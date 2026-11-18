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In un articolo pubblicato su Middle East Eye, la giornalista palestinese Maha Hussaini racconta come le mobilitazioni popolari internazionali abbiano rappresentato un’ancora di salvezza morale per gli abitanti della Striscia di Gaza e come, oggi, il loro affievolirsi stia lasciando la popolazione in uno stato di profondo isolamento.

Nelle prime settimane dell’offensiva israeliana, raccontate dall’autrice nel suo reportage per la testata Middle East Eye, gli sfollati si riunivano ogni sera attorno a un televisore alimentato a energia solare per seguire i telegiornali. Consapevoli dell’inerzia dei governi e della mancanza di una reale condanna internazionale dopo decenni di occupazione e blocco, i palestinesi non cercavano nei notiziari l’annuncio di un intervento diplomatico, bensì il conforto di vedere le piazze di tutto il mondo riempirsi di manifestanti. Sapere che milioni di persone scendevano in strada alleviava il senso di abbandono di chi lottava per sopravvivere ora dopo ora.

Col passare dei mesi, come evidenziato nel contributo firmato da Maha Hussaini per Middle East Eye, quella solidarietà si è trasformata in una pressione politica ed economica concreta. In Europa e in altri Paesi occidentali, le proteste – in particolare gli accampamenti studenteschi – hanno spinto diverse istituzioni a passare dalle parole ai fatti: il Trinity College di Dublino ha disinvestito dalle società israeliane legate ai territori occupati, mentre l’Università di Gand, in Belgio, ha interrotto le collaborazioni con diverse istituzioni israeliane, chiedendo all’Unione Europea di fare altrettanto. Pur non fermando i massacri, questi risultati hanno dimostrato ai palestinesi che la mobilitazione dal basso poteva incidere realmente sulle politiche e sugli investimenti dei Paesi occidentali.

Tuttavia, dopo l’entrata in vigore dell’accordo di cessate il fuoco nell’ottobre 2025 e il parziale ripristino delle connessioni internet, lo scenario è mutato. Nell’analisi apparsa su Middle East Eye, la reporter sottolinea come nell’ultimo anno Israele abbia proseguito le operazioni militari, gli sfollamenti e le uccisioni a un ritmo più lento e meno visibile, inaugurando una "seconda fase" del conflitto caratterizzata da un drastico calo dell'attenzione mediatica. Mentre il dibattito internazionale si spostava su piani politici elaborati senza il coinvolgimento dei palestinesi, le manifestazioni di piazza si sono ridotte drasticamente, anche a causa della repressione governativa e delle restrizioni imposte negli atenei.

Oggi, conclude la giornalista nel suo intervento per la testata britannica, i sopravvissuti di Gaza affrontano una ferita ancora più profonda: per la prima volta non si sentono traditi soltanto dall'inazione dei governi mondiali, ma anche dall'assenza dei cittadini che un tempo davano loro forza e speranza. Il messaggio finale dell’articolo è un appello urgente a non spegnere i riflettori, poiché il silenzio delle piazze corrisponde puntualmente a un inasprimento della violenza sul campo.

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