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di Nora Hoppe – Al Mayadeen English

Sono trascorsi quasi tre millenni; numerose invasioni, guerre e saccheggi hanno devastato questa grande terra… eppure questa Porta è ancora in piedi. Ora più salda che mai.

La Porta Eterna di Tutte le Nazioni

La “Porta di tutte le nazioni” a Persepoli, costruita da Serse I nel V secolo a.C., fungeva da benvenuto in un regno rinomato per la sua ospitalità: una soglia attraverso la quale potevano passare le delegazioni provenienti da ogni angolo dell’impero. Non era un muro. Era un’apertura. Le imponenti porte erano custodite dai lamassu – tori alati mitologici con teste umane barbute – destinati a scacciare il male e a proteggere l’unità dell’impero multietnico che si riuniva nella capitale.

Sebbene il Grande Iran sia stato conquistato dai Greci, dai Mongoli e dagli Arabi, non è mai stato formalmente colonizzato. Al contrario, i suoi invasori sono stati culturalmente “persianizzati”. Le loro dinastie erano effimere, ma la sintesi che hanno creato con la cultura persiana rimane radicata nell’Iran odierno. Esisteva una famosa massima storica: “La Persia conquista sempre i propri conquistatori”.

Sono trascorsi quasi tre millenni; numerose invasioni, guerre e saccheggi hanno devastato questa grande terra… eppure questa Porta è ancora in piedi. Ora più salda che mai.

La Porta è al tempo stesso un invito e un deterrente. Esprime la fermezza di un popolo che non intende essere colonizzato, ma che è anche disposto ad aprire le proprie porte a chi desidera essere sovrano.

La quiete prima della tempesta

È passato del tempo dal cessate il fuoco di aprile, violato dagli americani, poi dal Memorandum d’intesa di luglio, firmato ma poi deriso da Trump, e infine dalla tregua soffocante delle ostilità attive. Ma la guerra condotta contro l’Iran dall’Asse della Barbarie è ancora in corso; è semplicemente in una fase di stallo, per il momento.

Il resto del mondo, bloccato in uno stato di sospensione e ansia, si ritrova in una sala d’aspetto in attesa della resa dei conti finale. Non solo gran parte del commercio mondiale dipende dal destino dell’Iran, ma anche l’intera traiettoria futura del mondo – e i suoi valori.

Perché questa guerra non riguarda solo il potere, la geopolitica e l’economia. Riguarda la natura stessa della sovranità – ovvero se le nazioni abbiano il diritto di esistere secondo le proprie condizioni.

La Repubblica Islamica dell’Iran, nonostante tutte le sue complessità, si è posta all’avanguardia di questa lotta. Non perché sia una forza impeccabile e altruista, ma perché ha rifiutato di essere colonizzata – non solo dall’esterno, ma anche dall’interno. L’Iran sta combattendo non solo per le sue risorse e i suoi confini, ma per la sua anima.

E sotto questo aspetto, si tratta di una guerra di civiltà. L’”anima” per cui si combatte qui è un’anima che crede che esista per lei uno scopo ben più sacro al di là dell’arricchimento individuale, del guadagno materiale, del potere e della supremazia.

Le radici di una coscienza politica

A differenza di altre popolazioni, la maggioranza dei cittadini della Repubblica Islamica dell’Iran possiede una coscienza politica e una profonda consapevolezza di ciò che sta accadendo nel proprio Paese e in gran parte del resto del mondo.

Questa consapevolezza è profondamente radicata nella storia dell’Iran – una storia che, nel 1891, fu plasmata dall’azione collettiva della popolazione contro l’assolutismo monarchico e i tentativi britannici di mettere le mani sulle risorse iraniane (il tabacco e, in seguito, il petrolio), che avrebbero portato al dominio economico straniero.

Attraverso questa azione collettiva, fu piantato un seme: l’idea che il popolo, quando è unito, può chiamare il potere a rispondere delle proprie azioni. Nel 1979, questa storia accumulata – la memoria della Rivoluzione Costituzionale (1905-1911), il trauma del colpo di Stato del 1953 che rovesciò Mossadegh, l’esperienza del regime autoritario e del dominio straniero – raggiunse il punto di ebollizione. La rivoluzione che ne seguì fu caratterizzata da una massiccia partecipazione popolare su una scala senza precedenti. Milioni di persone, di tutte le classi sociali, si unirono alle manifestazioni e alle assemblee per chiedere la caduta del regime dei Pahlavi.

Ne emerse una cultura politica in cui il confine tra “il popolo” e “il governo” non era quello di una sottomissione passiva, ma di una partecipazione attiva, spesso conflittuale. E, sebbene questo processo fosse già in atto da secoli, fu la Rivoluzione a cristallizzarlo…

La Rivoluzione che si esporta da sé

L’Ayatollah Ruhollah Khomeini sperava che la Rivoluzione venisse esportata in altri Paesi – non nella sua forma religiosa, ma nella sua essenza universale, nella sua coscienza. Essa era, infatti, concepita come l’emanazione di un principio: che gli oppressi possono rovesciare i propri oppressori e che la sovranità appartiene al popolo, non all’impero.

Allo stesso tempo, affermò: “La rivoluzione non è una merce che si possa trasportare altrove o esportare in un altro Paese. Se una rivoluzione è giusta e logica, e se risulta attraente per le nazioni, si diffonde da sola, senza che nessuno debba esportarla.”

L’esportazione della rivoluzione era definita nella stessa Costituzione (articolo 154) – non come ingerenza militare o imposizione ideologica, ma come “sostegno agli oppressi (i mustazafân) e amplificazione dei movimenti di liberazione”, pur sottolineando esplicitamente la non ingerenza negli affari interni delle altre nazioni.

Nel suo messaggio di congratulazioni a Khomeini per la vittoria della rivoluzione nell’aprile 1979, Fidel Castro dichiarò che “non solo il popolo cubano, ma tutti i rivoluzionari del mondo celebrano questo giorno”. Khomeini rispose con gratitudine, e le due rivoluzioni riconobbero l’una nell’altra un’essenza anti-imperialista condivisa che trascendeva le loro diverse ideologie: due nazioni che si rifiutavano di essere colonizzate riconobbero l’una nell’altra lo stesso rifiuto.

L’essenza della Rivoluzione è in definitiva universale, poiché trascende le divisioni religiose e settarie. Quando una delegazione cubana si recò a Qom nel 1979, Khomeini parlò della natura umana (fitrat-e ensaniyat): “Questo movimento, poiché è un movimento umano e per l’umanità, deve essere sostenuto da tutti gli esseri umani che rimangono fedeli alla loro natura umana."

Con la sua resistenza al dominio occidentale e il suo messaggio di autodeterminazione e indipendenza, la Rivoluzione trovò eco anche nelle nazioni africane impegnate nelle loro lotte contro l’oppressione coloniale e neocoloniale. L’Alleanza del Sahel trasse ispirazione dalla resistenza tenace dell’Iran alle pressioni internazionali e dai suoi concetti di autosufficienza e partenariati strategici. Ali Hassan Mwinyi, ex presidente della Tanzania, descrisse la rivoluzione come un movimento che aveva “dedicato le proprie forze alla lotta per la liberazione dell’Africa dal colonialismo, nonché alla lotta globale contro l’oppressione e lo sfruttamento”.

Letta in questa ottica, ciò che Khomeini descrisse non era semplicemente una rivoluzione nazionale, ma il profilo di un Asse Globale della Resistenza – una solidarietà tra gli oppressi che non si sarebbe fermata davanti a nessun confine. Quel profilo non è mai stato completato. Si sta ancora delineando.

Verso un Mosaico Globale di popoli sovrani

L’originale “Asse della Resistenza” nacque dal concetto di solidarietà tra gli oppressi elaborato da Khomeini: una coalizione informale di movimenti e partiti anti-imperialisti in tutta l’Asia occidentale – in Libano, Palestina, Yemen, Iraq e Siria – riuniti per contrastare l’espansione coloniale e i crimini di guerra delle potenze imperialiste sioniste e occidentali nella regione.

Tuttavia, l’oppressione coloniale e i crimini di guerra non si limitano all’Asia occidentale, ma colpiscono l’intero mondo non occidentale. E ora un egemone disperato sta conducendo il pianeta verso un precipizio. Non possiamo chiedere all’Iran di combattere questa guerra da solo.

Se l’essenza della Rivoluzione è quella di raggiungere una maggioranza mondiale che cerchi indipendenza, autosufficienza e dignità, l’Asse deve diventare globale. Ma nel farlo non deve trasformarsi in un impero. Un impero cerca di rendere il mondo unico. Un Asse globale deve lasciare che il mondo sia molteplice – e aiutarlo a rimanere tale. Deve essere, in altre parole, non un blocco ma un mosaico: tessere distinte che non si dissolvono l’una nell’altra ma agiscono secondo le proprie esigenze, pur condividendo un impegno comune nei confronti dei mustazafân di tutto il mondo.

Un mondo del genere ha bisogno di una porta, una porta che rimanga aperta su quel mosaico. Una porta, forse, verso un’Organizzazione delle Nazioni Unite nuova e più equa, in grado di promuovere realmente la pace e la sicurezza globali.

Il Popolo alla Porta

Chi sono coloro che stanno davanti alla Porta… assicurandosi che la Porta rimanga in piedi?

Non è solo l’esercito, non sono solo i servizi di sicurezza, non è solo l’amministrazione governativa. Sono i cittadini stessi. Ad eccezione di una piccola fazione euro-atlantista – coloro che hanno sempre guardato all’impero piuttosto che al proprio Paese – questo è un popolo che rifiuta di essere colonizzato, di essere umiliato, di essere privato della propria dignità… E in questo riconoscono la propria responsabilità di agire.

In quale altro luogo i cittadini si radunano ogni notte, non per presentare petizioni al proprio governo, ma per sostenerlo? E in quale altro luogo un leader si è autodefinito “umile servitore” del popolo?

Da circa 250 notti, gli iraniani scendono in piazza per esprimere il proprio sostegno alla Guida della Rivoluzione e alle Forze Armate contro le aggressioni commesse ai danni del loro Paese. Nelle ultime notti hanno manifestato gioia per la nuova direttiva emanata dall’Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, secondo la quale l’Iran non sarà limitato geograficamente nel difendersi dai propri avversari – cosa che chiedevano da molto tempo.

Per le strade di Teheran, la gente si rivolge al professor Seyyed Mohammad Marandi con domande del tipo: “Perché non abbiamo un’arma nucleare noi? “Perché non siamo noi a dare inizio alla guerra?” “Perché dovremmo aspettare che siano loro ad attaccarci?” Non si tratta di domande retoriche. Sono la voce di un popolo che ha deciso che nessun prezzo è troppo alto per porre fine a questo calvario.

Questi raduni notturni, in cui la strada si presenta come un’arena legittima e abituale per l’affermazione dell’autogoverno, sono ormai diventati parte della vita quotidiana della gente e non cesseranno finché non sarà raggiunta la vittoria… “Rimarranno in strada anche se ci volessero 250 anni.”

E questi cittadini non si limitano a rivendicare i propri diritti e la protezione del proprio Paese, ma partecipano attivamente alla sua difesa. Oltre 31 milioni di civili hanno aderito all’iniziativa nazionale di difesa popolare “Jânam fadâye Iran” (“La mia vita per l’Iran”). Persino alcuni membri della diaspora hanno cercato di unirsi, chiedendo come potersi registrare dall’estero.

Si tratta di un popolo che è stato minacciato per cinquant’anni e non si è lasciato intimidire.

Il 4 novembre, manifestazioni di massa hanno sconvolto l’Iran in occasione della “Giornata nazionale di lotta contro l’arroganza globale”. Il messaggio che le folle hanno lanciato al mondo si riassume in una sola frase: “La resistenza non è una scelta, ma un dovere spirituale, morale e umanitario.”

Questa Porta sarà difesa da coloro che comprendono che la sovranità non è un dono dall’alto, ma un patto: un patto siglato con il capo chinato sulla soglia…

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