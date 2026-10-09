Palestinese salvò 30 israeliani il 7 ottobre, ma Israele gli demolisce casa

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Come scritto da Nadav Rapaport per Middle East Eye, le autorità israeliane hanno demolito alcune proprietà appartenenti a un cittadino palestinese di Israele che, durante gli attacchi del 7 ottobre 2023, aveva salvato la vita a 30 israeliani al festival musicale Nova.

Secondo quanto riportato dal sito di notizie israeliano Local Call, le forze governative hanno raso al suolo un magazzino e un pollaio di proprietà di Yousef Zyadna, mentre l'abitazione di suo nipote è stata completamente distrutta. Zyadna, un autista di minibus, si era spinto nel cuore dell'attacco nelle prime ore del 7 ottobre per evacuare decine di giovani. Per il suo straordinario valore era stato successivamente premiato con una cerimonia ufficiale presso il museo Amici di Sion.

This story is insane. The Palestinian Bedouin Israeli Yusef Alziadna is widely regarded as a hero in Israel after having saved 30 lives on Oct. 7. Today, in recognition of his bravery, Israeli security forces arrived at his home with bulldozers & demolished the foundations of his family's home. They also demolished his storage shed & a chicken coop & damaged the area used by his brother’s flock of sheep. It's not just his own property -- it's the whole neighborhood Israel wants to destroy. 65 demolition orders hang over the homes in the neighborhood. Just a week ago, his nephew got married; shortly before the wedding, he, too, had received a demolition order for his home. When the bulldozers arrived, it turned out that the newlywed had already demolished his own home to avoid a forced demolition. There is 1 and only 1 reason Israel is trying to wipe Yusef's neighborhood off the map: Yusef and his family have P-positive DNA. They are Palestinian Arab Bedouin, not Jewish. But Israel is a state for people with J-positive DNA. Jews. That means Israel will do whatever it can to push Yusef, his family and community off their land, because they have the wrong DNA. Rahat itself was constructed decades ago to force Bedouins off their ancestral lands in the Naqb, into settled communities where they would have no access to land where they could tend to their flocks of goat, sheep, animals, etc. Today, Yosef was scheduled to give an interview on Reshet Bet and recount once again how he saved... ...many on October 7th. He cancelled the interview. Instead of coming to the studio, he invites people to come to him and see what the bulldozers did in his neighborhood today. https://t.co/k2Pvfw4Gud — Zachary Foster (@_ZachFoster) October 6, 2026

L'operazione condotta da decine di bulldozer si è svolta nel quartiere di Zyadna, nei pressi della città meridionale di Rahat, travolgendo diverse strutture della comunità beduina. Attualmente pendono circa 65 ordini di demolizione contro le abitazioni della zona. Zyadna ha dichiarato a Local Call di non pentirsi delle sue azioni, affermando che aiutare il prossimo fa parte dei suoi valori e della sua educazione. Ha inoltre aggiunto di possedere documenti risalenti all'epoca ottomana che attestano la presenza della sua famiglia su quelle terre ben prima della nascita dello Stato di Israele, ribadendo la ferma intenzione di non abbandonare la propria casa.

La famiglia Zyadna ha pagato un prezzo altissimo al conflitto: quattro suoi membri furono presi in ostaggio il 7 ottobre. Sebbene due di loro siano stati rilasciati nel novembre 2023, gli altri due hanno perso la vita in prigionia e i loro corpi sono stati restituiti a Israele all'inizio del 2025. Zyadna ha inoltre denunciato che, nonostante soffra di disturbi legati al trauma dal 7 ottobre, lo Stato non gli ha garantito alcun sostegno finanziario per le cure mediche.

L'episodio ha suscitato forti polemiche interne. Naama Lazimi, deputata della Knesset per il partito di opposizione I Democratici, ha definito Zyadna un'eroina israeliana e un simbolo di convivenza, qualificando le demolizioni come una vergogna morale ed etica e chiedendo che il riconoscimento dell'eroismo si traduca in tutele concrete per tutti i cittadini.

Come sottolinea Nadav Rapaport per Middle East Eye, gli abbattimenti rientrano in una più ampia campagna promossa dal ministero della Sicurezza Nazionale contro le presunte costruzioni abusive nelle comunità beduine del Negev. Il ministro Itamar Ben Gvir ha rivendicato l'azione come parte di uno sforzo per ripristinare la governance nella regione, celebrando pubblicamente il proseguimento delle demolizioni anche a Gerusalemme Est. La popolazione beduina del Negev conta circa 320.000 persone e rimane una delle realtà più vulnerabili ed emarginate del Paese.

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