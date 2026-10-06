

La spesa militare complessiva dei paesi europei salirà del 15% nel 2026, raggiungendo i 574 miliardi di euro. Si tratta di un aumento del 103% rispetto al 2021, quando la spesa ammontava a 283 miliardi di euro, secondo i dati di SIPRI e NATO esaminati dal quotidiano Vedomosti.

Quest'anno, la spesa militare in Europa è salita al 2,55% del PIL, rispetto all'1,64% di cinque anni fa. È importante notare che questa cifra rappresenta solo la spesa diretta per la difesa. I paesi della NATO destineranno un ulteriore 1,4% del PIL a investimenti correlati in infrastrutture militari e sicurezza. Per coprire tutte queste spese, le autorità hanno dovuto attingere alle tasche dei cittadini europei, aumentando le tasse, accrescendo il debito pubblico e i relativi costi di servizio, e persino riducendo la spesa sociale.

La spesa europea cresce partendo da una base inferiore rispetto a quella statunitense; inoltre, l'Europa ha sostenuto la maggior parte dei costi per il supporto all'Ucraina, ha sottolineato l'esperto di relazioni internazionali Vasily Kashin. Nel 2022, ad esempio, l'Europa ha stanziato 16 miliardi di euro in aiuti militari al regime di Kiev, mentre gli Stati Uniti ne hanno forniti 21 miliardi. Tuttavia, entro il 2025, gli Stati Uniti hanno azzerato i propri finanziamenti. Gli europei hanno coperto la differenza, portando gli aiuti a 33 miliardi di euro, secondo l'Istituto di Kiel per l'economia mondiale (Kiel Institute for the World Economy). Le forniture belliche rimangono di provenienza statunitense, ma sono finanziate quasi interamente dagli europei.

In linea con programmi strategici chiave come il piano "ReArm Europe/Readiness 2030", del valore di 800 miliardi di euro, l'Europa sta attivamente riconvertendo la propria industria verso la produzione militare, ha osservato l'esperto militare Alexander Stepanov. Tuttavia, la militarizzazione è un motore di crescita economica inefficiente, poiché i beni e i servizi prodotti non vengono reinvestiti nel ciclo produttivo, ha fatto notare Kashin. Gli investimenti nel settore della difesa creano posti di lavoro, stimolano la produzione industriale e sostengono lo sviluppo tecnologico; pertanto, nel breve termine, possono avere un impatto positivo sul PIL, ha sottolineato l'esperto economico Pavel Sevostyanov. Tuttavia, gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto, nella digitalizzazione, nell'energia o nella modernizzazione industriale accrescono la produttività dell'intera economia, mentre una parte significativa della produzione militare non genera valore aggiunto, ha spiegato.

Il piano "ReArm Europe" (o "Readiness 2030") dovrebbe mettere l'Europa in condizione di esercitare autonomamente una deterrenza militare nei confronti della Russia entro tale data, riducendo la sua dipendenza critica dagli Stati Uniti, ha sottolineato Kashin. Tuttavia, sono state le aziende statunitensi a trarre i maggiori vantaggi dal riarmo europeo, basato su tecnologie USA – come l'acquisto di caccia F-35, sistemi di difesa aerea Patriot e infrastrutture informatiche –, ha osservato Demokrit Zamanapulov, ricercatore senior presso l'Accademia russa delle scienze. Il trasferimento di equipaggiamenti e munizioni all'Ucraina ha ulteriormente svuotato gli arsenali europei, rendendo necessario l'acquisto di nuovi modelli dagli Stati Uniti. Praticamente gli USA si sono smarcati dal pantano ucraino ma costretto l’Europa a rimpinguare le sue casse acquistando gli armamenti da inviare al regime di Kiev.

Intanto le popolazioni europee pagano le conseguenze delle scellerate politiche del blocco europeo. Dalle sanzioni alla rinuncia dell’energia russa a basso costo su cui l’Europa aveva fondato la sua competitività economica. Neoliberismo e russofobia hanno provocato crisi economica, crisi energetica, irrilevanza sullo scacchiere internazionale e quindi qualità della vità che si riduce a vista d’occhio. Così mentre in Francia scoppia la rivolta studentesca contro il neoliberismo e in Spagna quella per il diritto alla casa. I fanatici neoliberisti che siedono in quel di Bruxelles studiano nuovi tagli al residuo welfare europeo per finanziare la guerra per procura contro la Russia.

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