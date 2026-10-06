Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. In primo piano

Israele verso la guerra civile? Rapporto della CIA spaventa Tel Aviv

361
Israele verso la guerra civile? Rapporto della CIA spaventa Tel Aviv

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

Un nuovo rapporto pubblicato congiuntamente da Drop Site News e Capital & Empire rivela che una valutazione riservata della CIA ha lanciato un allarme drammatico: Israele rischia "una guerra civile o il collasso dello Stato".

Il documento, redatto ad agosto e intitolato "Frattura dall'interno", è stato elaborato dagli esperti della Red Cell della CIA — la struttura responsabile di fornire "analisi alternative" all'interno dell'intelligence statunitense — utilizzando sia fonti aperte sia dati riservati dell'intelligence USA.

Secondo quanto riferito da Drop Site News, la valutazione si concentra principalmente sulla popolazione ebraica di Israele, evidenziando "un mix esplosivo di pressioni": la crisi economica, l'esplosione della spesa militare e lo scontro attorno agli Haredi (gli ebrei ultraortodossi), che continuano a rifiutare la leva obbligatoria. Questo rifiuto, sostenuto dalla stessa coalizione di governo, ha esasperato una già grave carenza di personale all'interno delle forze armate.

Tra i fattori di rischio citati nel rapporto figurano anche "veterani pesantemente armati di ritorno dai combattimenti, molti dei quali affetti da gravi traumi psicologici", la crescente violenza dei coloni e le manovre del Primo Ministro Benjamin Netanyahu per restare al potere a costo di innescare una crisi costituzionale — processo iniziato già nell'estate del 2023 con la controversa riforma della giustizia.

La gestione della guerra a Gaza da parte di Netanyahu ha scavato solchi ancora più profondi. Drop Site News sottolinea come gran parte dell'opposizione interna non contesti la brutalità delle operazioni contro i palestinesi, bensì le modalità di gestione del conflitto, la leadership e le responsabilità del premier nel fallimento della sicurezza del 7 ottobre.

Il dossier dell'intelligence evidenzia inoltre l'impennata dei prezzi dei beni alimentari, giunti a livelli record, e il progressivo isolamento internazionale del Paese, con un’erosione del sostegno negli Stati Uniti che gli stessi funzionari israeliani considerano una minaccia a lungo termine. Per la CIA, il fatto che Israele stia "diventando sempre più uno Stato paria" rappresenta un elemento chiave verso un potenziale collasso.

Una delle fonti ha tracciato un parallelo storico inquietante: «La combinazione di frammentazione politica e una popolazione crescente di veterani traumatizzati e pesantemente armati ha dei precedenti. Pensiamo ai Freikorps tedeschi post-Prima Guerra Mondiale. Non dico che Israele sia la Germania di allora, ma le similitudini sono evidenti».

Nel frattempo, la situazione sul campo di battaglia è estrema. Nonostante le operazioni su più fronti (Gaza, Libano, Siria), le truppe sono esauste e soffrono di gravi carenze di equipaggiamento. Il capo di Stato Maggiore Eyal Zamir ha più volte messo in guardia contro il crollo del sistema dei riservisti. Rapporti interni ammettono che molte unità operano sottorganico e privissime di carri armati: «Le unità di riserva oggi sono vuote», ha dichiarato un comandante.

A questo si aggiunge la fuga dal Paese. Studi dell'Università di Tel Aviv confermano un record di emigrazione da Israele nel 2025, un dato definito "profondamente preoccupante" dagli stessi analisti locali.

Il rapporto della CIA emerge a poche settimane dalle elezioni generali in Israele. Secondo fonti militari citate dai media locali, Netanyahu starebbe valutando di intensificare il conflitto a Gaza e aprire nuovi fronti nella regione con un unico obiettivo: ostacolare o rinviare il voto per difendere la propria sopravvivenza politica.

______________________________________________

LETTURA CONSIGLIATA:

UNO SGUARDO DAL FRONTE - DI FULVIO GRIMALDI

ACQUISTALO ORA

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da In primo piano

Il ricatto del dollaro: così il Tesoro USA trasforma l'Iraq in un braccio esecutivo contro l'Iran

Il ricatto del dollaro: così il Tesoro USA trasforma l'Iraq in un braccio esecutivo contro l'Iran

06 Ottobre 2026 09:00
Lo Yemen sotto l'attacco dell’"Alleanza della Mecca": Turchia e Pakistan corrono in soccorso di Riad

Lo Yemen sotto l'attacco dell’"Alleanza della Mecca": Turchia e Pakistan corrono in soccorso di Riad

06 Ottobre 2026 09:00
Gaslighting istituzionale: dal G8 di Genova al presente

Gaslighting istituzionale: dal G8 di Genova al presente

06 Ottobre 2026 07:00
Flávio Bolsonaro davanti a Lula: cosa racconta davvero il voto brasiliano

Flávio Bolsonaro davanti a Lula: cosa racconta davvero il voto brasiliano

05 Ottobre 2026 23:05
Mano libera alle forze dell'ordine: la Francia reprime gli studenti

Mano libera alle forze dell'ordine: la Francia reprime gli studenti

05 Ottobre 2026 18:31
Sánchez va al voto, la piazza risponde con lo sciopero: la Spagna della casa non aspetta

Sánchez va al voto, la piazza risponde con lo sciopero: la Spagna della casa non aspetta

05 Ottobre 2026 17:17
Merz a Kiev per i miliardi dell'industria di guerra

Merz a Kiev per i miliardi dell'industria di guerra

05 Ottobre 2026 16:31
Caro vita e riarmo: il costo nascosto dell'economia di guerra

Caro vita e riarmo: il costo nascosto dell'economia di guerra

05 Ottobre 2026 14:30
ASIA

Volo Flydubai, le leggi di Newton smentiscono la versione di Netanyahu

21083
AFRICA

"Non saremo mai più ricolonizzati". Il discorso più bello all'Assemblea Generale Onu 2026 è del premier del Niger

18671
EUROPA

Tutto è partito da Créteil: la scintilla che sta incendiando la Francia

16836
EUROPA

Le 2.000 persone arrestate in Francia non sono prigionieri politici?

12147
EUROPA

Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa

10865
EUROPA

Rutte si lascia scappare: “quasi certo” è sufficiente per attribuire la colpa alla Russia

9851

Non ci sono "Naza" a Gaza: la menzogna della "vittima collaterale" nello sterminio palestinese

8598
EUROPA

Il finto riarmo UE e i maxi profitti ENI: siamo su Scherzi a Parte? (di Gabriele Guzzi)

8187
MEDITERRANEO

"L'UE è complice di Israele": la dura lettera di 500 ex leader ed ex diplomatici europei

ASIA

Pezeshkian smaschera Washington: "I negoziati con gli USA? Una trappola"

EUROPA

Trump e il petrolio, l’Europa davanti a un ricatto permanente

CINA

La Cina contro le mafie del Myanmar: così Pechino ha smantellato l’impero delle truffe

AMERICA LATINA

L'avvertimento di Lula a Bolsonaro in vista del ballottaggio

AMERICA LATINA

La Russia valuta la ripresa dei voli diretti per Cuba

EUROPA

Dopo Rutte anche Stubb invita ad accusare sempre la Russia.... anche sul caso Cueta

EUROPA

Rutte si lascia scappare: “quasi certo” è sufficiente per attribuire la colpa alla Russia

MAX CIVILI DA CUBA: VI RACCONTO LE CONDIZIONI UMANITARIE E LA RESISTENZA POLITICA di Giulia Bertotto MAX CIVILI DA CUBA: VI RACCONTO LE CONDIZIONI UMANITARIE E LA RESISTENZA POLITICA

MAX CIVILI DA CUBA: VI RACCONTO LE CONDIZIONI UMANITARIE E LA RESISTENZA POLITICA

  • 30 Settembre 2026 10:00
Le 2.000 persone arrestate in Francia non sono prigionieri politici? Le 2.000 persone arrestate in Francia non sono prigionieri politici?

Le 2.000 persone arrestate in Francia non sono prigionieri politici?

  • 02 Ottobre 2026 10:00
Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi di Loretta Napoleoni Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

  • 07 Settembre 2026 20:00
Austerità per il Sud e miliardi per la guerra: così Merz affama il Mediterraneo di Fabrizio Verde Austerità per il Sud e miliardi per la guerra: così Merz affama il Mediterraneo

Austerità per il Sud e miliardi per la guerra: così Merz affama il Mediterraneo

  • 29 Settembre 2026 17:34
Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa di Giuseppe Masala Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa

Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa

  • 30 Settembre 2026 08:30
CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026 di Michelangelo Severgnini CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

  • 11 Settembre 2026 22:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea   Una finestra aperta Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea

Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea

  • 23 Settembre 2026 08:30
I numeri del treno merci Cina-Europa che ha rivoluzionato il commercio globale I numeri del treno merci Cina-Europa che ha rivoluzionato il commercio globale

I numeri del treno merci Cina-Europa che ha rivoluzionato il commercio globale

  • 30 Settembre 2026 08:30
La differenza tra Cina e occidente finalmente spiegata in una tv italiana (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti La differenza tra Cina e occidente finalmente spiegata in una tv italiana (VIDEO)

La differenza tra Cina e occidente finalmente spiegata in una tv italiana (VIDEO)

  • 29 Settembre 2026 14:55
Base RAF Fairford: un salto di qualità nelle fake news per portarci in guerra di Francesco Santoianni Base RAF Fairford: un salto di qualità nelle fake news per portarci in guerra

Base RAF Fairford: un salto di qualità nelle fake news per portarci in guerra

  • 29 Settembre 2026 19:00
Kaliningrad, il monito di Mosca e la crisi finanziaria dell’Ucraina: la guerra entra in una nuova fase di Alessandro Bartoloni Kaliningrad, il monito di Mosca e la crisi finanziaria dell’Ucraina: la guerra entra in una nuova fase

Kaliningrad, il monito di Mosca e la crisi finanziaria dell’Ucraina: la guerra entra in una nuova fase

  • 05 Ottobre 2026 16:39
Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli di Raffaella Milandri Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

  • 10 Settembre 2026 09:30
Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni" di Francesco Erspamer  Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

  • 05 Ottobre 2026 07:00
Perché la rivolta di Parigi terrorizza così tanto di Paolo Desogus Perché la rivolta di Parigi terrorizza così tanto

Perché la rivolta di Parigi terrorizza così tanto

  • 06 Ottobre 2026 07:00
DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa di Paolo Arigotti DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

  • 24 Settembre 2026 11:00
«Se l'estrema destra vince in Brasile, sarà una grande conquista per il piano egemonico di Trump nella regione». Intervista al professor Javier Vadell di Geraldina Colotti «Se l'estrema destra vince in Brasile, sarà una grande conquista per il piano egemonico di Trump nella regione». Intervista al professor Javier Vadell

«Se l'estrema destra vince in Brasile, sarà una grande conquista per il piano egemonico di Trump nella regione». Intervista al professor Javier Vadell

  • 04 Ottobre 2026 16:20
Fulvio Grimaldi -YEMEN, STAVOLTA DAVID E’ ARABO. Bab el Mandeb e Corno d’Africa, lotta per una vena giugulare Fulvio Grimaldi -YEMEN, STAVOLTA DAVID E’ ARABO. Bab el Mandeb e Corno d’Africa, lotta per una vena giugulare

Fulvio Grimaldi -YEMEN, STAVOLTA DAVID E’ ARABO. Bab el Mandeb e Corno d’Africa, lotta per una vena giugulare

  • 06 Ottobre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il voto su AfD e le vecchie beghine di Alessandro Mariani Il voto su AfD e le vecchie beghine

Il voto su AfD e le vecchie beghine

  • 11 Settembre 2026 21:00
Ex premier polacco accusa Zelensky di rubare i soldi dei contribuenti europei di Marinella Mondaini Ex premier polacco accusa Zelensky di rubare i soldi dei contribuenti europei

Ex premier polacco accusa Zelensky di rubare i soldi dei contribuenti europei

  • 06 Ottobre 2026 07:00
I persuasori occulti. Come manipolare le masse occidentali di Giuseppe Giannini I persuasori occulti. Come manipolare le masse occidentali

I persuasori occulti. Come manipolare le masse occidentali

  • 05 Ottobre 2026 12:30
Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia di Antonio Di Siena Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

  • 06 Settembre 2026 16:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA! di Giorgio Cremaschi ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

  • 23 Settembre 2026 18:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti