Gentiloni: «L'Italia non può tirarsi indietro». Fino alla guerra nucleare? (VIDEO)
Intervenendo a La7, l’ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha sentenziato che l’Italia, di fatto, non può sottrarsi al sostegno militare all’Ucraina.
Il giornalista Telese gli ha ricordato una cosa elementare: viviamo in una democrazia o presunta tale aggiungiamo noi. E in una democrazia, domani, potrebbe vincere una forza politica che non vuole più mandare armi al regime di Kiev. Una eventualità legittima, prevista dalla Costituzione, scritta nero su bianco.
La risposta di Gentiloni è stata glaciale: «L’Italia non può tirarsi indietro».
Non “non dovrebbe”. Non “sarebbe sbagliato”. Proprio: non può. Come se la volontà popolare fosse un dettaglio trascurabile. Come se il voto non contasse più quando entra in scena la ragion di Stato.
E allora la domanda sorge spontanea, e va posta senza ipocrisie: fino a dove?
Fino a quando si continua a dire “non ci tiriamo indietro”? Fino all’ultimo missile? Fino all’ultimo euro sottratto a sanità e salari? Fino alla guerra diretta contro una potenza nucleare?
Perché il punto non è se sostenere o meno l’Ucraina. Il punto è chi decide. Il popolo, o qualcun altro al posto suo?
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