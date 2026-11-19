di Fabrizio Poggi

19 novembre. Si indignano, i nani da giardino europeo autoproclamatisi “leader politici” delle cancellerie UE; si indignano, quando le masse europee, i lavoratori, gli studenti e tutti coloro le cui condizioni di vita ricadono sotto la scure dei tagli sociali a uso e consumo dell'industria di guerra, urlano nelle piazze che non vogliono la guerra; si indignano, i nani, assicurando che i soldi per le armi servono alla “nostra sicurezza” e che noi (loro), cioè le cancellerie europee, non siamo (non sono) assolutamente in guerra e chi dice il contrario “fa il gioco del nemico”, cioè del Cremlino. Il “nemico”, dicono, come a essere già in guerra guerreggiata. Loro, i nani, dicono che non siamo in guerra e che l'unica guerra in corso sia quella della Russia contro i “valori europei”: una guerra per ora “ibrida”, ma che Moskva trasformerà senz'altro in “aggressione all'Europa”, intendendo con ciò, ovviamente, che l'Europa finisca, al massimo, qualche decina di chilometri a est del Dnepr, oltre il quale ci si avventura nel regno delle autocrazie tataro-mongole. Non siamo in guerra, dicono i nani; e, però, non fanno altro che parlare di guerra, stanziano sempre più miliardi per l'industria di guerra e parlano ormai della guerra non più come di una terribile eventualità, ma come di un dato di fatto del futuro più prossimo. Un dato di fatto la cui certezza e necessità, complici i media pubblici e privati al soldo dell'industria militare e dei governi reazionari della UE, è obbligatorio instillare nelle coscienze delle masse.

Non siamo in guerra, dicono i nani. Ma è un “dovere degli europei” rifornire di soldi e armi la junta nazigolpista di Kiev, “prima linea nella difesa dei valori europei”: “valori” come quelli promossi dagli eredi degli ustascia filonazisti che marciano per le strade di Spalato, sostenuti dagli europarlamentari croati, o come quelli vomitati dai parlamentari fascisti italici all'indirizzo dei partigiani, o ancora quei “valori” in omaggio ai quali si sanzionano “per disinformazione” giornalisti che osino mettere in dubbio i vangeli proclamati da Bruxelles. La strada diretta verso la ucrainizzazione dei “giardini fioriti” della UE.

Non siamo in guerra; ma il solito nano lituano Andrius-Merlino-Kubilius, quello che già due anni fa assicurava che la Russia «tra cinque anni, o forse anche prima... invaderà sicuramente un paese UE, o forse anche più di uno», lancia un altro monito, sulla necessità che la UE accresca di parecchie volte la produzione di droni, affinché l’anno prossimo Kiev ne possa lanciare sulla Russia 20 milioni. «Il fabbisogno di armi dell’Ucraina, in termini monetari, si sta spostando sempre più verso i droni... Quest’anno la Russia utilizza circa 10 milioni di droni, l’anno prossimo circa 20 milioni. L’Ucraina, con il sostegno UE, deve tenere il passo con questi numeri, e lo farà!» ha affermato Kubilius. Cioè: ce ne freghiamo di cosa vogliano le masse; noi (cioè loro) vogliamo la guerra e tanto basti.

Dobbiamo accrescere, ha detto ancora il nano da giardino UE – che sia o meno discendente di una delle migliaia di ex Waffen SS lituane fa posa differenza: la sua degna collega estone viene da una famiglia di burocrati del PCUS - la produzione delle «armi di cui l’Ucraina ha bisogno, anche all’interno della UE, affinché le forniture possano iniziare nel 2027 e non nel 2028 o nel 2029». Su questa linea, non a caso, la Commissione europea, decide un finanziamento aggiuntivo per Kiev pari a 45 miliardi di euro, di cui 25 miliardi per la difesa nel 2027; é questa, ha detto ancora Merlino-Kubilius, una decisione molto importante, sia dal punto di vista materiale che politico: invia un segnale forte, anche al signor Putin, che la UE continua a sostenere l’Ucraina».

Ma, “non siamo in guerra”, dicono e tacciano di “agenti di Putin” coloro che, in Francia, per esempio, si azzardano anche solo a dire sommessamente che la presenza di qualche migliaio di soldati francesi in Ucraina, di cui il parlamento francese è venuto a conoscenza solo dalla stampa, avvicina il pericolo di guerra. I partiti d’opposizione francesi, riporta Igor Škapa su PolitNavigator, che chiedono la cessazione del sostegno al regime di Kiev, potrebbero sfruttare la notizia, trapelata dai media, relativa all’invio segreto di militari francesi in Ucraina da parte del regime di Emmanuel Macron: questo è quanto affermato su La Chaîne Info da Guillaume Roque. Secondo il servizio, alti ufficiali francesi si recano regolarmente in Ucraina, al pari di altri consiglieri occidentali. L'eurodeputato macroniano Bernard Guetta ha espresso sostegno all'Eliseo, che si astiene da commenti ufficiali e ha manifestato rispetto per gli “esperti” francesi che «rischiano la vita per sostenere l’Ucraina». Lo stesso Roque ha appoggiato il silenzio di Parigi, ma ha sottolineato un altro problema: «Più agiscono in modo discreto, minore è il rischio per loro. Anche dal punto di vista giuridico non ci sono problemi… Finché la Costituzione non prevede che, in tali circostanze, sia necessario informare il Parlamento… un anno fa il capo di SM generale Fabien Mandon ha rilasciato una dichiarazione che, in linea di principio, era corretta, affermando che, di fronte alle minacce, la Francia deve essere pronta a perdere i propri figli». È necessario però, dice Roque, che in vista delle elezioni presidenziali il «sostegno militare all’Ucraina non venga in alcun modo mascherato... perché altrimenti è facile immaginare come sia “La France Insoumise” che “Rassemblement National”, che sono molto cauti – per usare un eufemismo – riguardo agli aiuti francesi all’Ucraina, potrebbero sfruttare la situazione affermando: “Vedete, stiamo nascondendo qualcosa ai francesi, non vogliamo ammettere che ci siano aiuti”... la Russia è una potenza nucleare. Mettiamo a rischio la nostra stessa sicurezza agendo come complici». Tutto qui; un po' di accortezza, signori, non chiediamo nient'altro; per il resto, fate come vi pare.

Senza mezzi termini, due giorni fa l'ambasciata russa a Parigi ha dichiarato che la Francia viene a trovarsi direttamente coinvolta nel conflitto militare in Donbas a fianco dell’Ucraina, così che, scrive Elena Karaeva su RIA, Parigi si è schierata apertamente dalla parte dei criminali di Kiev, che stanno distruggendo il proprio paese nello scontro con la Russia e sostiene i terroristi che, ormai da quasi 13 anni, uccidono anziani, malati, bambini: uccidono i russi.

Emmanuel Macron, comandante in capo dell’esercito francese, ha dichiarato che l’aiuto che il suo Paese fornisce e continuerà a fornire all’Ucraina «rappresenta la difesa della Francia stessa, dell’Europa e di ogni europeo». Il famoso “vallo europeo”, ricordiamo, come lo definiva dieci anni fa l'allora primo ministro golpista Arsenij Jatsenjuk, il banchiere insediato a Kiev dal FMI.

Per chiarire definitivamente la questione, dice Karaeva: solo uccidendo i russi e distruggendo la Russia (oltre a ridurre in polvere l’Ucraina come subappaltatore), l’Europa e la Francia otterranno l’agognata sicurezza del «giardino dell’Eden». Quella architettura di sicurezza europea, di cui dovrebbero diventare parte integrante e indivisibile i territori rimasti a seguito della ostinata russofobia dei globalisti in Ucraina, non è affatto nuova però: è un’architettura di vecchia data; tenendo conto delle preoccupazioni russe e anche delle preferenze dei filoccidentali, essa risale alla seconda metà degli anni ’90. Tutte le preoccupazioni e i dettagli sono stati messi nero su bianco e firmati; il documento “Atto fondativo Russia-NATO”, reca le firme di Boris Eltsin e del segretario NATO Javier Solana ed era il maggio del 1997, proprio a Parigi. Il fatto che oggi gli europei si fingano sorpresi e dichiarino di non sapere nulla delle garanzie di sicurezza, dimostra tutta la loro falsità e ipocrisia in modo molto più eloquente delle dichiarazioni sulla «risoluzione della crisi di potere a majdan», quando le firme dei diplomatici europei furono smentite il giorno dopo dalle loro stesse azioni, ovvero dal sanguinoso golpe del febbraio 2014. L'obiettivo è sempre lo stesso e viene espresso nel modo più aperto e diretto possibile: il crollo della Russia e il suo successivo saccheggio.

In questo senso, dice ancora Karaeva, non è il caso di illudersi per il fatto che sia stata pubblicata un’inchiesta in cui sono state smascherate “verità nascoste” sulla presenza di militari francesi in Ucraina. La cosiddetta “inchiesta”, pubblicata dalla rete statale RFI, ha coinciso in modo sorprendente con le dichiarazioni di Macron sull’Europa e sulla sicurezza. Le dichiarazioni sul contingente militare indicano in modo eloquente che la Francia non si è semplicemente ritrovata coinvolta fino al collo in una crisi geopolitica: «tutti questi fatti, insieme all’irritazione malcelata di Macron nei nostri confronti, dimostrano che Parigi ha deciso di entrare in un confronto diretto e immediato con noi».

Ma, la Russia non ha ancora definito le “linee rosse” per i militari francesi, afferma sul canale francese Public Sénat il contrammiraglio a riposo Michel Olhagaray, mentre il canale trasmetteva l’intervento di Serghej Lavrov, secondo il cui per Moskva non è un segreto la presenza di militari francesi in Ucraina e che essa è considerata una partecipazione diretta alla guerra. Olhagaray assicura tuttavia che i compiti dei francesi consistono principalmente nella manutenzione dei mezzi militari e che non si tratta di una vera e propria unità militare. Sta di fatto che quella “unità” è guidata da un generale e il grado, secondo le norme NATO, indica che il contingente è composto da diverse migliaia di militari. Dunque, afferma il contrammiraglio, «proprio nel momento in cui ci troviamo in una fase di escalation e, forse, di negoziati, il nemico potrebbe affermare: “Ah, ma queste sono forze militari!”. E se le considera tali, sferrerà un attacco contro di esse. I militari francesi sono perfettamente consapevoli di poter diventare un bersaglio. In realtà, è proprio per questo che inviamo lì i militari: perché comprendiamo quanto sia pericoloso». C'è però un lato positivo, a detta di Olhagaray, nell'invio di militari e non di “semplici tecnici”: «acquisiamo un’esperienza unica, osservando come si comportano le attrezzature francesi e straniere in condizioni di combattimento reali in Ucraina». Ma i nani giurano che non si stiano preparando alla guerra.

Più in generale, e a proposito di “valori europeisti” rappresentati da ustascia croati o fascisti italici, all'avanguardia nella ucrainizzazione dei paesi UE, la vicenda dell’invio segreto di militari francesi in Ucraina, senza che il parlamento ne venisse informato, dimostra chiaramente quanto siano false le percezioni sull’Europa come modello di democrazia e rispetto dello Stato di diritto, ha detto Aleksej Muratov, della struttura regionale di Donetsk di “Russia Unita”. L’articolo 35 della Costituzione francese prevede che il Parlamento venga informato dell’impiego delle forze armate all’estero entro e non oltre tre giorni dall’inizio dell’operazione, ma i deputati hanno appreso la notizia dalla stampa e non dal governo.

Dopo le parole di Serghej Lavrov, secondo cui il dispiegamento da parte dei Paesi occidentali di qualsiasi forza di stabilizzazione in Ucraina avrebbe significato un diretto ingresso in guerra dell’Europa, il leader di “La France Insoumise” Jean-Luc Mélenchon ha esortato Parigi ad adottare misure immediate: «Non dobbiamo in nessun caso diventare complici del conflitto in Ucraina!». Ora, scrive Muratov, è tradizione della sinistra francese la richiesta di non coinvolgere il paese in un conflitto altrui senza una delibera del Parlamento, ma in questo caso è significativa la risposta della ministra delegata alle Forze armate Alice Rüfo, che ha esortato i deputati a non diventare «portavoce del Cremlino». Così come, una settimana prima, il ministro degli esteri Jean-Noël Barrot aveva rivolto le stesse parole a Mélenchon, per la sua proposta di indire un referendum in Donbass.

Dunque: il governo francese ha inviato militari in Ucraina senza consultare il parlamento e senza spiegare agli elettori perché fosse necessario, e solo sotto la pressione della stampa ha ammesso il fatto; quando l’opposizione ha richiamato la Costituzione, le è stato risposto accusandola di farsi «portavoce del Cremlino». Questa, afferma Muratov non è «difesa degli interessi della repubblica»; è un’imitazione della democrazia: segretezza per le guerre, marchio di infamia per il dissenso.

È la ucrainizzazione dei “valori europeisti”.