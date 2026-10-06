Le piazze francesi (di Andrea Zhok)

di Andrea Zhok*





Il sentimento, come si conviene ai modi del sentire, è inarticolato, confuso, e tuttavia provo a domarlo, a rettificarlo nel nome della ragione; e alla fine prende una forma.



No, perché se l’alternativa è venire lentamente soffocati dal fango raffermo di poteri oscuri quanto onnipresenti, che ti tolgono tutto, ogni giorno, per sempre, che ti espellono dalla vita e dicono che è colpa tua, che ti spiegano col sorriso meccanico stampato in faccia che questo è il migliore dei mondi possibili e che sei tu a non capire. Se questa è la reale alternativa.



Ed è questa.



Allora, forse, spaccare tutto è certo subottimale, è riprovevole, è una pessima soluzione e se fossi capo del mondo farei tutt’altro. Ma è un segno che c’è ancora della vita da quelle parti.



Vita distorta, deformata, vita che potrebbe e dovrebbe essere ben altrimenti qualificata e razionale, ma comunque vita.