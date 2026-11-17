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di Tawfiq Al-Ghussein e Rania Hammad

Il 12 novembre 2026 un tribunale di Kaliningrad ha condannato l'avvocata Maria Bontsler, 66 anni, a dodici anni di colonia penale per alto tradimento. Secondo l'accusa, avrebbe passato all'Ucraina informazioni su agenti dei servizi di sicurezza russi. Lei nega, e i suoi difensori sostengono che quelle informazioni erano pubbliche, già emerse in udienze aperte. Nel giro di poche ore il suo caso ha cominciato a circolare nelle reti europee per i diritti umani come un ritratto della Russia stessa.

Il ragionamento che accompagna storie come la sua è sempre lo stesso. La Russia è repressiva, quindi va punita. Per punirla bisogna armare l'Ucraina, allargare la NATO e riarmare l'Europa. Una donna malata in una cella diventa così un argomento a favore di un bilancio militare.

Guardiamo prima dove si è svolto il processo. Kaliningrad è un'exclave: un pezzo di Russia sul Baltico, separato dal resto del Paese e stretto tra Polonia e Lituania, entrambe membri della NATO. Sembra una cosa da poco, se presa fuori dal contesto. Nel giugno 2022 la Lituania bloccò il transito ferroviario delle merci sotto sanzioni verso Kaliningrad, e Mosca lo trattò come un blocco. Uno Stato in quella posizione, in guerra con un vicino armato e finanziato dall'alleanza che lo circonda, perseguirà chiunque sospetti di passare informazioni all'altra parte. Non lo fa solo la Russia. La Gran Bretagna lo fa con il National Security Act del 2023, e gli Stati Uniti hanno incarcerato propri cittadini per molto meno. Quando lo fa un Paese «non alleato», però, diventa la prova della sua natura.

Questo non rende accettabile il modo in cui Maria Bontsler è stata processata. Le udienze si sono tenute a porte chiuse, lei e i suoi avvocati sono stati tenuti fuori dall'aula, e la famiglia denuncia gravi negligenze nella cura della sua salute. Noi non conosciamo le prove, e con un processo segreto non le conoscerà nessuno. Sono mancanze del tribunale russo e vanno condannate. Raccontano però un singolo procedimento. Non dimostrano ciò che oggi si sostiene a Bruxelles e a Londra, cioè che con la Russia non si può trattare e che va affrontata soltanto con le armi.

Quella conclusione regge solo se la storia comincia il 24 febbraio 2022. Prima di quella data ci sono trent'anni di espansione della NATO verso i confini russi, nonostante la promessa fatta a Gorbaciov nel 1990 che l'Alleanza non si sarebbe spostata verso est, e otto anni di guerra nel Donbass che l'Europa ha preferito non vedere. È su questo sfondo che va letta la frustrazione di Mosca verso i suoi vicini occidentali e verso la NATO.

Dietro questa espansione c'era una strategia, ed è scritta nero su bianco. Nel 2018 la Strategia di difesa nazionale degli Stati Uniti indicò Cina e Russia come le due potenze rivali con cui Washington doveva competere. Nel 2019 la RAND Corporation, il centro studi che lavora per le forze armate americane, pubblicò un rapporto intitolato «Extending Russia», che tra i modi per logorare Mosca elencava l'invio di armi letali all'Ucraina. Nell'aprile 2022 il segretario alla Difesa Lloyd Austin disse che gli Stati Uniti volevano vedere la Russia «indebolita». L'obiettivo era tenere sotto controllo un concorrente che, insieme alla Cina, poteva sfidare il primato americano.

Anche l'Europa andava tenuta al suo posto. Per decenni il gas russo a basso costo aveva legato l'economia tedesca a Mosca. Il 7 febbraio 2022, accanto al cancelliere Olaf Scholz, Joe Biden disse che in caso di invasione il Nord Stream 2 non sarebbe più esistito: «Vi metteremo fine». A settembre i gasdotti saltarono in aria sul fondo del Baltico. Oggi l'Europa compra gas liquefatto americano a prezzi più alti, e nel 2025 si è impegnata ad acquistare energia statunitense per 750 miliardi di dollari. Ha perso il suo margine di autonomia, e ne paga il prezzo.

È in questo quadro che nasce l'idea che la Russia voglia invadere l'Europa. Mosca non ha attaccato la Polonia né i Paesi baltici. La sua guerra si combatte nelle regioni dell'est e del sud dell'Ucraina dove il russo è largamente parlato, territori che fino al 1991 appartenevano allo stesso Stato. Si può giudicare quella guerra come si vuole e riconoscere comunque dove si combatte e perché, secondo Mosca, è cominciata. La minaccia di un'invasione dell'Europa serve invece a giustificare il riarmo. Ed è qui che il caso di Maria Bontsler torna utile: ogni processo a porte chiuse in Russia diventa una prova in più che il riarmo è necessario.

Il riarmo, intanto, è già cominciato. Nel marzo 2025 Ursula von der Leyen ha lanciato ReArm Europe, un piano per mobilitare fino a 800 miliardi di euro per la difesa. All'Aia, nel giugno 2025, i governi della NATO si sono impegnati a destinare entro il 2035 il 5 per cento del PIL a difesa e sicurezza. Pedro Sánchez ha calcolato che per la sola Spagna ciò significherebbe 300 miliardi di euro in più, sottratti a sanità e istruzione. Un obiettivo fissato per il 2035 dà per scontato che il nemico ci sarà ancora nel 2035. Un accordo con la Russia manderebbe all'aria quel piano, e ogni ministero e ogni produttore costruiti attorno a esso lo sanno bene.

Una parte di ogni euro speso contro la «minaccia russa» finisce all'industria bellica israeliana. La Germania ha comprato da Israele il sistema antimissile Arrow 3, il più grande contratto di esportazione nella storia israeliana, e lo ha poi ampliato. Le aziende israeliane vendono le loro armi in Europa come «collaudate in combattimento», e quel combattimento è avvenuto a Gaza e in Libano. Un'Europa che si arma contro la Russia diventa il miglior cliente di chi occupa e assedia la Palestina, e perde ogni volontà di sanzionarlo.

Per questo fare della Russia il nemico permanente dell'Europa ha conseguenze dirette per Gaza. Tiene in piedi i bilanci che pagano le armi israeliane, e il silenzio che protegge l'occupazione, l'assedio e il genocidio.

Maria Bontsler merita un processo pubblico e cure mediche. È più probabile che ritrovi la libertà con uno scambio di prigionieri negoziato con Mosca che con un nuovo programma di riarmo europeo. Gaza sa già che cosa comprano quei programmi.