fine al conflitto e garantire i diritti del proprio popolo nel rispetto del diritto internazionale. "Se gli Stati Uniti pensano di imporre la propria agenda con l'unilateralismo, falliranno", ha avvertito, criticando i tentativi di Washington di dettare le regole al resto del mondo e auspicando un rapido passaggio a un ordine multilaterale. Contestualmente, ha ringraziato Mosca per la ferma opposizione alle politiche statunitensi e per il costante sostegno offerto all'Iran nei forum internazionali.

Il presidente iraniano ha inoltre espresso grande soddisfazione per l'espansione dei rapporti bilaterali nei settori commerciale, economico e umanitario, confermando l'intenzione di consolidarli all'interno del programma strategico congiunto: "Iran e Russia restano partner strategici e amici fidati".

Da parte sua, Vladimir Putin ha confermato la piena disponibilità della Russia a fare tutto il possibile per favorire una soluzione al conflitto in Medio Oriente: "Riconosciamo gli sforzi sinceri dell'Iran per porre fine a una crisi scoppiata nella regione senza alcuna sua responsabilità". Il presidente russo ha inoltre chiesto a Pezeshkian di trasmettere i suoi personali saluti alla Guida Suprema dell'Iran, l'ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, definendo poi le iniziative umanitarie tra le due nazioni "un virtuoso modello di cooperazione bilaterale".

Nel corso dell'incontro, i due leader hanno analizzato gli eccellenti progressi nelle relazioni economiche — segnati da una crescita del 21% negli scambi commerciali — e hanno concordato di dare ulteriore impulso alle partnership nei settori chiave di energia, agricoltura, trasporti e commercio.

L'incontro, inizialmente in programma per venerdì, è stato anticipato a giovedì su decisione di entrambi i presidenti, come confermato dal consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. Il precedente vertice bilaterale tra Pezeshkian e Putin risaliva al 1° settembre, a margine del summit dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO).

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La Redazione de l'AntiDiplomatico

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