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L'amministrazione palestinese ha reso noto che Israele ha compiuto 6.233 infrazioni della tregua a Gaza dal momento della sua attuazione.

Attraverso una nota diffusa lunedì, rilanciata da HispanTV, l'ufficio stampa governativo di Gaza ha comunicato che l'esercito israeliano ha totalizzato 6.233 violazioni accertate dalla firma dell'accordo di cessate il fuoco dell'11 ottobre 2025, un bilancio che conta 1.649 vittime, 5.969 feriti e 223 fermi considerati arbitrari. L'ente ha inoltre biasimato lo Stato ebraico per essersi servito della tregua come schermo per proseguire con le inadempienze e inasprire l'emergenza umanitaria, anziché adoperarsi per cessare le ostilità.

Nel testo si precisa che, rispetto ai 240.600 mezzi pesanti previsti dagli accordi, le autorità israeliane hanno permesso il transito soltanto a 79.585 veicoli. Questa cifra equivale al 33% della quota stabilita e viene denunciata come il proseguimento di una strategia volta a ridurre alla fame la popolazione civile.

In un altro episodio, un nuovo raid israeliano ha colpito il complesso ospedaliero Al-Nasser, situato nella parte meridionale della Striscia di Gaza, causando sei morti, tra cui un chirurgo della struttura, e 25 feriti.

Sul fronte degli spostamenti civili, il medesimo ufficio ha segnalato che complessivamente 15.456 individui hanno transitato attraverso il valico di Rafah, a sud di Gaza, in entrambi i sensi di marcia, a fronte di un flusso stimato di 41.800 persone. Le autorità locali hanno espresso forte preoccupazione per il rischio che le precipitazioni si mescolino alle acque di scarico, provocando possibili inondazioni nei presidi sanitari, blocchi delle forniture essenziali e mancanza di farmaci. Vengono inoltre evidenziati i costanti attacchi aerei, gli scontri a fuoco e i cannoneggiamenti sulle aree abitate, che hanno causato il decesso di numerosi abitanti, inclusi diversi sfollati.

A partire dall'ottobre 2023, il genocidio condotto dalle forze israeliane nella Striscia di Gaza ha provocato più di 74.653 vittime palestinesi e quasi 176.000 feriti, in gran parte donne e minori, accompagnati dal danneggiamento grave di circa il 90% delle infrastrutture dell'area.

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