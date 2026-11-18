di Tawfiq Al-Ghussein e Rania Hammad

Martedì 17 novembre, in serata, la Camera ha approvato in via definitiva il ddl antisemitismo. I sì sono stati 147, i no 93, gli astenuti 5. Il Senato aveva già dato il via libera a marzo. Con questo voto la definizione di antisemitismo dell'IHRA, l'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto, entra nella legge italiana insieme agli esempi che la accompagnano.

Il nodo sta negli esempi. Degli undici allegati alla definizione, sette riguardano lo Stato di Israele. Uno considera antisemita sostenere che l'esistenza di Israele sia un'impresa razzista. Un altro considera antisemita applicare a Israele due pesi e due misure, cioè pretendere da Israele un comportamento che non si pretende da nessun'altra nazione democratica. In pratica, chi chiede sanzioni contro Israele può sentirsi rispondere che non le chiede contro altri Stati, e che questo basta a renderlo sospetto di antisemitismo. Con quell'elenco in mano, un funzionario può trattare come odio contro gli ebrei una critica rivolta a uno Stato. Per mesi giuristi, storici e organizzazioni per i diritti umani lo hanno fatto notare al Parlamento. Adesso quell'elenco è legge.

Hanno votato sì Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, insieme a Italia Viva, Azione e Benedetto Della Vedova di +Europa. Il suo collega di partito Riccardo Magi non ha votato. Hanno votato no il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, la maggior parte del Partito Democratico (PD) e Futuro Nazionale. Quest'ultimo è un partito di destra, e ha votato contro perché ritiene che la legge violi l'articolo 21 della Costituzione, quello che garantisce a tutti la libertà di manifestare il proprio pensiero. Il pericolo per la libertà di parola, dunque, lo hanno visto anche a destra. Al Senato il PD si era astenuto. Alla Camera Elly Schlein ha scelto il no, ma cinque deputati del PD si sono astenuti. Tutti gli emendamenti delle opposizioni sono stati respinti. Anche quello che chiedeva di adottare un'altra definizione, la Dichiarazione di Gerusalemme.

Quelle cinque astensioni hanno un nome. Prima del voto Piero Fassino aveva annunciato che lui e altri riformisti non avrebbero seguito la linea del partito. Fassino è stato il primo firmatario della rifondazione di Sinistra per Israele, l'associazione presieduta da Emanuele Fiano che si propone di combattere quelli che chiama «pregiudizi antiisraeliani» nella sinistra italiana e si oppone ai boicottaggi contro Israele. Nel dicembre 2025 Fassino era alla Knesset insieme a parlamentari della Lega e di Forza Italia, e in conferenza stampa ha elogiato Israele come società aperta e libera, senza una parola su Gaza. Dell'associazione fanno parte anche la deputata del PD Lia Quartapelle e Ivan Scalfarotto, oggi senatore di Italia Viva, la cui proposta di legge è confluita nel testo approvato. Questa corrente ha lavorato dall'interno del centrosinistra per la legge che il centrosinistra diceva di combattere, e ha tenuto il PD diviso per otto mesi. Un'opposizione che ospita chi lavora per la maggioranza non è un'opposizione credibile.

Il PD non merita applausi per il suo no. A marzo, al Senato, con Elly Schlein alla guida del partito, i senatori del Partito Democratico si erano astenuti, e sei di loro avevano votato a favore. Una delle proposte confluite nel testo portava la firma di un senatore del PD, Graziano Delrio. Il 22 settembre Schlein ha annunciato il no alla Camera, sullo stesso testo su cui il partito si era astenuto, senza spiegare con chiarezza il ripensamento, come ha osservato Il Post. Il 30 settembre, in commissione, il PD non ha partecipato al voto. Il voto finale, previsto per il 2 ottobre, è poi slittato a novembre, e il partito è rimasto diviso fino all'ultimo tra sì, astensione e no. Il no è arrivato solo quando la legge era ormai blindata e i voti della maggioranza bastavano da soli. A cambiare le cose erano state le piazze: il 9 settembre in oltre quaranta città italiane, con centinaia di persone davanti a Montecitorio, poi a Milano il 1° ottobre. Con le elezioni del 2027 alle porte, il PD ha seguito la piazza invece di guidarla. Chi è sceso in strada ha buone ragioni per non fidarsi.

Il 18 novembre Emanuele Fiano, ex deputato del PD e presidente dell'associazione Sinistra per Israele, ha annunciato a Telelombardia che lascia il partito perché il PD ha votato contro la legge. La legge è passata lo stesso. Fiano lascia quindi il suo partito per un voto che non ha cambiato nulla. Eppure, in un'intervista al Foglio sul ddl Delrio, lo stesso Fiano aveva ammesso che sugli esempi IHRA si può discutere. Paragonare la politica del governo israeliano al nazismo, aveva detto, è folle, ma «non credo affatto che questo sia antisemitismo». Quel paragone è uno degli undici esempi che la legge ha appena adottato. Fiano sa dunque che il testo chiama antisemitismo ciò che lui stesso non considera tale, e ha comunque preteso che il suo partito lo votasse così com'era. Se l'obiettivo fosse stato combattere l'odio contro gli ebrei, avrebbe chiesto di correggere quell'esempio. Ha difeso invece il testo intero, e con esso la protezione che offre a Israele. Il 1° ottobre a Milano, intanto, anche gruppi ebraici erano in piazza per chiedere di respingere la legge.

Chi difende la legge sostiene che la libertà di parola non corre alcun rischio. Il relatore, Paolo Emilio Russo di Forza Italia, ha detto in Aula: «Nessuno in quest'Aula si è mai sognato di limitare il diritto di critica politica». Il primo articolo afferma che la Repubblica contrasta l'antisemitismo nel rispetto delle libertà costituzionali, e la legge non crea nuovi reati. Liliana Segre, che l'ha sostenuta, ritiene che il testo tuteli già la critica a Israele. Ma quando le opposizioni hanno chiesto di scrivere nero su bianco che criticare lo Stato di Israele non è antisemitismo, la maggioranza ha detto no. Resta un richiamo generico alla Costituzione, accanto a undici esempi precisi. Un funzionario sotto pressione seguirà gli esempi.

Conviene guardare che cosa è stato adottato. La definizione IHRA descrive l'antisemitismo come «una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti». È una formula vaga, e tutto il peso ricade sugli esempi. La stessa IHRA presenta il testo come una definizione di lavoro, giuridicamente non vincolante. Il primo a darle un posto nello Stato italiano fu Giuseppe Conte. Il 17 gennaio 2020 il suo secondo governo la adottò come strumento di monitoraggio, con gli stessi esempi su Israele che oggi sono legge. Oggi Conte guida il Movimento 5 Stelle, che ha votato contro, e parla apertamente di genocidio a Gaza: nell'ottobre 2025, alla Camera, accusò il governo Meloni di essere rimasto indifferente a un genocidio. Ma fu il suo governo ad aprire la porta che la destra ha appena spalancato. Il capogruppo del M5S alla Camera, Riccardo Ricciardi, ha ammesso che la definizione era stata usata anche dal governo Conte, e ha spiegato che la differenza rispetto a oggi è «il momento politico». Per chi oggi rischia una segnalazione per uno striscione, quella differenza conta poco. Adesso la definizione ha forza di legge.

Nemmeno chi l'ha scritta la voleva usata così. Kenneth Stern, che nel 2004 guidò il lavoro sul testo poi adottato dall'IHRA, ha spiegato più volte che doveva servire a chi raccoglieva dati sull'antisemitismo in Europa. Non doveva diventare uno scudo per la politica israeliana, né per i crimini di Israele. Da anni Stern si oppone al suo uso contro la libertà di parola, e temeva proprio che qualcuno la trasformasse in legge. Sulla stessa linea è il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di opinione e di espressione, secondo cui la definizione IHRA non è mai stata pensata come uno strumento per regolare ciò che le persone possono dire.

Per punire l'odio contro gli ebrei, l'Italia non aveva bisogno di questa definizione. Esiste già la legge Mancino del 1993. Punisce chi diffonde idee fondate sull'odio razziale, etnico o religioso e chi incita alla discriminazione o alla violenza. Dal 2018 questi reati si trovano nel codice penale, agli articoli 604-bis e 604-ter. Chi disegna una svastica su una sinagoga può essere processato oggi come poteva esserlo un anno fa. Lo ha ricordato anche Amnesty International dopo il voto. La nuova legge, quindi, non lavora nei tribunali. Lavora negli uffici: ministeri, questure, scuole, università.

Ed è lì che se ne vedranno gli effetti. La legge prevede una formazione obbligatoria per le forze dell'ordine e per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, una guida operativa affidata ai ministeri dell'Interno e della Giustizia e misure contro l'odio online da definire con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). Si aggiungono un coordinatore nazionale a Palazzo Chigi, una strategia triennale e una banca dati degli episodi di antisemitismo. Tutto questo poggia sulla definizione IHRA e sui suoi esempi.

Nelle scuole il terreno è già pronto. Dal novembre 2021 esistono le Linee guida sul contrasto all'antisemitismo nella scuola, preparate al Ministero dell'Istruzione insieme all'Unione delle comunità ebraiche italiane e inviate agli istituti nel gennaio 2022. Si aprono con la definizione IHRA. Finora il ministero le presentava come uno strumento di supporto, da cui le scuole potevano trarre spunti per corsi e iniziative, e ne monitora la diffusione nell'ambito della strategia nazionale. Con la nuova legge la formazione degli insegnanti diventa obbligatoria e la definizione su cui poggiano quelle Linee guida diventa legge dello Stato. Quello che era un consiglio del ministero diventa un obbligo.

C'è poi un problema di numeri. Italia Viva ha giustificato il suo sì ricordando che in tre anni gli episodi di antisemitismo si sono quadruplicati. Il rapporto annuale della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC), la fonte principale su questi dati, si basa però proprio sulla definizione IHRA. E secondo L'Indipendente, in passato valutazioni fondate sull'IHRA hanno classificato come antisemite anche scritte come «Palestina libera». L'antisemitismo in Italia esiste e va combattuto. Una legge che adotta la definizione IHRA sulla base di numeri raccolti con la definizione IHRA, però, ragiona in cerchio.

La Costituzione è chiara. L'articolo 21 garantisce a tutti il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero. L'articolo 33 stabilisce che l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. Nessuna definizione può cancellare questi articoli. Può però spingere chi insegna ad autocensurarsi. E nelle scuole la prudenza vince quasi sempre.

Il primo bersaglio sarà il boicottaggio. La definizione IHRA non lo nomina mai. Eppure l'esempio sui due pesi e due misure è servito, in diversi paesi, a bollare come antisemita il movimento BDS (Boicottaggio, Disinvestimento, Sanzioni). In Germania lo ha fatto il Bundestag con una risoluzione del 2019, e da allora città e università tedesche hanno negato sale e cancellato incontri. Prima del voto Amnesty International Italia aveva ricordato che il monitoraggio basato sull'IHRA tratta già il BDS come una forma di antisemitismo.

I giudici europei la vedono in un altro modo. Nel 2020, con la sentenza Baldassi contro Francia, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dato ragione ad alcuni attivisti condannati per aver invitato i clienti di un supermercato a non comprare prodotti israeliani. Per la Corte quell'invito era un discorso politico su una questione di interesse pubblico, protetto dall'articolo 10 della Convenzione. L'Italia è vincolata a quella Convenzione. Un boicottaggio prende di mira le scelte di uno Stato, e finisce quando lo Stato cambia condotta. Chiamarlo odio solo quando riguarda Israele mette l'Italia in contrasto con Strasburgo.

Un'alternativa c'era. La Dichiarazione di Gerusalemme sull'antisemitismo, firmata nel 2021 da oltre duecento studiosi di antisemitismo e di storia della Shoah, definisce l'antisemitismo come discriminazione, pregiudizio, ostilità o violenza contro gli ebrei in quanto ebrei. Considera antisemita accusare tutti gli ebrei di ciò che fa Israele. E dice con chiarezza che boicottaggio, disinvestimento e sanzioni sono forme comuni e non violente di protesta politica, che nel caso di Israele non sono di per sé antisemite. Protegge gli ebrei e lascia libera la critica a un governo. Le opposizioni l'hanno proposta in entrambe le Camere. È stata respinta due volte.

Chi parla di apartheid, del resto, non parla a vanvera. Nel luglio 2024 la Corte internazionale di giustizia ha stabilito che le politiche israeliane in Cisgiordania e a Gerusalemme Est violano l'articolo 3 della Convenzione sull'eliminazione della discriminazione razziale, che vieta la segregazione razziale e l'apartheid, e Amnesty International, Human Rights Watch e l'organizzazione israeliana B'Tselem erano arrivate alla stessa conclusione. Eppure, secondo uno degli esempi IHRA, dire che Israele è un'impresa razzista può essere antisemitismo. La sera del voto Amnesty ha parlato di una giornata cupa per la libertà di espressione. Erika Guevara Rosas, che dirige la ricerca e le campagne dell'organizzazione, ha avvertito che chiamare antisemitismo la critica all'occupazione, all'apartheid e alla guerra a Gaza serve a sottrarre le politiche di uno Stato al controllo pubblico, e che la legge apre la strada alla censura e all'autocensura nelle scuole, nelle università e sui social network. Più di cento accademici italiani, tra cui costituzionalisti e storici, avevano lanciato lo stesso allarme prima del voto. La maggioranza non ha cambiato una virgola.

Il Parlamento ha finito il suo lavoro. Il testo passa ora al Presidente della Repubblica, che ha un mese per promulgarlo. L'articolo 74 della Costituzione gli consente di rinviarlo alle Camere con un messaggio motivato. I presidenti lo fanno di rado, e Sergio Mattarella non ha dato segno di volerlo fare. Se firmerà, la legge smetterà di essere un dibattito parlamentare e comincerà a pesare su persone in carne e ossa.

Le prime sono quelle che manifestano. Il testo finale non contiene più il divieto di cortei previsto nelle prime bozze. Ma un questore può già vietare una manifestazione per ragioni di ordine pubblico, in base all'articolo 18 del Testo unico di pubblica sicurezza del 1931. Da oggi avrà anche una definizione di legge a cui appoggiarsi, e agenti formati per legge sui suoi esempi. Uno striscione con la parola «genocidio», un cartello che parla di apartheid, una bandiera con la scritta «Palestina libera»: ognuno può diventare il motivo per negare una piazza, per identificare chi lo porta o per farlo finire nella banca dati. Chi organizza un presidio per Gaza dovrà prima chiedersi quali parole sono ancora permesse.

Poi ci sono le scuole e le università. Nessuno finirà in carcere per una lezione su Gaza. Basterà molto meno: un corso di formazione obbligatorio costruito sugli undici esempi, la segnalazione di un genitore, una telefonata della dirigente. Un insegnante precario che aspetta il rinnovo del contratto toglierà Gaza dal programma. Una ricercatrice rinuncerà a firmare un appello per il boicottaggio accademico. Un rettore annullerà un convegno per non trovarsi il nome dell'ateneo nella banca dati. Nessuno di loro avrà violato la legge, e nessuno di loro comparirà in una statistica. È così che funziona l'autocensura.

E tutto questo arriva in un momento preciso. Il 16 settembre 2025 la Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite presieduta da Navi Pillay ha concluso che Israele ha commesso un genocidio a Gaza. La Corte internazionale di giustizia sta ancora esaminando la causa intentata dal Sudafrica. Proprio mentre i giudici internazionali discutono di genocidio, il Parlamento italiano consegna a presidi, rettori e questori uno strumento per guardare con sospetto chi pronuncia quella parola. Il primo a beneficiarne sarà lo Stato accusato del crimine.

Restano quattro cose da fare. La prima è scrivere al Quirinale. Associazioni, università, sindacati e singoli cittadini possono chiedere a Mattarella di rinviare la legge alle Camere. Anche se non lo farà, una richiesta pubblica mette agli atti l'obiezione costituzionale prima che la legge entri in vigore, e quegli atti serviranno al giudice che un giorno dovrà valutarla.

La seconda è continuare a parlare, con le fonti in mano. La legge non crea reati, e nessuno può essere processato in base a essa per ciò che dice. Il rischio è amministrativo, e contro quel rischio la precisione è la difesa migliore. Dire che il 16 settembre 2025 la Commissione d'inchiesta dell'ONU ha concluso che Israele ha commesso un genocidio, che la Corte internazionale di giustizia ha riscontrato la violazione della norma che vieta segregazione razziale e apartheid, che Amnesty, Human Rights Watch e B'Tselem parlano di apartheid, significa riportare fatti e documenti. È il tipo di discorso che gli articoli 21 e 33 della Costituzione e l'articolo 10 della Convenzione europea proteggono con più forza. Una citazione della Corte dell'Aia è molto più difficile da censurare di un'analogia.

La terza è tenere un registro. Il governo avrà la sua banca dati degli episodi di antisemitismo. Insegnanti, studenti, accademici e attivisti possono tenerne una pubblica di ogni lezione annullata, ogni sala negata, ogni corteo vietato in nome della definizione IHRA. Servirà come prova davanti a un giudice e davanti a un futuro Parlamento.

La quarta è preparare la sfida giuridica. In Italia un cittadino non può rivolgersi direttamente alla Corte costituzionale. Ma chi subirà la prima sanzione potrà chiedere al proprio giudice di sollevare la questione di legittimità sugli articoli 21 e 33. Per il boicottaggio, la sentenza Baldassi è pronta. Con cinquecentomila firme si può chiedere un referendum per abrogare la legge. E le elezioni politiche del 2027 offrono un'altra occasione: chiedere a ogni candidato se si impegna ad abrogarla.

Il Parlamento aveva davanti una definizione che protegge gli ebrei dall'odio e una che protegge Israele dalle critiche. Ha scelto la seconda mentre a Gaza si contano ancora i morti. Chi organizza un incontro su Gaza, chi insegna, chi scende in piazza ha una sola risposta possibile: continuare, con più precisione di prima.