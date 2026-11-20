di Fabrizio Poggi per l'AntiDiplomatico

20 novembre. Da una parte i nani da “giardino fiorito” europeo che, raccolti in conventicola a Berlino il 19 novembre, tessono le lodi dei nazigolpisti di Kiev per gli attacchi al ponte di Crimea e, con alla testa il cancelliere Friedrich Merz, incitano Vladimir Zelenskij alla guerra, assicurando che «la Russia è debole; armiamo l'Ucraina». Dall'altra, a Shenzhen, i presidenti di Cina, Russia e USA esprimono l'impegno a mantenere la stabilità strategica e la sicurezza internazionale. Da una parte, la tetra Ursula-Brunilde ribadisce che «solo attraverso la forza possiamo ottenere una pace giusta e duratura. Manterremo il nostro sostegno all'Ucraina e piena pressione sulla Russia». Dall'altra, Xi Jinping, Vladimir Putin e Donald Trump si impegnano a «riformare l'ONU, affinché l'Organizzazione possa rispondere in modo più efficace alle sfide globali e adempiere alla sua missione fondamentale nel campo della pace e della sicurezza internazionale». Da una parte, si innalzano a vangelo e si trasformano in manifesto di intenti le esternazioni della casa reale britannica, per cui «Con la Russia siamo in guerra... l'Europa è in guerra da un decennio con la Russia»: ogni tanto sfugge loro la verità, viene da dire. Dall'altra, Xi, Putin e Trump ribadiscono che in una guerra nucleare non possono esserci vincitori e che essa non deve mai essere scatenata, aggiungendo che i tre paesi manterranno un dialogo volto a ridurre i rischi nucleari e a prevenire la proliferazione delle armi nucleari.

Da Oriente, quantomeno nelle intenzioni, si guarda alla pace. Dal “liberale Occidente”, solo esortazioni alle armi e alla guerra, ricalcando lo spirito e le indicazioni tracciati da Joseph Goebbels all'indomani della disfatta della Wehrmacht a Stalingrado, con l'obiettivo, allora, di spingere la popolazione tedesca verso un'ulteriore radicalizzazione della condotta bellica e oggi, nello stesso spirito, con la volontà di “armare” le coscienze delle masse europee, che dicono basta alle armi e ai piani di guerra contra la Russia. «Il futuro dell'Europa dipende dalla nostra battaglia a Est», diceva Goebbels nel febbraio del 1943. I “valori europei” si difendono infliggendo una sconfitta totale alla Russia in Ucraina, dicono oggi i nani da “giardino fiorito”, come se davvero importasse loro qualcosa del popolo ucraino e dell'Ucraina in quanto paese. Nel marciume e nell'ipocrisia che li spinge, quei nani devono parlare di “Ucraina” e non possono dire apertamente che quello che sostengono e armano non è il popolo ucraino, ma il regime nazi-banderista che, per gli interessi “europeisti”, manda al macello il proprio popolo, in attesa che gli stessi “europei” siano pronti per la guerra in prima persona. I paesi europei devono armare e finanziare l’Ucraina finché la Russia non accetterà le richieste dei nazi-golpisti, ha detto in sostanza Merz al vertice dei “volenterosi” a Berlino: «Da tempo la posta in gioco per l’Europa non era così alta... Finché ce ne sarà bisogno, continueremo a sostenere Kiev... per rendere possibili i negoziati da una posizione di forza» ha detto il degno discendente del truce burgundo Hagen, ricordando che alle masse europee verrano estorti soldi anche nel 2027, stanziando per Kiev un prestito supplementare di 45 miliardi.

Da una parte, i leader di tre potenze – non si parla qui del loro ruolo nei contesti delle diverse strutture economico-sociali che essi rappresentano – che, quantomeno nelle intenzioni, parlano di pace e della volontà di impedire un conflitto nucleare che porterebbe al macello di gran parte dell'umanità. Dall'altra parte, nani che non si peritano di parlare della possibilità di un conflitto atomico e ne disquisiscono come di uno dei tanti “sbocchi naturali”, da instillare nelle menti dei popoli.

In mezzo, solo per rimanere all'Italia, un'intera schiera di cortigiani, rappresentata dai pennivendoli delle redazioni dei giornali “europeisti”, cui si addice l'appellativo dato loro dal Rigoletto verdiano di «vil razza dannata». Nell'imbarazzo della scelta, tocca ricordare lo schifo del solito Corriere della Sera, a quanto pare orgoglioso di mettere tra virgolette «”la pace” di Xi Trump e Putin» e che poi, col signor Lorenzo Cremonesi, in spregio al ridicolo, assicura che «È Volodymyr Zelensky la figura di riferimento che con più forza incarna l’alternativa e anche l’opposizione ai valori e ai messaggi lanciati da Trump, Putin e Xi Jinping riuniti a Shenzhen». Di più: l'Ucraina banderista (l'aggettivo appropriato lo aggiungiamo noi) «e il suo presidente rappresentano il polo di attrazione per tutti i Paesi e le forze politiche che rifiutano un mondo “spartito” tra le tre superpotenze». Ragion per cui, in onore ai “valori europeisti”, che fanno del nazi-banderismo di Kiev la propria bandiera, per lEuropa «il modo migliore per esprimere il proprio dissenso è continuare a finanziare lo sforzo bellico ucraino... L’ucraina si sta difendendo contro le mire annessionistiche di Putin in nome dell’autodeterminazione dei popoli». Tralasciando altre perle europeiste del signor Cremonesi e i suoi osanna all'indirizzo di Kiev e dei suoi lanzichenecchi da mezza Europa, non può che suscitare conati di vomito la pretesa di via Solferino di spiegare forme e contenuti «dell’autodeterminazione dei popoli»: proprio il popolo ucraino, massacrato, schiavizzato e mandato al macello dalle squadracce nazi-golpiste agli ordini delle multinazionali occidentali, potrebbe illustrare la propria condizione al signor Cremonesi.

Sempre in fatto di cortigiani, una menzione a parte è d'uopo per quella cloaca maleodorante de Il Foglio, che osanna «l’Europa così lontana dal tavolo delle autocrazie e delle canaglie - Non essere stati a Shenzhen e essere stati con Zelensky ha ricordato che differenza c’è tra chi si fa usare dalle autocrazie e chi prova a difendere le libertà». Scendendo più a fondo nel pozzo nero del liberal-europeismo guerrafondaio, il fogliaccio dà il peggio, scrivendo «Di là, due dittature che provano a utilizzare un leader sedotto dalle autocrazie per indebolire le democrazie liberali. Di qua, le democrazie che provano a difendere una democrazia aggredita da un’autocrazia criminale». “Di qua, le democrazie”, scrivono i cortigiani, accostando il ruolo di Trump a Shenzhen a quello di Chamberlain a Monaco, con la differenza che, sproloquiano, dall'altra parte c'era «un pericoloso coccodrillo, che allora si chiamava Hitler e oggi si chiama Putin». Dunque: «Da una parte, si difende il diritto ad attaccare le democrazie. Dall’altra parte, si difende il diritto a difenderle». Quali “democrazie”? Si dica da quale contenuto storico e di classe siano caratterizzate le “democrazie” di cui parlano e quali interessi esse servano: bastino a illustrarlo gli ultimi esempi delle “democrazie” europeiste in fatto di diritto a manifestare e libertà di espressione e l'ormai consolidato esempio della “democrazia” terroristica nazigolpista.

In questo quadro e di fronte alle innumerevoli crisi globali che si ripercuotono letteralmente su ogni famiglia del mondo e dal cui esito dipende ciò che l’umanità mangerà domani e se riuscirà a riscaldare le proprie case, scrive Viktorija Nikiforova su RIA, si è notata solamente l’isteria con cui i politici europei hanno reagito all’incontro di Shenzhen, volto a ricondurre alla normalità le relazioni internazionali. Mentre Moskva sottolinea di essere aperta ai negoziati e a un dialogo globale, gli “europei” si sono semplicemente fissati sull’idea di “isolare la Russia”, mentre loro stessi continuano a fomentare la guerra in Ucraina. Ecco quindi l'incontro dei “volenterosi” a Berlino: minacce, promesse di concedere a Kiev nuovi miliardi e droni con un’autonomia di mille chilometri, arrivando al punto, col ministro degli esteri polacco Radoslaw Sikorski, di intimare alla Cina di «allineare la propria posizione a quella della UE», mentre Merz consiglia a Trump di «giocare nella stessa squadra dell’Europa e dell’Ucraina».

In realtà, la Russia è pronta al dialogo con tutte le parti coinvolte nel conflitto ucraino, compresi gli europei: Putin ha dichiarato che, attraverso i canali diplomatici, gli europei sono stati invitati a Moskva per poter chiarire la loro posizione e valutare in che misura siano disposti a negoziare. Tuttavia, scrive Nikiforova, nel complesso, «il comportamento del regime di Kiev e dei suoi sostenitori testimonia la loro preparazione alla guerra».

A Berlino, insomma, osserva Pëtr Akopov, ancora su RIA, si sono riuniti i “volenterosi": lo stesso format creato la scorsa primavera, che unisce i paesi che vogliono aiutare o, più semplicemente, "vogliono disporre" dell'Ucraina. Per l'Europa, ora non c'è nulla di più importante della lotta per l'Ucraina. Una lotta alla quale desidera partecipare non solo militarmente, ma anche diplomaticamente, aderendo ai negoziati trilaterali russo-americani-ucraini. Sorge però spontanea una domanda: «perché incontrarsi così spesso, soprattutto se non si riesce a formulare nulla di nuovo? Perché la tensione è altissima: alimentata dalle speculazioni su una possibile collusione tra Trump, Putin e Xi riguardo al destino dell'Ucraina, l'Europa è sempre più nervosa». Di fatto, la "Coalizione dei Volenterosi" è stata creata principalmente per dimostrare che l'Europa potrebbe garantire la sicurezza dell'Ucraina dopo la fine dei combattimenti. In altre parole: prima schiererebbe truppe in Ucraina, poi garantirebbe la sua adesione prima alla UE e, dopo, alla NATO. Ma, conclude Akopov, «nessuna di queste cose accadrà, e per partecipare ai negoziati con la Russia, gli europei dovranno ammetterlo».

In sostanza, sintetizza Andrej Jašlavskij su Moskovskij Komsomolets, mentre i leader di Russia, Cina e USA, al termine del loro incontro, redigevano una Dichiarazione di Pace, gli europei dimostravano una propensione alla guerra. Vale a dire: nel momento in cui a Shenzhen si dichiarava che una guerra nucleare non può essere vinta e non dovrebbe mai essere intrapresa, ecco che a Berlino, vari leader europei della cosiddetta "Coalizione dei Volenterosi" – più esplicitamente: i promotori del conflitto in Ucraina – hanno detto ancora una volta di non aver bisogno della pace in Ucraina e hanno ribadito la necessità di infliggere una sconfitta strategica alla Russia.

Dunque, rigurgitano i reazionari de Il Foglio, «Da una parte, si difende il diritto ad attaccare le democrazie. Dall’altra parte, si difende il diritto a difenderle». Quali democrazie? Per quali classi? Nell'interesse di quali gruppi di miliardari, i cui rappresentanti siedono, a cicli alterni, ora nei governi, ora nei consigli d'amministrazione di quei medesimi gruppi? Già nel 2012, ricorda lo storico russo Igor Šiškin, l'Europa aveva dichiarato morto il proprio stato sociale. L'unica speranza era una guerra ibrida contro la Russia, scatenata dagli americani ed erano certi che la Russia avrebbe subito la stessa sorte dell'Unione Sovietica. Ma, sono passati quattro anni e la Russia non è crollata. E ora agli europei «viene chiesto di firmare un trattato con la Russia che le garantirebbe pari sicurezza rispetto all'Europa. Per loro è la fine. Merz ha quindi ragione quando dice che il sostegno al regime di Kiev è più importante dei problemi interni tedeschi: quel sostegno offre una minima possibilità che la Russia crolli. Altrimenti dovranno ricostruire radicalmente l’intero sistema socio-economico e politico dei paesi europei». In fondo, anche l'ascesa al potere di Le Pen in Francia e AfD in Germania significherebbe comunque un cataclisma all'interno di questi paesi»: qualcosa di simile al periodo successivo alla Prima Guerra Mondiale. All'epoca, ricorda Šiškin, la via d'uscita fu trovata nel fascismo ed è «del tutto possibile che accada la stessa cosa anche questa volta. Non è un caso che Soros, che di politica europea se ne intende, abbia affermato, dopo l'inizio dell'operazione punitiva di Kiev contro le repubbliche del Donbass, che in Ucraina stava nascendo una nuova Europa. Ha definito il trionfo dei nazisti in Ucraina la nascita di una nuova Europa per il XXI secolo. Pertanto, è del tutto plausibile che forze come Soros e i suoi simili cercheranno di sfruttare la nazificazione dell'Europa a proprio vantaggio».

Appunto: la nazificazione e l'ucrainizzazione dell'Europa.

L'unica cosa che sembrano dimenticare sia Šiškin che Soros è il ruolo delle masse europee che, complici le scelte fasciste e neonaziste di molte cancellerie europee, stanno tentando di riprendere in mano il proprio destino; in attesa di quella organizzazione in grado di orientare la spinta spontanea che viene oggi da lavoratori, studenti, pensionati, massacrati e schiavizzati dalle “democrazie” glorificate dai cortigiani a libro-paga dell'industria di guerra.